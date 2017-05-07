Как Россия громила Италию на ЧМ: видеообзор матча

Россия одержала самую крупную победу над Италией на ЧМ — 10:1! Как это было Сборная России проводит второй матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Италии. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

Накануне матча со сборной России итальянская команда едва не сотворила первую сенсацию на чемпионате мира. Подопечные Стефана Майра лишь в самой концовке игры упустили преимущество в одну шайбу над словаками, а затем пропустили решающий гол в овертайме.

Навязать борьбу нашей сборной итальянцам не удалось. Во-первых, Россия заметно превосходит по классу Словакию, не говоря уже о самой Италии. Во-вторых, у команды Майра было меньше суток на восстановление после матча со словаками, в то время как у российской команды в субботу была лишь плановая тренировка.

10 голов заказывали? Россия ожидаемо уничтожила Италию на ЧМ-2017 Сборная России разгромила команду Италии на чемпионате мира, выйдя на первое место в группе A.

Чем дальше заходила игра, тем ощутимее было преимущество команды Олега Знарка. Как и в матче со шведами, отличился Сергей Андронов, а затем настала очередь забивать Евгения Дадонова, Никиты Кучерова, Владислава Наместникова (дважды), Артемия Панарина (дважды), Сергея Плотникова и Сергея Мозякина. Точку же в матче поставил всё тот же Андронов.

Итальянцы смогли ответить только голом Томмасо Траверсы. Таким образом, сборная России одержала восьмую и самую крупную победу над Италией в истории чемпионатов мира. Предлагаем вам насладиться лучшими моментами матча.