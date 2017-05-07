«В СКА никого из итальянцев не взял бы». Что Знарок сказал после 10:1

После того как сборная России разгромила итальянцев со счётом 10:1, Олег Знарок ответил на вопросы журналистов. Главный тренер национальной команды признался, что, несмотря на результативную игру, Никите Кучерову и звену Шипачёва есть в чём прибавлять.
— Итальянцы играли жёстко и даже грязно. Особенно отличился Томмасо Траверса. С чего всё началось?
— Это хоккей. Нечего сказать. Вкатывались мы сегодня долго.
— Траверса буквально охотился за Плотниковым.
— За Плотниковым трудно охотиться, это парень с хорошим характером и сердцем.
— Не было мысли его поберечь, спрятать от итальянца?
— Думаю, не его, а 90-й номер итальянцев надо было беречь от Плотникова.
— Вам удалось главное в играх с аутсайдерами — избежать недонастроя.
— Мы постарались настроить команду. Хотя раскатка сегодня нам не понравилась.
— Что именно вам не понравилось на раскатке?
— Мы уже опытные тренеры. Видим на раскатке, кто как готов. Надо было встряхнуть ребят.
— Никита Кучеров набрал четыре очка, но после матча выражал недовольство своей игрой. Вы сами его игрой довольны?
— Никита может играть ещё лучше.
— В мае на конгрессе ИИХФ будут обсуждать сокращение состава участников чемпионата мира на две команды. Как вы относитесь к этой инициативе?
— Это не ко мне вопрос.
— Сборная России сегодня забросила шесть шайб в большинстве. Это прежде всего ваше мастерство или итальянцы не были готовы?
— Думаю, прежде всего мастерство нашей команды.
— Откуда у вас такое чутьё на игроков? В том году Иван Телегин «выстрелил», теперь Сергей Андронов – лучший снайпер.
— Да нет, никакого чутья нет.
— Смущает, что у тройки Шипачёва показатель полезности по итогам сегодняшнего матча «-1». Им есть в чём прибавлять?
— Тройке Шипачёва есть в чём прибавлять при игре «пять на пять». У них эти проблемы были на протяжении всего сезона.
— Выход Ильи Сорокина вместо Андрея Василевского после второго периода – это спонтанное решение?
— Замена вратаря планировалась после второго периода, если счёт будет в нашу пользу. Сорокину нужно было дать игровую практику, мы рассчитываем на него.
— Что арбитры смотрели в моменте с голом Панарина?
— Они проверяли, был ли гол в предыдущем моменте, когда Белов попал в крестовину.
— У вас накануне игры возле отеля гремели салюты. Насколько это мешало подготовке?
— Не только салюты, но и какие-то празднования проходили. Я спустился вниз, сообщил руководству.
— И всё сразу прекратилось?
— Через три минуты!
— Роман Ротенберг говорил, что лёд здесь плохой, охрана не очень хорошо работает. Действительно есть такие проблемы?
— Лёд, наверное, и правда не очень хороший. А остальное не так важно. Главное, чтобы игроки и лёд были в порядке.
— Сборная Германии – ваш следующий соперник. Что скажите про эту команду?
— Я смотрел матч немцев со Швецией, два периода они играли на равных. Германия — очень хорошая команда. Она всегда была такой. Дисциплинированная, физически готовая, вратарь хороший, несмотря на то что его заменили.
— Будут ли дозаявки перед игрой с Германией?
— Нет.
— Вы за два дня до 9 Мая надели георгиевскую ленточку. Что этот день значит для вас?
— Вы задаёте такие вопросы… А для вас?
— Из итальянцев кто-то вам понравился?
— Если вы о том, что я кого-то увезу в СКА, то нет.