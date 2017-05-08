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Хоккей. Итоги дня 7 мая 2017 года. Чемпионат мира обзор матчей, видео
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Россия и Канада громят, а Белльмар совершил самый красивый поступок ЧМ

Россия, Канада и США разгромили соперников, Франция сотворила сенсацию, а Латвия возглавила группу A.
8 мая 2017, понедельник. 00:30. Хоккей

Россия прошлась катком по Италии

Если у кого-то были опасения после матча словаков с итальянцами на чемпионате мира, когда заведомый аутсайдер перевёл игру в овертайм, то во встрече с Россией они не оправдались. Команда Олега Знарка раскачивалась примерно половину игры, зато потом учинила Италии тотальный разгром. С таким крупным счётом ранее россияне не обыгрывали итальянских хоккеистов, предыдущая рекордная победа была добыта со счётом 7:0 (ЧМ-1994 и ЧМ-2001).

В составе россиян по четыре очка на свой счёт сумели записать сразу четыре игрока: Владислав Наместников (2+2), Артемий Панарин (2+2), Вадим Шипачёв (0+4) и Никита Кучеров (1+3).Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.

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Сборная России разгромила команду Италии на чемпионате мира, выйдя на первое место в группе A.

Маккиннон – автор первого хет-трика на ЧМ-2017

Форвард сборной Канады Натан Маккиннон стал автором первого хет-трика на нынешнем первенстве планеты. Коллектив Джона Купера пусть и скромнее, но тоже разгромил своего соперника. Итоговый счёт матча со Словенией – 7:2 в пользу «кленовых листьев». У словенцев отличился новоиспечённый торпедовец Ян Муршак, но видно, что главной звезды –Анже Копитара – словенцам очень не хватает. Канада, как и Россия, не играла на полную мощь, приложив к победе ровно столько сил, сколько требовалось. Впереди у родоначальников хоккея встреча с Беларусью, но и там особенно напрягаться вряд ли придётся.

Америка реабилитировалась перед болельщиками

Сборная США после поражения от команды Германии разгромила датчан. Скандинавы неплохо играли в начале, однако затем расклеились и пропустили семь шайб. У коллектива Джеффа Блашилла отменно сработало большинство, три шайбы из семи были заброшены в формате «пять на четыре». Сильный матч провёл форвард Джонни Годро, а также Дилан Ларкин, записавший в свой актив два голевых паса. «Мы сделали выводы после поражения от Германии в первой встрече. Разобрали ошибки, отработали некоторые моменты. Нужно выполнять свою работу отлично, а первая встреча нам явно не удалась. Но у нас много молодых ребят, которые только начинают набираться опыта», — отметил Ларкин.

Поступок Белльмара

Сборная Франции стала автором главной сенсации мирового первенства на сегодняшний день. Команда Дэйва Хендерсона со счётом 5:1 переиграла Финляндию, подарив праздник пришедшим на матч французским болельщикам. Игра запомнилась потрясающими спасениями голкипера Флориана Арди, а также поступком форварда Пьера-Эдуара Белльмара. Он, забив шайбу и отдав результативную передачу, был признан организаторами лучшим хоккеистом матча. Однако нападающий отдал награду вратарю, в результате чего сорвал бурю оваций в свой адрес. Арди пропустил лишь однажды, отразив 42 броска. Такое поведение игроков украшает хоккей. Ну а Франция доказала, что не собирается быть аутсайдером группы B.

Празднования латвийцев продолжаются, швейцарцы преследуют Канаду

Сборная Латвии с шестью очками возглавила группу A. И это заслуживает уважения, так как в последнее время латвийцы не радовали своих болельщиков. Интересно, кто выпьет больше этой ночью: фанаты Латвии или футбольного «Спартака»? Выйти в лидеры команде Боба Хартли помогла победа над Словакией со счётом 3:1. Голами у победителей отметились Янис Спруктс, Земгус Гиргенсонс и Андрис Джериньш. Латвийцы отлично сыграли в большинстве, забив все три шайбы в неравных составах. Своим голом в большинстве ответила и Словакия, но это ей не помогла. В плане дисциплины нужно наводить порядок.

В Париже норвежцы не справились со Швейцарией, пропустив в свои ворота три безответные шайбы. Отлично сыграл вратарь Леонардо Дженони, которого «викинги» так и не распечатали. Швейцарцы преследуют сборную Канады, которая с шестью очками лидирует в группе B.

Французы били Россию, Канаду, а теперь Финляндию. 10 сенсаций в истории ЧМ
Франция обыгрывала Россию и Канаду, Украина играла вничью с США, а теперь Франция обыграла Финляндию – сенсации в истории ЧМ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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