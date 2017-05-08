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Барри Смит — о сборной России на ЧМ-2017, Панарине, Шипачёве, Шалунове
Фото: Сергей Терентьев, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Барри Смит: Шипачёв не станет звездой НХЛ, я обожаю Дадонова

Директор по развитию игроков «Чикаго», бывший тренер СКА Барри Смит — о ЧМ-2017, игре Панарина, переходе Шипачёва и проблемах Шалунова.
8 мая 2017, понедельник. 09:15. Хоккей

Чемпионат мира — 2017 в Кёльне и Париже в самом разгаре. С первых дней турнира за матчами группы A пристально следит директор по развитию игроков «Чикаго» и бывший тренер СКА Барри Смит. В интервью «Чемпионату» Барри поделился впечатлениями от игры сборной России на чемпионате мира, переходе Вадима Шипачёва в «Вегас», выступлении Артемии Панарина в этом сезоне и проблемах Максима Шалунова.

Справка «Чемпионата

Барри Смит
Родился 21 августа 1950 года в Нью-Йорке, США.
Начал тренерскую карьеру в 1975 году, став наставником команды Эльмайра-колледжа. Работал ассистентом главного тренера в «Баффало Сэйбрс», «Питсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз», «Финикс Койотис». В качестве помощника главного тренера пять раз выигрывал Кубок Стэнли.
С 2007 по 2010 год был главным тренером СКА.
С 2010 года Барри Смит работает в «Чикаго Блэкхокс»: сначала советником и скаутом, а позднее директором по развитию.

«Барабанов может выстрелить на этом чемпионате мира»

— Барри, поделитесь впечатлениями от первых дней чемпионата мира.

— Думаю, всё отлично. Публика в Кёльне потрясающая. Почти на каждом матче на «Ланксесс-Арене» собирается по 18 тысяч зрителей. Это очень крутой показатель. Команды демонстрируют неплохой хоккей, несмотря на то, что турнир только начался. Уверен, что все сборные ещё прибавят.

— Какая сборная понравилась вам больше всего?

— Сложно кого-то выделить. В матче Швеция — России мы увидели хоккей серьёзного уровня, но это не предел. Американцы не слишком хорошо сыграли с немцами и в итоге уступили. Думаю, сборная Германии солидно смотрелась в матче со шведами, но второй половине встречи они сдали и проиграли.

— Что скажете о сборной России?

— В вашей команде есть много талантливых ребят. Тройка Панарин — Шипачёв-Дадонов выглядит очень перспективно. Они классно взаимодействуют друг с другом ещё со времён совместного выступления за СКА. В первом матче со шведами они лишь к концу разыгрались.

— Кто главная звезда сборной России на этом чемпионате мира?

— Хороший вопрос. У вас в сборной много известных игроков, но давайте подождём, кто-то новый может выстрелить на этом чемпионате мира. Все знают Панарина и Кучерова, но интересно посмотреть на новых звёзд. Такой молодой игрок, как Барабанов, может выстрелить.

— Олег Знарок привёз в Кёльн молодую команду. Вам, как директору по развитию игроков «Чикаго», интересно наблюдать за россиянами?

— Конечно! Я обожаю смотреть на российских игроков. Мне нравится система игры сборной России.

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— Игроки из каких сборных вам ещё интересны?

— По правде говоря, я люблю смотреть на все команды. Никого из игроков выделять не хочу, только, может быть, только Панарина. Артемий может спросить у меня совет, и я ему обязательно подскажу.

«Шипачёв не будет звездой НХЛ, но он нужен «Вегасу»

— Панарин второй сезон подряд сильно проводит регулярный сезон, но в плей-офф выступает хуже. В чём причина такого выступления?

— В «Чикаго» это касается не только Панарина. В команде многие были не так хороши. Все лидеры подошли к плей-офф не в лучшей форме.

— Что случилось с «Чикаго» в первом раунде плей-офф с «Нэшвиллом»?

— Конечно, поражение 0-4 стало шоком. «Чикаго» проиграл четыре последних матча в регулярном сезоне. Когда начался плей-офф, они не были готовы и «Нэшвилл» полностью их переиграл.

— После неудачного сезона с «Чикаго» Панарину есть, что доказывать на чемпионате мира?

— Я бы не сказал, что у Панарина был неудачный сезон. В общем-то, он был хорош в «регулярке» и может занести этот сезон себе в актив. Думаю, чемпионат мира для Артемия очень важен, это возможность сыграть за свою сборную. Он всегда с радостью едет в национальную команду.

Вадим Шипачёв подписал двухлетний контракт с «Вегасом» с зарплатой в$9 млн. Удивлены, что 30-летний игрок, не игравший в НХЛ, подписал такой солидный контракт?

— Да, я был очень удивлён. Надеюсь, у Вадима сложится всё хорошо. «Вегас Голден Найтс» — новая команда, им предстоит долгая дорога наверх. Шипачёв- игрок высокого уровня, «Вегасу» тяжело заполучить молодых и перспективных игроков, поэтому менеджмент клуба остановился на кандидатуре Вадима.

— Как много шансов у Шипачёва стать звездой НХЛ?

— Он не будет большой звездой в НХЛ. Его манера игры не слишком подходит НХЛ. У него будут проблемы в силовой борьбе. Шипачёв- хороший игрок, но суперзвездой не станет.

— Некоторые эксперты считают, что Шипачёву будет сложно в НХЛ и он, поиграв пару месяцев за «Вегас», может вернуться в Россию. Верите в это?

— Нет-нет. Такое точно не произойдёт! «Вегас» нуждается в нём, в команде пока больше нет игроков. Так что Вадим в ближайшее время не вернётся в Россию, а полностью отработает свой контракт в НХЛ. Конечно, ему будет непросто перестроиться с КХЛ на североамериканский стиль.

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— Дадонов вот-вот подпишет контракт с «Вегасом». Как оцените его шансы в НХЛ?

— Да, возможно Евгений тоже перейдёт в «Вегас». Я просто обожаю этого игрока. Он замечательный хоккеист и прекрасный человек.

— По окончании сезона много молодых россиян подписали контракты с клубами НХЛ — Береглазов, Миронов, Антипин. В чём причина повального отъезда молодёжи в Америку, несмотря на решение НХЛ не ехать на Олимпиаду?

— Для них это серьёзный вызов. Каждый хочет попробовать свои силы в новой лиге. Они смотрят на своих друзей, которым удалось заиграть в НХЛ, и сами хотят повторить их путь. Того же Панарина, например.

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— Как вы относитесь к решению НХЛ не ехать на Олимпийские игры в Южную Корею?

— Клубы НХЛ не хотят опускать своих игроков на Олимпиаду, потому что они могут травмироваться, израсходовать все силы. Я понимаю позицию НХЛ. Но для болельщиков по всему миру это, конечно, не очень хорошо. Олимпийские игры — большой турнир, и он многое потеряет без игроков НХЛ.

Александр Овечкин сказал, что несмотря на заявление НХЛ, он хочет поехать на Игры. Верите, что ему удастся добраться до Кореи?

— Думаю, «Вашингтон» может его отпустить на Олимпиаду, потому что он особенный игрок. Надеюсь, что клуб позволит ему поехать на Игры.

«В этом году Шалунову не было смысла ехать в «Чикаго»

Андрей Николишин работал скаутом «Чикаго». Возможно, он станет новым тренером ЦСКА. Получится ли у него в этом клубе?

— Он отлично разбирается в хоккее. Не знаю, возглавит ли он ЦСКА. У клуба же до сих пор нет тренера.

— Каким вам видится Николишин- тренер?

— Я хорошо знаю Андрея, он прекрасно понимает хоккей. Он выступал и в НХЛ, и в России, его сын играет в хоккей. Считаю, что он знает, как тренировать.

— Шалунов заключил трёхлетний контракт с ЦСКА. Каковы шансы Максима однажды поехать в «Чикаго», которому принадлежат его права в НХЛ?

— Я наблюдал за его выступлением в этом сезоне. Он прибавляет с каждым годом, совершенствует свою игру. Ему нужно работать над катанием и скоростью. Максим может играть в НХЛ, но ему нужно прибавлять. Сейчас Шалунову не было смысла ехать в «Чикаго», ведь он ещё не готов. Возможно, через два-три года он сможет заиграть в НХЛ. Если бы он в этом году поехал в «Чикаго», то не играл бы там. Так что хорошо, что Максим остался в КХЛ.

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— Когда осенью Иван Налимов с действующим контрактом с «Адмиралом» поехал в тренировочный лагерь «Чикаго», это вызвало резонанс в России. Что думаете о будущем Налимова?

— Дело в том, что в «Адмирале» Иван не имеет постоянной игровой практики. Думаю, для него лучше бы уехать в Северную Америку. Возможно, в тренировочных лагерях он мог быть прибавить. Он талантлив, но Налимову нужно ещё многому учиться. Но задатки, чтобы вырасти в классного вратаря, у него есть.

— Завершили ли вы тренерскую карьеру. Могли бы, как Боб Хартли, однажды возглавить небольшую сборную?

— В данный момент я слежу за 25-ю игроками в разных точках мира, помогаю им в тренировочном процессе. В шведской лиге, КХЛ, Северной Америке. Эта работа даёт мне много идей, много полезной информации. Если я когда-нибудь вновь стану главным тренером, то все эти знания мне пригодятся.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей ХК ЦСКА Александр Овечкин Андрей Николишин Барри Смит Вадим Шипачёв Евгений Дадонов Иван Налимов Максим Шалунов ЧМ-2017
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