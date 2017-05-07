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175 лет назад 2016
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Олег Знарок
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

«В СКА никого из итальянцев не взял бы». Что Знарок сказал после 10:1

После разгрома Италии Олег Знарок сказал, что никого из соперников в СКА он бы не взял, а тройке Шипачёва надо прибавлять.
7 мая 2017, воскресенье. 17:15. Хоккей

После того как сборная России разгромила итальянцев со счётом 10:1, Олег Знарок ответил на вопросы журналистов. Главный тренер национальной команды признался, что, несмотря на результативную игру, Никите Кучерову и звену Шипачёва есть в чём прибавлять.

10 голов заказывали? Россия ожидаемо уничтожила Италию на ЧМ-2017
Сборная России разгромила команду Италии на чемпионате мира, выйдя на первое место в группе A.

— Итальянцы играли жёстко и даже грязно. Особенно отличился Томмасо Траверса. С чего всё началось?

— Это хоккей. Нечего сказать. Вкатывались мы сегодня долго.

— Траверса буквально охотился за Плотниковым.

— За Плотниковым трудно охотиться, это парень с хорошим характером и сердцем.

— Не было мысли его поберечь, спрятать от итальянца?

— Думаю, не его, а 90-й номер итальянцев надо было беречь от Плотникова.

— Вам удалось главное в играх с аутсайдерами — избежать недонастроя.

— Мы постарались настроить команду. Хотя раскатка сегодня нам не понравилась.

— Что именно вам не понравилось на раскатке?

— Мы уже опытные тренеры. Видим на раскатке, кто как готов. Надо было встряхнуть ребят.

Как Россия громила Италию на ЧМ: видеообзор матча
Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, разгромив итальянцев – 10:1. Лучшие моменты игры – в видеообзоре.

— Никита Кучеров набрал четыре очка, но после матча выражал недовольство своей игрой. Вы сами его игрой довольны?

— Никита может играть ещё лучше.

— В мае на конгрессе ИИХФ будут обсуждать сокращение состава участников чемпионата мира на две команды. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Это не ко мне вопрос.

— Сборная России сегодня забросила шесть шайб в большинстве. Это прежде всего ваше мастерство или итальянцы не были готовы?

— Думаю, прежде всего мастерство нашей команды.

— Откуда у вас такое чутьё на игроков? В том году Иван Телегин «выстрелил», теперь Сергей Андронов – лучший снайпер.

— Да нет, никакого чутья нет.

— Смущает, что у тройки Шипачёва показатель полезности по итогам сегодняшнего матча «-1». Им есть в чём прибавлять?

— Тройке Шипачёва есть в чём прибавлять при игре «пять на пять». У них эти проблемы были на протяжении всего сезона.

— Выход Ильи Сорокина вместо Андрея Василевского после второго периода – это спонтанное решение?

— Замена вратаря планировалась после второго периода, если счёт будет в нашу пользу. Сорокину нужно было дать игровую практику, мы рассчитываем на него.

— Что арбитры смотрели в моменте с голом Панарина?

— Они проверяли, был ли гол в предыдущем моменте, когда Белов попал в крестовину.

— У вас накануне игры возле отеля гремели салюты. Насколько это мешало подготовке?

— Не только салюты, но и какие-то празднования проходили. Я спустился вниз, сообщил руководству.

Россия одержала самую крупную победу над Италией на ЧМ — 10:1! Как это было
Сборная России проводит второй матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Италии. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

— И всё сразу прекратилось?

— Через три минуты!

— Роман Ротенберг говорил, что лёд здесь плохой, охрана не очень хорошо работает. Действительно есть такие проблемы?

— Лёд, наверное, и правда не очень хороший. А остальное не так важно. Главное, чтобы игроки и лёд были в порядке.

— Сборная Германии – ваш следующий соперник. Что скажите про эту команду?

— Я смотрел матч немцев со Швецией, два периода они играли на равных. Германия — очень хорошая команда. Она всегда была такой. Дисциплинированная, физически готовая, вратарь хороший, несмотря на то что его заменили.

— Будут ли дозаявки перед игрой с Германией?

— Нет.

— Вы за два дня до 9 Мая надели георгиевскую ленточку. Что этот день значит для вас?

— Вы задаёте такие вопросы… А для вас?

— Из итальянцев кто-то вам понравился?

— Если вы о том, что я кого-то увезу в СКА, то нет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Италии — Хоккей Сборная России — Хоккей Олег Знарок ЧМ-2017
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