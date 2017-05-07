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Артемий Панарин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

«Бокал итальянского? Завтра же игра… Я вообще предпочитаю русскую рюмку»

Плотникова не напугали соперники, Панарин предпочитает итальянскому русское, а Владислав Третьяк следит за НХЛ, но надеется на своих.
7 мая 2017, воскресенье. 18:30. Хоккей

Сборная России на чемпионате мира – 2017 одержала разгромную победу над командой Италии со счётом 10:1.

В составе россиян заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Сергей Плотников и Александр Барабанов, дубли на свой счёт записали Сергей Андронов, Артемий Панарин и Владислав Наместников. Единственный гол Италии на счету Томмасо Траверса.

Победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной. Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.В первой игре турнира Россия одолела Швецию — 2:1 ОТ.

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«Сборную России пугать не надо»

Нападающий сборной России Сергей Плотников сказал, что его команду не напугать.

«Конфликта между мной и итальянцами не было, просто на вбрасывание чуть раньше начал выезжать. Получилось так, что подтолкнул соперника. Ничего страшного, он мне потом ответил. Самое главное, что мы забили в большинстве. Пугали ли нас тренеры тем, что итальянцы вчера рубились со Словакией? А нас не надо пугать. Мы на каждую игру выходим с полной самоотдачей. Не имеет значения, шведы это или итальянцы. Надо играть, готовиться. Из фильмов вчера ничего не смотрели, был день отдыха. Что касается моего гола, то тут нечего комментировать. Иногда надо забивать и таким образом, заталкивая шайбу вместе с вратарём.

Мы уже готовимся к сборной Германии, вчера смотрели их второй матч со Швецией. Знаем, что команда очень подвижная и родные стены им помогают, они неплохо играют дома. Польза таких матчей, как с Италией, заключается в том, что эти встречи позволяют отточить игровые связи в пятёрках, в тройках. Кто-то почувствовал игру, так что такие матчи тоже нужны», — сказал Плотников.

Форвард сборной России Никита Гусев посетовал, что никак не может забить на чемпионате мира.

«Были ли какие-то сложности? Да, не мог забить всю игру, так и не забил. Играл в свой хоккей, как и всегда, если есть возможность отдавать, то я отдавал. Никиту Кучерова всегда понимал, и налаживаем взаимопонимание в целом в звене», — сказал Гусев.

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«ЧМ – прекрасное время, от которого надо получать удовольствие»

Нападающий сборной России Владислав Наместников в матче с Италией набрал 4 (2+2) очка, однако отмечать это достижение не стал.

«Все научились играть, может, мастерства им не хватает. После первого периода вели 2:0, на второй вышли расслабленные, а потом уже собрались. Взаимодействие в звене получше, главное, что выиграли два матча. Германия – хорошая команда, она обыграла США, нужно готовиться по полной. Не думаю, что результат этого матча нас расслабит. Сокращение элиты? Интересно поиграть против разных стран первый раз, это не от нас зависит», — рассказал Наместников.

Форвард сборной России Сергей Андронов, оформивший дубль в матче ЧМ-2017 с командой Италии, не скрывал радость в микст-зоне.

«Мы быстро сломали итальянцев, они делали ошибки и удалялись. На чемпионате мира со всеми командами интересно играть. Это прекрасное время, от которого надо получать удовольствие. Мы стараемся делать то, что нам доверяют. Удача на нашей стороне», — сказал Андронов.

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«Перед Днём Победы нельзя проиграть Германии»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал первые два матча сборной России на чемпионате мира, а также признался, что пристально следит за плей-офф НХЛ.

Третьяк: За плей-офф НХЛ я слежу, но все основные заботы у нас здесь, на чемпионате мира. Пока надеемся на своих.

«Два матча сыграла наша сборная на чемпионате мира. Конечно, Швеция и Италия – это два разных уровня. Матч со шведами был украшением этого турнира, по крайней мере в той его части, которая проходит в Кёльне. Очень интересные и равные команды. Ну а с Италией, конечно, было по-другому. Ребята отработали комбинации, поиграли в большинстве, так что настроение хорошее. Играли вполсилы? Нет, не вполсилы, но не в полную силу. Просто соперник даёт такую возможность. Самое главное в таких матчах – не получить травму, когда расслабленно играешь, это бывает опасно. В каждом матче у нас есть свои герои. Самое главное, что есть команда.

Матч 8 мая, перед Днём Победы, по традиции будет очень непростым, потому что в этот день нельзя проигрывать. За плей-офф НХЛ я слежу, но все основные заботы у нас здесь, на чемпионате мира. Пока надеемся на своих», — рассказал Третьяк.

«Бокал холодненького итальянского? Предпочитаю маленькую русскую рюмку»

Нападающий сборной России Артемий Панарин поделился своими эмоциями после победы.

Панарин: После такой игры можно бокальчик холодненького итальянского? Завтра же игра, поэтому… Я вообще предпочитаю маленькую русскую. Рюмку.

«Что подарили как лучшему игроку матча? Подарили часы. Деду Панарину. После такой игры можно бокальчик холодненького итальянского? Завтра же игра, поэтому… Я вообще предпочитаю маленькую русскую. Рюмку. Мы смогли удачно настроиться? Конечно, не было бы такого счёта, если бы серьёзно не настроились. Такие команды могут забить случайный гол в начале матча, а потом встать впятером сзади, и им будет сложно забить. Мы начали первыми, они побежали вперёд, и мы им ещё забили», — сказал Панарин в эфире «Матча».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Хоккей Сборная России — Хоккей Владислав Наместников Владислав Третьяк Никита Гусев Сергей Андронов Сергей Плотников ЧМ-2017
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