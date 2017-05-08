За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая

С русскими немцами и без истерии — о Дне Победы

Чемпионат мира по хоккею – такой турнир, что вне политики он быть не может, как ни пытайся. Мало того что забава с шайбой – национальный вид спорта, так ещё и мировое первенство проходит в мае, то и дело накладываясь на один из главных праздников нашей страны. Отсюда и речи высших чинов о том, что 9 Мая проигрывать никак нельзя. А уж если такой казус произошёл, всенародного негодования не избежать. Поражение, которое сборная России потерпела в 2013 году от французов, Зинэтуле Билялетдинову припоминают до сих пор. Но одно дело — проиграть Франции на финском льду, совсем другое – скрестить клюшки с немцами на земле, где в середине прошлого века проливалась кровь.

В России День Победы празднуют 9 мая, но по немецкому времени война завершилась на день раньше. Таким образом, для немцев особенной является именно дата матча с российской сборной. Кто-то мог бы подумать, что история способна посеять зерно раздора между нашими и немецкими болельщиками. Чтобы раз и навсегда расстаться с этими мыслями, достаточно прогуляться по окрестностям «Ланксесс-Арены». Встретить русских немцев, обёрнутых флагом Германии и держащих в руках российских триколор, не составит труда — они повсюду. Наши соотечественники, когда-то перебравшиеся в Кёльн и другие немецкие города, тепло поддерживают обе сборные, но в основном переживают за Россию.

В национальной команде пока не знают, точнее не говорят, какие мероприятия запланированы на 9 мая. Сборная России в этот день не играет, а отправляется в какое-то памятное место в нескольких десятках километрах от Кёльна. Не меньшая неопределённость царила с предматчевой раскаткой нашей команды. Вечером от организаторов пришло письмо, что сборная России отказалась от тренировки на основной арене, её вроде бы заменили на раскатку неиграющего состава, но в итоге было принято решение отменить и её. Быть может, и благодаря этому удалось обойтись без лишнего нагнетания обстановки. Не сомневайтесь, журналисты обязательно напомнили бы о недопустимости поражения в такой день. За игроков в итоге отдувался Владислав Третьяк, а вся политика свелась к сценке таскания за нос болельщика в маске Владимира Путина, которая развернулась прямо возле арены.

На этом турнире принято делать отсыл к ЧМ-2010, который также проходил в Кёльне. Тогда сборная России завоевала серебро, а немцев мы обыграли дважды: на групповом этапе и в полуфинале, где хозяева хорошенько покусали команду Быкова и Захаркина. Но если вспоминать матчи, которые российская сборная проводила с немцами 8 или 9 мая, то вспоминается Стокгольм — 2013. Тогда победа над Германией со счётом 2:0 не уберегла россиян от последующего вылета в четвертьфинале от американских студентов. Впрочем, из того состава ни один игрок до Кёльна не доехал, больно уж молодую сборную собрал в этом году Олег Знарок. К примеру, дебютант национальной команды Артём Зуб четыре года назад выступал на юниорском чемпионате мира в Сочи и о первой сборной даже не мечтал.

«Шипачёвцы» услышали Знарка, а Плотников вступился за Мозякина

Разгром Италии – не повод для радикальных перемен. Тренерский штаб оставил сочетания неизменными, но кое-какой посыл встреча с главными аутсайдерами группы всё-таки дала. Знарок не то чтобы критиковал звено Шипачёва, но признал, что в равных составах они могли бы играть лучше. Безлимитное большинство им будут предоставлять не всегда, а значит, нужно прибавлять в игре «пять на пять». Вадим и его партнёры всё это сначала слышали от тренера, потом читали в прессе и первую смену провели так, что на какое-то время сняли все вопросы о своей игре. Дадонов, Панарин и Шипачёв за пару мгновений расчертили замысловатую геометрическую фигуру, поставившую немцев в тупик. Пас из-за ворот, который стал голевым, Дадонов отдавал на Шипачёва с неудобной руки и без малейших промедлений. Это уже стало классикой питерского звена.

Но всё же стихия наиболее творческого звена сборной России – это большинство. Мы уже сравнивали игру «шипачёвцев» с футбольной «Барселоной», которая весь матч может провести на чужой половине поля. Вот и лидеры нашей хоккейной сборной способны не вылезать из зоны атаки, плетя кружева и ломая сопернику голову хитроумными скидками. С итальянцами такая игра звену Шипачёва удавалась даже в равных составах, но с более крепкими немцами потребовалось численное преимущество. Новобранец «Вегаса» пусть и забил после ошибки Томаса Грайсса, с которым он скоро встретится в НХЛ, его броску предшествовал отрезок, когда пятёрка россиян обращалась с шайбой так, будто она привязана к клюшке. В ассистенты Шипачёву записали Панарина и…Гусева. Никита впервые в карьере вышел на лёд со своим предшественником в СКА и объектом многочисленных сравнений.

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Почему же в спецбригаде большинства вместе со звеном Шипачёва вышел Гусев, а не Сергей Мозякин, который начиная с игр Евротура дежурил в этом сочетании на синей линии? Большинство, которое реализовала сборная России, возникло после того, как её капитан получил травму и только при посторонней помощи ушёл в раздевалку. Патрик Хагер, который сзади провёл подсечку против Мозякина, получил 5+20 и был изгнан с площадки. Правда, в большинстве наша команда играла не пять, а три минуты. Дело в том, что за партнёра заступился Сергей Плотников, моментально бросившийся на «убийцу» Мозякина. Малый штраф – небольшая цена, которую можно заплатить, когда речь заходит о чувстве локтя и командном духе. Полновесной же месть за капитана стала после того, как Иван Проворов во всё том же большинстве забросил первую шайбу за сборную России. Потом, правда, гол переписали на «телохранителя» Мозякина.

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Немцы огрызнулись, но последнее слово — за Кучеровым

Немцы, конечно, огрызались. А могло ли быть иначе на домашнем чемпионате мира? Даже если учесть, что «Ланксесс-Арена» этим вечером была где-то наполовину русской, сборная Германии билась за своего болельщика. Доминика Кауна только ценой нарушения не пустил к воротам Артём Зуб. Патрику Раймеру, к примеру, попасть по пустым воротам помешал…партнёр по команде, свалившийся на форварда сборной Германии в самый неподходящий момент. Порой на пути немцев вставал Василевский, но, по большому счёту, они всерьёз и не верили, что могут обыграть Россию. Если у хозяев чемпионата мира и был какой-то запал, то он пошатнулся после быстрой пропущенной шайбы и окончательно иссяк в результате пятиминутного удаления.

После матча с Италией Знарок усмехался, отвечая на вопрос, не думал ли он спрятать Плотникова, на которого накануне развернулась охота. Мол, Сергей такой игрок, что скорее от него нужно прятать соперников. Эту репутацию он подтвердил в матче с Германией. Один из любимчиков Знарка не только заступился за Мозякина, но и ввязался в потасовку, которая привела к очередной шайбе сборной России. Арбитры решили удалить одного Ясина Эхлица, после чего Панарин и Гусев вновь продемонстрировали не пойми откуда взявшееся взаимопонимание. Никита пока забивает исключительно с партнёрами по СКА и Панариным, а вот в звене со старым другом Кучеровым дела идут не так гладко. Зато форвард «Тампы-Бэй» наконец-то реализовал выход один на один. На свидания с вратарями он убегает в каждом матче, но хладнокровие удалось проявить только сейчас.

Тики-така «шипачёвцев» и шоу Кучерова. Оценки сборной России Кучеров набрал 4 очка с Италией, но остался недоволен собой, а звено Шипачёва блистало только в большинстве – в оценках сборной России.

Третий период сборная России проиграла, но стоит ли считать это ложкой дёгтя? Разве что для Василевского, который в пропущенных шайбах не виноват. Сначала его подставил Андрей Миронов, который на этом чемпионате мира не слишком удачно играет на пятаке, а затем Филип Гогулла успешно подставил клюшку. Впрочем, это было не последнее слово. Кучеров с остервенением добил шайбу в ворота после своего же броска, а на последней минуте немцы сделали счёт чуть более приличным. Сборная России одержала уверенную победу над хозяевами турнира, которые до этого разбили американцев и долгое время упирались в битве со шведами. Теперь Знарок со своими парнями могут провести 9 мая так, как им заблагорассудится. Камень в них теперь точно никто не бросит.