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ЧМ-2017. Италия – Россия – 1:10. Оценки игрокам сборной России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Тики-така «шипачёвцев» и шоу Кучерова. Оценки сборной России

Кучеров набрал 4 очка с Италией, но остался недоволен собой, а звено Шипачёва блистало только в большинстве – в оценках сборной России.
7 мая 2017, воскресенье. 21:15. Хоккей

Сборная России во втором матче чемпионата мира разгромила главных аутсайдеров группы итальянцев, забросив им 10 шайб. Несмотря на то что по такой игре сложно делать выводы, мы выставили оценки всем подопечным Олега Знарка.

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Вратари

Андрей Василевский – 6,0

За весь первый период по воротам Андрея Василевского итальянцы нанесли всего два броска, по одному за каждые 10 минут. Стоит ли говорить, что голкипер «Тампа-Бэй» откровенно скучал, а если бы «Ланксесс-Арена» была чуть похолоднее, то и гарантированно замёрз бы? После перерыва работы у основного стража ворот нашей команды заметно прибавилось, но соперник так ничего и не создал, чтобы мы могли восхититься Василевским. Единственную шайбу он пропустил в меньшинстве после рикошета. Могло бы быть по-другому?

Илья Сорокин – б/о

Сменщик Василевского на этом турнире появился на льду с начала третьего периода, отразил пять несложных бросков и ушёл в раздевалку сухим – как в прямом, так и в переносном смысле. Было ли это подачкой со стороны тренерского штаба, которой всё и ограничится, или же его появление обернётся мостиком в завтрашний матч? Скорее всего, против немцев Илья Сорокин выйдет в стартовом составе.

Защитники

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков – 6,0

Провели на льду меньше всего времени среди всех защитников сборной России, но при этом Владислав Гавриков заработал балл за результативную передачу. С него началась первая голевая атака нашей команды. Обманываться, впрочем, не стоит. Они прежде всего были ориентированы на оборону, а когда Богдан Киселевич ходил вперёд, его подводила обработка шайбы и точность прицела.

Виктор Антипин — Антон Белов – 6,5

Попади Антон Белов во втором периоде не в крестовину, а в сетку ворот сборной Италии, он бы стал единственным нашим защитником, кому в этот вечер удалось отличиться. Впрочем, и без того самый опытный игрок в нашей защитной линии провёл солидный матч. На счету Белова четыре броска в створ и показатель полезности «+2». Виктор Антипин сыграл менее заметно, хотя однажды остро подключился к атаке. Что до исполнения прямых обязанностей, то итальянцы им проблем не создали.

Иван Проворов – Андрей Миронов – 5,5

С точки зрения атаки, безусловно, самая интересная пара защитников сборной России. Иван Проворов с удовольствием таскал шайбу по чужой зоне, играя с итальянцами в забаву «попробуй отбери!». От него, впрочем, именно этого и ждут, и не только в матче со сборной Италии. Андрей Миронов однажды получил пас от Никиты Гусева и, бросив с ходу, был близок к голу. Увы, всё смазала единственная шайба итальянцев. Когда забивал Томассо Траверса, защитник «Филадельфии» пятился и позволил бросить из-под себя, а новобранец «Колорадо» пассивно сыграл на пятаке, позволив итальянцу сыграть на добивании. Миронов умудрился завершить матч против аутсайдера группы с отрицательным показателем полезности.

Артём Зуб – 6,0

Снова был заявлен седьмым защитником и, несмотря на постоянную смену партнёров, провёл на площадке свыше 17 минут. Но главное – это даже не игровое время Зуба, а то, что он отыграл без ошибок и существенных помарок. Это было особенно важно после того, как ошибка новобранца сборной привела к голу в матче со Швецией. На этот раз Артём был не только надёжен, но и смелее действовал в атаке, пару раз бросив по воротам.

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Нападающие

Иван Телегин – Сергей АндроновАлександр Барабанов – 6,0

Юный и совершенно не звёздный Александр Барабанов становится соавтором двух первых шайб сборной России на турнире. Сергей Андронов, считающийся нападающим оборонительного плана, неожиданно лучший снайпер чемпионата мира, пусть и временно. Неужели вот оно — звено-сюрприз? В матче с Италией они пусть и организовали две шайбы, объективно выглядели бледнее остальных звеньев. Всё-таки их игра – это быстрые силовые прорывы, а в позиционном нападении они теряются. Возить итальянцев лицом по льду им почти не удавалось.

Артемий ПанаринВадим Шипачёв – Евгений Дадонов – 7,5

В том, что сборная России показала бы совершенно запредельные цифры по проценту владения шайбой, если бы такие учитывались статистиками, велика заслуга этого звена. Не тройка бывших игроков СКА, а самая настоящая футбольная «Барселона». Тики-така на льду противостояла катеначчо сборной Италии. Как только им предоставили шанс в большинстве – они его тут же использовали, разыграв комбинацию как по нотам. Артемий Панарин оформил дубль, но, что любопытно, забивал он исключительно в большинстве с передач Сергея Мозякина. С игрой «пять на пять» было не всё так гладко, что отметил даже Знарок. И дело даже не в том, что «шипачёвцы» не использовали ни один из множества своих моментов. Куда тревожнее то, что именно они позволили итальянцам забить единственную шайбу. По игре в своей зоне новичок «Вегаса» и его партнёры не заслуживают высокой оценки. В преддверии игры с немцами это как минимум тревожит.

Никита Гусев – Владислав НаместниковНикита Кучеров – 7,5

Казалось, что уж в матче с таким соперником эти трое оторвутся на полную катушку! Чуть ли не первая смена «тамповского» звена обернулась тем, что итальянцы около двух минут не могли даже голову поднять, не то что выйти из своей зоны. Однако с реализацией, как и прежде, возникли проблемы, а тут ещё и Владислав Наместников дважды удалился на ровном месте. И вот, когда казалось, что у этого сочетания снова всё пошло наперекосяк, забил Никита Кучеров. Да не просто забил, а гвоздём вбил шайбу в дальнюю девятку! В итоге потенциально сильнейший игрок сборной России набрал четыре очка, но всё равно остался недоволен собой. Кучеров снова не реализовал выход один на один и в целом выглядит несколько расхлябанно, словно не в своей тарелке. Наместников за два удаления исправился дублем, а вот Никита Гусев при всём блестящем контроле шайбы держится в тени партнёров.

Василевский — гроза, Мозякин — тень. Оценки игрокам сборной России
Уверенная игра Василевского, ошибка Зуба в эпизоде с голом, блеклость Плотникова и Гусева, прорыв Барабанова – оценки российским хоккеистам.

Сергей Мозякин – Владимир Ткачёв – Сергей Плотников – 6,5

Ещё одно звено, игра которого оставила противоречивое впечатление. Взять того же Сергея Мозякина. Где был капитан сборной России первую половину встречи? Ему не удавалось доминировать даже на тех пешеходных скоростях, что предлагали итальянцы, а все три очка Мозякин набрал в большинстве. В равных составах к нашей «десятке» по-прежнему много вопросов. Сергей Плотников весь матч отбивался от назойливых итальянцев, а в третьем периоде затолкал-таки шайбу в ворота. Что касается Владимира Ткачёва, то казанец был самым активным игроком четвёртого звена, с лёгкостью проходил итальянскую оборону, но все его сольные проходы завершились неудачей. Формально игроки этой тройки приложили руку к четырём шайбам, но Мозякин и Плотников забивали, когда выходили в большинстве в составе других сочетаний.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Италии — Хоккей Сборная России — Хоккей Александр Барабанов Андрей Василевский Артемий Панарин Вадим Шипачёв Владислав Наместников Никита Кучеров Сергей Андронов Сергей Мозякин ЧМ-2017
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