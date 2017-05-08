Россия играет с Германией на ЧМ-2017 накануне Дня Победы. LIVE

Сборная России проводит третий матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Германии. Всё самое интересное о встрече и вокруг неё – в нашем онлайне

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Французы били Россию, Канаду, а теперь Финляндию. 10 сенсаций в истории ЧМ Франция обыгрывала Россию и Канаду, Украина играла вничью с США, а теперь Франция обыграла Финляндию – сенсации в истории ЧМ.

Овечкин, Макдэвид и ещё 13 звёзд НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ-2017 Если хотя бы половина из них приедет на чемпионат мира, турнир станет ещё круче.

Указанное в трансляции время – московское

17:18. ГООООООЛ! Шипачёв открывает счёт!

17:15. Что ж, начинаем. Вперёд, сборная России!

17:13. Команды выходят на лёд и наша болельщики заряжают «Россия-Россия». Мы точно в Германии?

17:07. Меньше десяти минут до начала встречи. Вы готовы? В Кёльне, кажется, да!

17:02. Кажется, что на матче Германия — Россия в Кёльне весь стадион будет за наших. В красных джерси большинство!

Российские болельщики из Санкт-Петербурга Фото: «Чемпионат»

16:59. С мнением о том, что главным соперником россиян в борьбе за золото ЧМ-2017 будут канадцы, согласны и читатели «Чемпионата» — это показали результаты недавнего опроса. Подавляющее большинство голосов — 75% — отдано за действующих чемпионов мира канадцев. Второе место заняла национальная команда Швеции с 9% голосов. Финны набрали 6% — это третье место. На четвёртой строчке расположились соперники из категории «кто-то другой» — 5% голосов. Следом — американцы с 3% голосов. Замкнула рейтинг сборной Чехии, за которую проголосовало 2% читателей.

Кстати, приглашаем вас принять участие в новом опросе — «Кого из запасных нужно включить в заявку сборной России?». Среди вариантов для голосования — Ничушкин, Капризов, Светлаков, Любимов, Науменков и Береглазов. Проголосовать можно по этой ссылке, либо с главной страницы раздела «Хоккей».

16:52. Кстати, наши соотечественники, проживающие в Кёльне, поддерживают сборную России.

«В Германии праздник отмечают сегодня. Когда подписывали договор, здесь было ещё 23 часа, а в России уже 24, поэтому там 9 мая. Болеть буду за Россию, а отмечаю праздник 8 мая, потому что живу здесь. Россия должна выиграть этот чемпионат мира, даже не обсуждается! Основным соперником будут канадцы. В финале будут играть Россия с Канадой, россияне должны выиграть. Есть русские, живущие в Кёльне, но болеющие за сборную Германии», — сказал болельщик в интервью «Чемпионату».

16:44. Команды на льду, стартовала разминка. Полчаса до матча!

16:41. Космос тоже с нами.

Фото: «Чемпионат»

16:35. Наставник немцев Марко Штурм с большим уважением высказался о сборной России, подчеркнув, что не боится атакующей мощи российской команды. «Как и каждый год, у сборной России крайне мощный подбор игроков, особенно в нападении. Для меня нет никакого сюрприза в столь крупной победе россиян над итальянцами. Нет, мы не боимся бригад большинства сборной России, хотя, понятно, относимся к ним с уважением. Мы должны по минимуму удаляться, а когда это будет случаться – грамотно убивать эти минуты в меньшинстве», — сказал Штурм.

16:30. У немцев, кстати, есть любопытное изменение в составе. Состав команды Марко Штурма пополнился опытным защитником Кристианом Эрхоффом, который отыграл в НХЛ более 700 матчей, а осенью играл на Кубке мира в Торонто в составе сборной Европы, которая дошла до финала. Эрхофф пропустил два первых матча турнира из-за травмы, но на матч с Россией выведет свою сборную в статусе капитана.

16:21. Важность сегодняшнего матча с Германией накануне подчеркнул глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. «Матч перед Днём Победы, 8 мая, по традиции будет очень непростым, потому что в этот день нельзя проигрывать», — сказал Третьяк в интервью «Чемпионату».

16:16. А вот и состав российской команды на матч с Германией. В воротах снова сыграет Андрей Василевский.

Андрей Василевский (Илья Сорокин);

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;

Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачёв (А) – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачёв – Сергей Плотников.

16:04. Пока до матча остаётся больше часа, приглашаем вас ознакомиться с откровенным интервью бывшего тренера СКА Барри Смита, которое он дал корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.

15:59. А вот и «сухая» разминка наших с помощью традиционных «квадратов» с футбольным мячом.

15:51. Вот так изнутри выглядит шатёр, где торгуют официальной атрибутикой чемпионата мира, и куда выстраиваются огромные очереди. Подробнее репортаж об атрибутике, ценах и ассортименте, читайте на «Чемпионате» в ближайшие дни.

Фото: «Чемпионат»

15:47. Сборные России и Германии уже прибыли на стадион. Ждём начала разминки.

15:39. Публику в фан-зоне развлекают танцами. Не сказать, чтобы это была фантастическая хореография, но получилось весело.

15:36. В Кёльне сегодня достаточно пасмурно, но это не мешает поклонникам хоккея пребывать в хорошем настроении. Столкновений с местными фанатами замечено не было – встречаются даже такие интернациональные болельщики.

Фото: «Чемпионат»

15:23. Команды-участницы ЧМ-2017 постепенно заполняют оставшиеся вакантными места в заявке. Так, финны дозаявили защитника Ярвинена из «Куньлуня», сборная Германии ждёт Леона Драйзайтля из «Эдмонтона», если «нефтяники» проиграют седьмой матч «Анахайму». Канадцы могут дозаявить «блюзменов» Парэйко, Пьетранджело или Боумистера, ну а россияне пока не дали ясного ответа по ситуации с Владимиром Тарасенко.

«Приглашать ли Тарасенко? Я сто раз уже говорил о том, что, по моему мнению, этого делать не нужно. Всё будет зависеть от того, какое у него физическое и психологическое состояние. Я думаю, нам надо готовиться на следующую Олимпиаду, а она практически через год, там уже месяцы остались", — сказал в интервью «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

15:15. Если вы не следили за третьим игровым днём ЧМ-2017, то спешим напомнить, что его главной неожиданностью стала победа сборной Франции над командой Финляндии (5:1) — этот разгром стал настоящей сенсацией. Кроме этого, предлагаем вашему вниманию лучшие голы и вратарские сейвы, которые случились на площадках чемпионата мира в воскресенье.

15:08. История взаимоотношений со сборной Германии для россиян весьма приятна. В 16 матчах на высшем уровне наша команда одержала 14 побед, имея разницу шайб 60 — 19. Поражений было два: первое — на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году, когда россияне уступили 2:4 в матче группового этапа, второе — на ЧМ-2011 в Братиславе, когда сборная под руководством Вячеслава Быкова уступила со счётом 0:2. На чемпионате мира 2010 года, который также проходил в Кёльне, россияне с трудом выиграли у хозяев (2:1).

15:00. Приветствуем всех любителей хоккея! 8 мая сборная России проведёт свой третий матч на чемпионате мира в Кёльне. Соперником команды Олега Знарка станет сборная Германии. Напомним, что россияне начали турнир с двух побед: в серии буллитов обыграны шведы (2:1) и разгромлены итальянцы (10:1). Германия на старте оказалась сильнее США (2:1), а затем крупно уступила «Тре крунур» (2:7). Посмотрим, как завершится очная схватка россиян и немцев накануне Дня победы. На трибунах ожидается аншлаг.