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175 лет назад 2016
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Главные сенсации в истории чемпионатов мира по хоккею
Фото: Reuters
Текст: Илья Ермаков

Французы били Россию, Канаду, а теперь Финляндию. 10 сенсаций в истории ЧМ

Франция обыгрывала Россию и Канаду, Украина играла вничью с США, а теперь Франция обыграла Финляндию – сенсации в истории ЧМ.
7 мая 2017, воскресенье. 20:30. Хоккей

Чемпионаты мира по хоккею не так часто балуют зрителей неожиданными результатами. Игры XXI века, результат которых претендует на то, чтобы называться сенсацией, – в нашем обзоре.

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В стартовом матче чемпионата мира в Кёльне сборная России отыгралась благодаря пасу Барабанова и одержала над Швецией победу по буллитам.

ЧМ-2004. Австрия – Канада – 2:2

Сборная Австрии в начале 2000-х была стабильным участником чемпионатов мира в элитной группе. Удача раз и навсегда отвернулась от австрийцев в 2005 году, после этого команда 6 раз прокатилась на лифте в I дивизион. А всего за год до этого австрийцы продемонстрировали сенсационный результат в отдельно взятом матче – сыграли вничью с Канадой – 2:2.

На чемпионат мира в Чехию австрийским болельщикам было ехать недалеко, так что на стадионе в Праге собралось больше 10 000 любителей хоккея. И не прогадали! Лакос и Ванек вывели австрийцев вперёд – 2:0. Такой счёт держался вплоть до 51-й минуты матча, но затем номинальные хозяева упустили инициативу. Кук в меньшинстве, а затем Хитли в равных составах сравняли счёт. Одно очко австрийцы удержать сумели, но неудачный второй групповой этап поставил крест на и надеждах выйти в плей-офф.

ЧМ-2005. США – Украина – 1:1

Матч, прошедший 9 мая 2005 года в австрийском Инсбруке, не привлёк зрительского внимания: на игру пришло менее 2000 зрителей. А ведь его результат стоил болельщицкого интереса. Сборная Украины могла победить США, выйдя вперёд на экваторе матча, – гол забил Касянчук. Но команда Сеуканда преимущество не удержала, счёт сравнял Хауэр. Это очко оказалось для украинцев единственным на втором групповом этапе. А ещё через два года Украина сыграет в элите в последний раз – после Мытищ команде больше не удавалось подняться в высший дивизион мирового хоккея.

ЧМ-2006. Чехия – Латвия – 1:1

В 2006 году на чемпионатах мира ещё бывали ничьи. В первом матче группового турнира сборная Чехии нарвалась на Латвию, которая не собиралась уступать ни единого сантиметра площадки. Между прочим, на тот турнир латвийцев в качестве главного тренера привёз не кто иной, как Пётр Ильич Воробьёв. Здорово тогда проявили себя вратари Гниличка и Наумов, а обе шайбы были забиты в первом периоде: у Латвии отличился Широков, у Чехии – Выборны. Правда, пройти дальше второго группового этапа латвийцам не удалось. А вскоре сборную возглавил Олег Знарок.

ЧМ-2010. Групповой этап. США – Италия – 3:2 Б

Чемпионаты мира с 2007 по 2009 год не порадовали фанатов ни одной сенсацией. Зато нашёлся матч, претендующий на сенсацию, на ЧМ-2010. В этом матче сенсационен не его исход, а скорее результат. Италия – одна из команд-лифтов, которой не привыкать оказываться в дивизионе I мировых первенств. Однако в 2010 году итальянцы прыгнули выше головы, набрав в трёх матчах второго группового этапа четыре очка (правда, от вылета это не спасло). И если победа над Казахстаном не выглядит удивительной, то одно очко в матче с США дорогого стоит.

Сборная Украины могла победить США, выйдя вперёд на экваторе матча, – гол забил Касянчук. Но команда Сеуканда преимущество не удержала.

США активно играли в первом периоде, и гол Брэндона Дубински стал логичным завершением стартовой двадцатиминутки. Однако затем Джулио Сканделла и Стефано Маргони вывели итальянцев вперёд. После гола Потульны, который сравнял счёт, казалось, что «звёздно-полосатые» дожмут заведомо более слабого соперника. Но итальянцы довели дело до буллитов, где мастерство Ти Джея Оши сделало своё дело. Интересно, что из-за проваленного первого группового турнира США не смогли тогда выйти даже в 1/4 финала, а матч с Италией был в рамках турнира команд, борющихся за сохранение прописки в элите.

ЧМ-2011. Групповой этап. Германия – Россия – 2:0

На чемпионате мира в 2011 году, который проходил в Словакии, сборная России выступила неудачно, одержав лишь четыре победы при пяти поражениях. Тогда ещё проводились два групповых этапа, и на первом из них команда Вячеслава Быкова уступила немцам, не сумев забросить ни одной шайбы. Тот матч был для россиян первым на турнире.

Томас Грайлингер на 25-й минуте «прошил» Евгения Набокова, а второй результативный «выстрел» пришёлся на концовку, когда после ошибки Ильи Никулина Патрик Раймер убежал с нашим голкипером один на один. Нападение России, почти целиком состоявшее из игроков КХЛ, так и не смогло огорчить Денниса Эндраса.

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ЧМ-2013. Групповой этап. Россия – Франция – 1:2

Как бы ни хотелось забыть тот матч навсегда, история неумолима. Сборная России промучилась с Францией 60 минут чистого времени, но сумела забить лишь однажды, тогда как в свои ворота пропустила две шайбы.

Неприятности начались с нереализованного Александром Радуловым буллита на 7-й минуте второго периода. И вроде бы всего через 15 секунд Александр Пережогин всё же вывел Россию вперёд, но затем Дамьен Флёри воспользовался помаркой Василия Кошечкина, а Антуан Руссель продемонстрировал отличную технику и принёс французам победу в матче, который проходил 9 мая. Это помогло нашему сопернику сохранить место в элите, а сборная России затем уступила США в 1/4 финала – 3:8.

ЧМ-2013. Плей-офф, 1/2 финала. Швейцария – США – 3:0

Что это было? Именно таким вопросом все задавались после выступления сборной Швейцарии на чемпионате мира – 2013. Сначала команда Шона Симпсона выиграла все 7 матчей на групповом турнире, а затем последовательно выбила Чехию и США из плей-офф. Особенно удивительно выглядела победа над американцами, которые в предыдущем раунде камня на камне не оставили от России. Нидеррайтер, Валькер и Сури (в пустые ворота) принесли своей команде победу и выход в финал. Но в решающем матче на швейцарцев нашлась управа в виде сборной Швеции, которая победила 5:1. Тем не менее вряд ли команда Симпсона расстроилась, ведь этот результат стал для неё лучшим с 1935 года!

Что это было? Именно таким вопросом все задавались после выступления сборной Швейцарии на чемпионате мира – 2013.

ЧМ-2014. Групповой этап. Франция – Канада – 3:2 Б

Сборная Франции вообще очень удачно провела мировое первенство в 2014 году. Команда Дэйва Хендерсона сумела занять 4-е место в группе А, оставив позади в том числе словаков и норвежцев, и выйти в плей-офф впервые с 1995 года. А самым запоминающимся матчем команды на турнире стала победа над Канадой 3:2 в серии послематчевых бросков. Причём дубль в составе французов оформил Стефан Да Коста: в первом периоде он вывел свою команду вперёд, а в заключительной двадцатиминутке сравнял счёт (обе шайбы пришлись на большинство). В серии буллитов победу Франции принёс Пьер-Эдуард Белльмар. Кстати, в 1/4 финала французам предстояло сыграть со сборной России. Россияне не допустили ошибки годичной давности (тогда ещё под руководством Зинэтулы Билялетдинова) и обыграли соперника 3:0.

ЧМ-2015. Групповой этап. США – Беларусь – 2:5

На чемпионате мира, проходившем в Праге и Остраве, по-настоящему «зажгли» белорусы, которые не просто заняли 4-е место в группе, позволившее им пробиться в плей-офф, но и сделали это очень уверенно, набрав 14 очков за 7 матчей группового этапа (всего на балл меньше, чем у россиян, и на три меньше, чем у победителя группы – США). Лучшим в исполнении команды Дэйва Льюиса стал матч с США, в котором белорусы ударно провели пятиминутку во втором периоде. С 32-й по 37-ю минуту в ворота Кэмпбелла влетели три безответные шайбы. В оставшееся время команды нанесли друг другу ещё по два удара, таким образом, Беларусь победила 5:2. Однако в 1/4 финала эта симпатичная сборная напоролась на канадцев и уступила 0:9.

ЧМ-2017. Групповой этап. Финляндия – Франция –1:5

Французы обыгрывали Канаду, Россию, а теперь дошла очередь до Финляндии. Встреча завершилась со счётом 5:1. Сборная Финляндии впервые в своей истории проиграла французам.

Голами в составе французской сборной отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Валентен Клеро, Дамьен Флёри и Антуан Руссель, записавший на свой счёт дубль. Единственная шайба финнов на счету Микко Лехтонена.

Любопытно, что накануне французы уступили сборной Норвегии, а на следующий день одержали победу над серебряным призёром прошлогоднего мирового первенства.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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