«В память о Наиличе». Сборная «Роспрессы» на фестивале Ночной лиги

В финале Шестого Всероссийского фестиваля среди любительских команд в Сочи принимает участие команда «Роспресса», составленная из отечественных журналистов. На групповом этапе Кубка Большого шлема Ночной лиги представители СМИ потерпели три крупных поражения (1:10, 4:10, 1:9). Одним из лучших бомбардиров команды является известный комментатор Денис Казанский, он же является капитаном и руководителем «Роспрессы». Тренер команды двукратный обладатель Кубка Гагарина, а также комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков рассказал в интервью «Чемпионату» о сборной журналистов.

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— Как можно объяснить три крупных поражения в трёх матчах?

— Мы, видимо, решили побить все антирекорды! У нас в команде задача немного другая, нежели побеждать и показывать хоккей. У нас такие… организационные моменты и шоу-программа, скажем, мы как-то больше общаемся, относимся к турниру как к организационному мероприятию, в котором нам хотелось принять участие. Здесь увидели своих друзей, соперников. То, что они уровнем выше, видно невооружённым глазом. Есть над чем работать!

— А это реально? Денис Казанский рассказал, что у команды нет возможности регулярно тренироваться из-за постоянной занятости.

— В этом-то и проблема, этим и отличается любительский спорт от профессионального. Кто чаще тренируется, тот и имеет преимущество. Тяжело. Если бы все, кто мог играть, сыграли за прессу, те же профессионалы, то был бы другой результат. Мы тренируемся один раз в неделю, за это время нереально что-то сделать при любой тактике. Ты не будешь лучше кататься, что-то делать. Прекрасно отдаём себе отчёт.

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— Получается, что вы на этом фестивале настоящие любители по сравнению со всеми командами?

— Получается, да! Команде недавно 15 лет исполнилось, мы больше любим её за то, что происходит вне хоккея, то, что вокруг: это общение, это улыбки, шутки, разговоры в раздевалке, нежели сам процесс. Тренировочный процесс тоже важен, мы постепенно начинаем прививать тактику.

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— У всех сложный график и сейчас наверняка кого-то потеряли из-за чемпионата мира, который недавно начался в Париже и Кёльне?

— Мы сильно зависим от графика, сейчас от чемпионата мира, в сезоне есть Евротуры, матчи КХЛ — мы не можем готовиться. У нас есть определённая когорта игроков, с которыми выступаем в турнирах, когда всё хорошо, там и профессионалы, и полупрофессионалы, но сейчас мы не имеем права заявлять игроков, которые могли бы составить конкуренцию нашим соперникам. У остальных хорошее катание, игра в пас – это ближе к профессиональному уровню. У нас этого нет, но мы стараемся.

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— Во втором матче вы уступили «Ледяным Волкам», где играют олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и известный футболист Александр Мостовой.

— У Плющенко хорошее катание, хороший контроль шайбы, Мостовой в защите играет, он с нами регулярно выступает, прошлой зимой играл с нами на открытом воздухе в Москве. Остальные ребята там тоже бегущие, под серьёзные задачи набирались, в отличие от нас.

— Но всё равно по самолюбию такие поражения должны бить?

— Бывает, это спорт. Кто-то из ребят расстроен, кто-то, как наш продюсер Андрей Лазуткин, играет со сломанным ребром, кто-то ещё травму получил. Во всех ребятах взыграло это чувство, не хочет никто проигрывать.

— Как вам в целом атмосфера фестиваля?

— Само название «фестиваль» оправдывает наше участие, какой фестиваль без прессы? От Сочи хорошее впечатление, до этого неделю с семьёй был, уехал, теперь опять приехал. Приятно вообще находиться, сам край вырос буквально на глазах. Турнир? Просто приятно, всё спокойно, чинно-благородно. Вечером команды встречаются…

— Но играть в 10 утра наверняка проблемно бывает?

— Многим тяжеловато даются хорошие посиделки вечером. Смотрим из окна, кто-то из команд бегает, мы пока к этому только стремимся. Тяжело заставить пробежки делать, тут и с разминкой проблемно бывает, всё самостоятельно.

— Реально ли, чтобы команда играла в Ночной лиге на постоянной основе?

— Хотели бы, но все заняты. Команда специфичная, состав-то большой, но стабильно не можем обеспечить то, что все будут ходить и участвовать в долгосрочном турнире. Тренировки по будням в ночное время, чтобы все успели, всё на фанатизме.