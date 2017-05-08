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175 лет назад 2016
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Богдан Киселевич
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Лев Лукин

7 игроков сборной России, для которых ЧМ-2017 может стать трамплином в НХЛ

Чемпионат мира – отличный шанс для игроков повысить свои котировки в НХЛ. На кого из россиян будут смотреть на этом турнире?
8 мая 2017, понедельник. 12:00. Хоккей

Богдан Киселевич

Киселевич родился и стал заниматься хоккеем в Череповце, и именно в «Северстали» Богдан сделал себе имя на российском уровне. В 2014 году защитник, которого уже стали привлекать в сборную России, ожидаемо пошёл на повышение, став игроком ЦСКА. В составе «армейцев» Киселевич не растерял навыков, улучшил результативность и стал одним из хоккеистов, кого с завидной регулярностью вызывали на этапы Евротура.

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Несмотря на то что нынешний чемпионат мира — дебютный для Киселевича, Богдан стал самым опытным после Антона Белова игроком обороны российской команды. В команде Олега Знарка Киселевич выходит в первой паре защитников, играет надёжно и вполне может заинтересовать скаутов заокеанских клубов, учитывая, что и сезон в ЦСКА стал для него лучшим в карьере. В своё время Богдан не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ, но примеры Белова, Шипачёва или Панарина, которые уезжали в Америку, миновав лотерею выбора новичков, могут вдохновлять Киселевича.

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Александр Барабанов

Барабанов – воспитанник питерского хоккея, Александр поиграл в разных лигах, находясь в системе СКА, а прошлый сезон стал первым полноценным для нападающего в КХЛ. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в составе питерцев, Барабанов выгрыз место в основном составе, провёл приличный регулярный чемпионат, а в плей-офф помог команде выиграть Кубок Гагарина.

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Итогом такого выступления хоккеиста стало приглашение Александра сначала на Евротур, а затем и на чемпионат мира. В первой же игре турнира Барабанов, начинавший матч в четвёртом звене, был переведён в первую линию и стал непосредственным соавтором шайбы Сергея Андронова, которая принесла сборной России первое очко на турнире. По итогам матча со шведами Барабанов получил прекрасную прессу, и если Александр продолжит в том же духе, то котировки 22-летнего форварда в НХЛ могут взлететь очень высоко, тем более что Барабанов не был задрафтован и на него сможет претендовать любая заокеанская команда.

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Артём Зуб

Защитник из Хабаровска также не проходил процедуру драфта, но нынешний сезон в исполнении Зуба может изменить представление клубов НХЛ о российском оборонце.

Артём начал чемпионат в родном «Амуре», но по ходу сезона был обменян в СКА, в составе которого в плей-офф стал одним из лучших защитников. Ожидаемо Зуб попал и в состав сборной России на чемпионат мира, и хотя в первой игре на турнире не обошлось без ошибки, Артём для дебюта в национальной команде выглядел весьма неплохо. Защитнику всего 21 год, у него ещё год контракта со СКА, и, если не сбавит оборотов, следующим летом Зуб может заинтересовать несколько клубов НХЛ.

Владимир Ткачёв

Владимир Ткачёв – ещё один дебютант сборной России на чемпионате мира, который не был выбран на драфте НХЛ, но после турнира в Кёльне и Париже может существенно улучшить шансы на попадание в лучшую лигу мира. Уроженец Днепропетровска всю карьеру проводит в системе «Ак Барса», а в последние два сезона закрепился в составе казанской команды, стал одним из лидеров клуба и получил новый двухгодичный контракт.

На текущем мировом форуме Ткачёв весьма старателен, активен, но набрать первое очко на крупном турнире Владимиру пока не удалось даже в матче с итальянцами, которые были разгромлены россиянами — 10:1. Впрочем, у нападающего ещё есть время проявить на турнире свои лучшие черты: отличное видение площадки, технику, хороший кистевой бросок. Вкупе с дефицитной позицией Ткачёва, играющего центрального форварда, эти факторы могут привлечь к игроку внимание из-за океана.

Сергей Андронов

Воспитанник пензенского хоккея в России стал известен благодаря выступлениям за «Ладу», после чего Андронов перебрался в ЦСКА, затем два сезона пробовал пробиться в НХЛ, а сейчас Сергей вновь выступает в составе московских «армейцев». Прошлый сезон нельзя назвать сверхудачным для Андронова и его клуба, тем не менее Олег Знарок вызвал центрального форварда в сборную, и на ЧМ-2017 Андронов выходит в первом звене.

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После известия об отъезде в НХЛ Шипачёва Андронов остался одной из главных надежд сборной России на Олимпиаде в Корее на позиции центрфорварда, и эта новость словно окрылила Сергея. В двух стартовых матчах россиян Андронов отличился трижды, а игра его звена получает отличные отзывы.

Нападающий ЦСКА в далёком 2009 году был выбран на драфте НХЛ «Сент-Луисом», но с тех пор Андронов существенно добавил в мастерстве и понимании игры, и это может заставить клубы НХЛ по-новому взглянуть на российского нападающего.

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Иван Телегин

Нападающий из Новокузнецка дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА, куда вернулся из Северной Америки в 2014 году после неудачной попытки покорить НХЛ. Сезон-2015/16, точнее его концовка, стал настоящим прорывом в карьере Ивана. Мощный нападающий сначала прекрасно провёл плей-офф за ЦСКА, а затем выстрелил на чемпионате мира, набрав фантастические для нападающего оборонительного плана 6 очков в 10 играх.

Нынешний клубный сезон у Телегина получился не таким успешным, как предыдущий, однако Иван заслужил вызов в сборную на чемпионат мира. Нападающий, получивший место в номинально первой линии нападения, пока не набрал ни одного очка на турнире, но у Телегина ещё полно времени, чтобы добавить. Иван обладает внушительными габаритами, хорошо борется на пятачке, но при этом у Ивана не страдают показатели скорости и техники работы с шайбой. Если такой универсальный игрок заявит о себе на втором подряд мировом форуме, то это точно не останется без внимания скаутов клубов НХЛ.

Никита Гусев

Гусев, родившийся в Москве, начинал карьеру в системе ЦСКА, но с первого раза пробиться в основу «армейцев» у Гусева не получилось. Никита поиграл в «Амуре» и «Югре», где зарекомендовал себя как снайпер и получил приглашение из Санкт-Петербурга. В СКА Гусев чувствует себя прекрасно, минувший сезон стал самым результативным в карьере, а по итогам выступления за клуб Никита впервые получил вызов в сборную России.

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В сборной Гусев растворился на площадке в матче со шведами, не удалось поучаствовать ему голами и в разгроме итальянцев, но у Никиты впереди большая часть турнира, где можно показать себя с лучшей стороны. На чемпионате мира Гусев выходит в звене с Владиславом Наместниковым и Никитой Кучеровым, и вполне возможно, что в ближайшем будущем эта троица воссоединится в составе «Тампы». Гусев – очередной российский проспект «молний», и очень может быть, что талантливый нападающий пополнит диаспору россиян в этом заокеанском клубе, а поможет ему в том числе и удачное выступление на площадках Кёльна и Парижа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Барабанов Артём Зуб Богдан Киселевич Владимир Ткачёв Иван Телегин Никита Гусев Сергей Андронов ЧМ-2017
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