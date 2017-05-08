Замолчавший блюз. «Сент-Луис» вылетел, приедет ли Тарасенко на ЧМ?

«Нэшвилл» впервые в своей истории вышел в финал конференции, оставив за бортом «блюзменов» Владимира Тарасенко. Приедет ли он на ЧМ?

«Хищники» дома не проигрывают

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Сенсация, которую сотворил в первом раунде, выбив в четырёх матчах победителя Западной конференции «Чикаго», получила своё новое подтверждение: впервые в своей истории скромный клуб из Теннесси пробился в финал Запада, и сделал это в красивой, «горящей» манере. Перед стартом шестого матча наставник «музыкантов» Майк Йео вновь предпринял небольшие изменения в составе, отправив в запас шведа Магнуса Пааярви. Положительным моментом для «Блюз» стало возвращение в строй Александра Стина, который пропустил пятый матч из-за травмы ноги, но о полном восстановлении речи быть не могло – перед матчем форвард ходил в специальном медицинском ботинке, а дотошные журналисты обнаружили в багажнике его автомобиля два костыля.

«Алекс – настоящий воин. Ничто не помешает ему выйти на лёд. Он вообще крайне редко пропускает матчи», — отметил вратарь Джейк Аллен. «Стин очень предан команде, он не может оставить себя вне состава, когда знает, что его партнёры находятся не в самой благоприятной ситуации», — добавил Йео, но героизма одного из лидеров «Блюз» оказалось недостаточно для продолжения борьбы.

Тем не менее, всё началось для «Сент-Луиса» достаточно неплохо. Уже на третьей минуте матча «блюзмены» смогли огорчить голкипера «хищников» Пекку Ринне, и главным организатором гола стал лидер гостей Владимир Тарасенко. Его мощнейший кистевой бросок со средней дистанции прошил всю оборону «Нэшвилла» во главе с Суббаном, шайба заметалась перед воротами и стала добычей Пола Штястны, который тут же добил её в сетку.

Развить добытое преимущество «Сент-Луису» помешали удаления. Перрон и Шварц дважды подряд оставили свою команду в меньшинстве, атаковав соперников, не владевших шайбой, и это значительно сбило атакующий импульс команды, а во втором периоде «Нэшвилл» вышел из-под давления и выровнял игру. Традиционно у «хищников» значительную роль в итоговый результат вносят защитники, и этот матч не стал исключением. На самом старте второй двадцатиминутки Роман Йози замкнул поперечный прострел Экхольма и сравнял счёт.

В четвёртый раз за шесть матчей «Сент-Луис» и «Нэшвилл» начинали третий период при равном счёте – игра шла до первой крупной ошибки, которую совершили «музыканты». Контратака «Предаторз» два в два была разыграна идеально с точки зрения геометрии: Арвидссон промчался по левому флангу, дождался, пока откроется партнёр и выдал удобную передачу, которую завершил победным броском Райан Джохансен. Все попытки «Сент-Луиса» отыграться увязли в защитной трясине «хищников». которые выиграли девятый домашний матч в плей-офф подряд. Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне в шестой раз за 10 кубковых матчах пропустил один гол или меньше, а кроме этого, заработал уже свой второй балл за результативность.

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«Надо отдать должное «Нэшвиллу», я бы хотел поздравить соперников с великолепной игрой. Это очень сильная команда. Конечно, нам сейчас очень больно. Мы могли быть на другой стороне. Я чувствовал тот момент в серии, когда всё могло повернуться в нашу пользу. Соперник заслужил выход в следующий раунд, но, если честно, я просто ненавижу произносить подобные слова», — откровенно сказал Майк Йео. «Нам неплохо удавалось начинать матчи в этой серии, но почему-то мы теряли инициативу после того, как забивали первый гол. Приходилось снова искать игру, долго настраиваться, чтобы снова заиграть агрессивно. Наверное, мы не оправдали надежд, но боролись до конца. Конечно, мы могли сыграть получше в двух первых матчах этой серии, но я не могу не гордиться нашими парнями», — добавил капитан «Блюз» Алекс Пьетранджело. «У нас есть главная цель – это Кубок Стэнли, и она пока не выполнена. Но сегодня определённо очень хороший день», — сказал защитник «Предаторз» Пи Кей Суббан.

Таким образом, «Сент-Луис» сделал шаг назад по сравнению с прошлогодним результатом, когда «музыканты» вышли в финал конференции, где в упорной борьбе уступили «Сан-Хосе», а «Нэшвилл» ждёт своего соперника по третьему раунду. Владимир Тарасенко набрал 6 очков в 11 матчах плей-офф (в прошлом году – 15 в 20), а Наиль Якупов не сыграл в розыгрыше Кубка Стэнли-2017 ни одного матча.

«Я же говорил, что Овечкин забьёт!» «Вашингтон» продолжает бороться «Вашингтон» смог продлить собственную кубковую жизнь, одержав победу в пятом матче благодаря шайбам Кузнецова и Овечкина.

Месть «Эдмонтона»

«Анахайм», сотворивший настоявшее чудо в пятом матче серии, не на шутку разозлил «нефтяников». Калифорнийцы проявили фантастическое упорство и характер, сумев отыграть три шайбы, действуя без вратаря в концовке матча, а затем усилиями опытного Перри добыли победу в овертайме. На подобный конфуз «Эдмонтон» ответил злобнейшим разгромом, порадовав свою требовательную публику. Главным героем «Ойлерз» стал Леон Драйзайтль: 21-летний немец стал вторым самым молодым автором хет-трика после Гретцки в клубной истории «»нефтяников». Более того, 5 набранных очков позволили Драйзайтлю выйти на второе место в списке бомбардиров, где он лишь один балл уступает Евгению Малкину.

Не ушёл со льда без гола и Антон Слепышев, удачно завершивший контратаку два в один. Для новичка «нефтяников» эта шайба стала уже третьей в нынешнем плей-офф. «Мы играем лучше, чем многие болельщики думают. В первом раунде у нас был очень тяжёлый матч с «Сан-Хосе», когда мы проиграли со счётом 0:7, но мы вернулись и вырвали две победы в двух последующих матчах. Я не думаю, что есть какие-то такие трудности, с которыми мы бы не справились. Мы сегодня это доказали», — сказал форвард «Ойлерз» Марк Летестю.