Овечкин, Макдэвид и ещё 13 звёзд НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ-2017

Если хотя бы половина из них приедет на чемпионат мира, турнир станет ещё круче.

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Ти Джей Оши («Вашингтон Кэпиталз» — сборная США)

Один из лидеров «Вашингтона» до этого уже трижды принимал участие в мировых первенствах – в 2009, 2010 и 2013 годах. Причём он сыграл в злопамятном четвертьфинале, где россияне уступили со счётом 3:8, и даже забросил вторую шайбу американцев в той встрече. Сейчас Оши проводит самый результативный в НХЛ сезон. Решающая для него и «столичных» битва пройдёт в ночь с понедельника на вторник в Питтсбурге, где «кэпы» постараются перевести серию в седьмой матч.

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз» — сборная России)

О необходимости вызова Александра в сборную России в случае вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли ходит много споров, и каждая из сторон представляет свои доводы. Отметим, что Овечкин всегда приезжал в команду по первому вызову, вне зависимости от состояния. Памятен 2013 год, когда Овечкин сыграл за национальную команду в четвертьфинале со сборной США спустя двое суток после того, как его клуб разгромно проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и вылетел из плей-офф, а при пересадке в лондонском аэропорту у хоккеиста пропал баул с клюшками. Этот сезон – не лучший в карьере Александра, но его возможный приезд однозначно будет усилением для команды Олега Знарка.

Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз» — сборная России)

Начало сезона для воспитанника челябинского хоккея получилось не слишком удачным. Игра в тройке с Овечкиным у него не ладилась. Но стоило Барри Тротцу перевести Евгения в другое сочетание, как дела у него пошли в гору. При его непосредственном участии «Вашингтон» переломил ход пятого матча серии с «Питтсбургом», и теперь чего-то подобного от Евгения ждут в шестой битве. Впрочем, Кузнецов уже говорил в интервью «Спорт-экспрессу», что в случае вылета команды первым же рейсом готов вылететь в расположение сборной.

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Никлас Бэкстрём («Вашингтон Кэпиталз» — сборная Швеции)

Как и Оши, этот сезон у Бэкстрёма пока получается одним из лучших по результативности. В январе Никлас отдал 500-ю результативную передачу в НХЛ, за что ему вручили золотую клюшку. В последнее время шведский форвард – нечастый гость на чемпионатах мира. Последним на данный момент для него было первенство планеты в 2012 году, проходившее у него на родине.

Никлас Бэкстрём Фото: РИА «Новости»

Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз» — сборная Канады)

На чемпионатах мира доселе Холтби не играл. Более того, он был в заявке сборной Канады на Кубок мира и получил золотую медаль, не сыграв на турнире ни одной минуты. Возможный приезд в расположение национальной команды будет новым опытом для Брэйдена, пренебрегать которым не стоит. Обладатель «Везины» прошлого сезона, в этом году Холтби снова входит в список претендентов на звание лучшего вратаря НХЛ, хотя выиграть в этом конкурсе у Сергея Бобровского будет сложно.

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Йори Лехтеря («Сент-Луис Блюз» — сборная Финляндии)

Текущий сезон получился для финна худшим в энхаэловской карьере. Об этом в ходе чемпионата говорил и бывший главный тренер команды Кен Хичкок, подмечая, что ему необходимо прибавить. По сравнению с регулярным чемпионатом, его игровое время немного уменьшилось, зато эффективность – увеличилась. Лехтеря – в своё время много поиграл в составе сборной, но не появлялся там с тех пор, как уехал в НХЛ.

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Алекс Пьетранжело («Сент-Луис Блюз» — сборная Канады)

Как и всегда, в этом году игрок «Блюз» крайне результативен. Вот и в серии с «Нэшвиллом» он уже трижды сумел отличиться. Правда, это не помогло его команде пройти дальше. Алекс – один из лучших защитников атакующего плана в НХЛ, поэтому его возможный приезд в стан сборной Канады станет серьёзным усилением.

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Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз» — сборная Канады)

Молодой канадец примерил капитанскую повязку своего клуба, и этот факт ознаменовался сразу двумя радостными событиями. Во-первых, в первом полноценном, сыгранном без травм регулярном чемпионате он смог выбить сотню очков, во-вторых, его «Эдмонтон» вышел в плей-офф впервые за последние десять лет. Для «нефтяников» всё решится в седьмом матче серии с «Анахаймом».

Коннор Макдэвид Фото: РИА «Новости»

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Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз» — сборная Германии)

Партнёр Макдэвида провёл блестящий сезон, отметился и на Кубке мира, и в олимпийской квалификации, втащив сборную Германии на Игры-2018. Да и в играх за клуб Леон был крайне хорош. Уговорить его в случае вылета «нефтяников» приехать на чемпионат мира – дело чести для немцев, ведь турнир проходит у них и приезд главной звезды немецкого хоккея – реальный стимулятор к повышению популярности этой игры в стране.

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Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз» — сборная России)

Лидер атаки «блюзменов» наверняка не рассчитывал на вылет своей команды в четвертьфинале Кубка Стэнли, после того как его команда в прошлом году была в одном шаге от попадания в финал. Но, несмотря на его усилия, это всё же произошло. В последней игре уроженец Ярославля сделал результативный пас, но этого оказалось недостаточно. В заявке сборной России осталось ещё три места, и нет причин, по которым Тарасенко могут не взять в команду.

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Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс» — сборная Швеции)

У шведов и без Лундквиста собралась довольно мощная команда, а его возможный приезд сделает её оборонительную линию более непробиваемой. Один из лучших вратарей мира последнего десятилетия стал одним из главных, если не главным, факторов победы своего клуба в серии с «Монреалем», что отметил даже главный тренер соперника Клод Жюльен, заявив, что его игроки упёрлись в шведского голкипера. На чемпионатах мира Лундквист не играл с далёкого 2008 года.

Кевин Шаттенкирк («Вашингтон Кэпиталз» — сборная США)

Американцы, по традиции, собрали на чемпионат мира молодую команду, которой нужны опытные игроки наподобие Шаттенкирка. После обмена в «Вашинтон» из «Сент-Луиса» Кевин заиграл лучше, и в матчах плей-офф он приносит «столичным» немало пользы. Вот и в пятом матче с «Питтсбургом» именно его пас привёл к первому голу «Кэпиталз».

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Райан Гецлаф («Анахайм Дакс» — сборная Канады)

Бессменный на протяжении последних семи лет капитан «Анахайма» в этом сезоне ведёт свою команду к тому, чтобы она как минимум повторила успех двухлетней давности – попадание в полуфинал Кубка Стэнли. И «утки» могли выполнить эту задачу в шестом матче серии с «Эдмонтоном», но были разгромлены со счётом 1:7. Райан – не из тех игроков, кто привык брезговать чемпионатом мира, а значит, в случае поражения его команды в седьмом матче мы вполне можем его увидеть на ледовых площадках Парижа и Кёльна.

Майк Бэбкок и Райан Гетцлаф Фото: РИА «Новости»

Кори Перри («Анахайм Дакс» — сборная Канады)

Перри – давний партнёр Гецлафа по «Анахайму». Кори выиграл всё что можно: Кубок Стэнли — в 2007-м, два олимпийских золота — в 2010 и 2014 годах, а также стал чемпионом мира на первенстве планеты в Москве и Санкт-Петербурге. Причём на том чемпионате он был капитаном канадской сборной. Что может послужить мотивацией для 31-летнего хоккеиста вновь помочь национальной команде? Безусловно, возможность улучшить свой послужной список.

Рикард Ракелль («Анахайм Дакс» — сборная Швеции)

Чемпион мира 2012 года среди молодёжных сборных до этого никогда не играл на взрослых планетарных форумах. Поездка на первенство планеты – чем не возможность громко заявить о себе на взрослом международном уровне? В заявке шведской команды есть ещё несколько свободных мест, так что теоретически и Лундквист, и Ракелль смогут сыграть за «тре крунур».