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Чемпионат мира — 2017. Беларусь — Канада — 0:6. Отчёт
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Обречённая Беларусь. Больше Канады забивает только Россия

Сборной Беларуси не удалось набрать первые очки на чемпионате мира. Канада уверенно переиграла соперников.
8 мая 2017, понедельник. 19:55. Хоккей

Белорусская сборная подошла к матчу с главным фаворитом группы В не в самом лучшем психологическом состоянии. В дебютной игре турнира с финнами подопечные Дэйва Льюиса смотрелись достойно, но уступили в упорной борьбе (2:3), а матч с Чехией был отмечен судейской ошибкой  и обилием огрехов в обороне (1:6). В результате этого сборная Беларуси после двух туров занимала обидное последнее место в группе, уступая по набранным очкам даже словенцам, и перестановки в составе, предпринятые Льюисом, выглядели вполне логично.

О первой из них — вратарской — тренер объявил ещё на пресс-конференции до старта игры с Канадой: позицию стартёра вместо Кевина Лаланда занял молодой Михаил Карнаухов. Два других изменения оказались вынужденными: Андрей Костицын получил травму, а самый опытный защитник команды Владимир Денисов сломал палец на руке, что вывело его из строя как минимум на несколько дней. Примечательно, что появление на льду 23-летнего голкипера-дебютанта Карнаухова заставило ошибиться даже бывалых североамериканских телевизионщиков с канала TSN, которые вместо фотографии белоруса выдали на экраны портрет норвежца Хаукеланда.

ЧМ-2017
06 мая 2017, суббота. 17:15 МСК
Беларусь
1 : 6 0:2, 1:1, 0:3
Чехия
0:1 – Врана (Бирнер, Ржепик) – 13:16 (5x5), 0:2 – Гудас (Ворачек) – 17:30 (4x4), 1:2 – Павлович (Лисовец, Денисов) – 21:13 (5x5), 1:3 – Червенка (Горак, Ержабек) – 35:38 (5x5), 1:4 – Шимек (Ворачек, Радил) – 47:26 (5x4), 1:5 – Ворачек (Пастрняк, Кундратек) – 49:37 (5x5), 1:6 – Кемпны (Ганзл, Зогорна) – 59:44 (5x5)

Снайпер по фамилии Маккиннон

Матч начался достаточно спокойно, но даже откровенно прогулочный темп игры позволил Канаде быстро открыть счёт. На шестой минуте первого периода Митч Марнер беспрепятственно вывел шайбу из угла чужой зоны, увидел свободного партнёра и сделал точный пас под щелчок, который нанёс Брэйден Пойнт. Белорусы, судя по их заранее поникшим лицам, даже не расстроились из-за пропущенного гола и особых попыток предпринять что-то в атаке так и не продемонстрировали. Канадцы, в свою очередь, также не форсировали события: несколько раз проверили Карнаухова на прочность и позволили Беларуси уйти на перерыв с минимальным отставанием.

С началом второго отрезка ситуация осталась неизменной: белорусские хоккеисты играли с какой-то запрограммированной обречённостью, словно не веря, что с фаворитом можно бороться. Временами такая пассивная игра приводила к тому, что Канада начинала откровенно пижонить в атаке, разыгрывая передачи в тех ситуациях, когда уже давно надо было наносить бросок. Голевой выстрел всё же состоялся, когда канадцы получили право на большинство после удаления Ковыршина. Комбинация, содержавшая в себе безупречную распасовку в касание и максимально точный кистевой бросок Маккиннона стала точной копией пятого гола в предыдущем матче со Словенией.

К 16-й минуте второго периода беспристрастная статистика зафиксировала печальную для белорусов картину: за этот отрезок двадцатиминутки команда Льюиса нанесла лишь один бросок в створ. Отсутствие должного желания вновь было наказано Маккинноном, который на этот раз «с мясом» добил шайбу с ленточки, опередив растерявшегося Карнаухова.

Победа без эмоций, поражение без горя

Третий отрезок матча прошёл в том же ключе: Канада давила, белорусы ошибались и имели не много шансов потревожить Кэлвина Пикара бросками. На старте двадцатиминутки Беларусь осталась втроём, но двойной численный перевес остался нереализованным. Четвёртая шайба влетела в ворота Карнаухова чуть позже, когда Маккиннон из-за спины вратаря выдал прекрасный пас на пятачок, а Скиннер не сплоховал, замкнув его в касание. Когда же капитан канадцев Клод Жиру забрасывал пятую шайбу, то на его лице уже не было никакой радости — и партнёры, и соперники с нетерпением ждали окончания этого матча.

В итоге Канада одержала убедительную победу на классе, продемонстрировав едва ли 50% своей мощи. Что же касается белорусской команды, то для неё чемпионат мира по-настоящему начнётся лишь в следующем матче, когда соперником команды Дэйва Льюиса будет сенсационная сборная Франции. Шансы на выход в плей-офф у Беларуси ещё есть, но эта сборная остаётся единственной в группе В, которая не имеет набранных очков.

В активе канадцев девять очков в трёх играх при 17 заброшенных шайбах. Больше «кленовых листьев» на турнире пока забили только хоккеисты сборной России — 18.

Россия обыграла Германию – 6:3, Тарасенко не приедет на ЧМ! LIVE
Сборная России в третьем матче на ЧМ-2017 обыграла команду Германии. Всё самое интересное о встрече и вокруг неё – в нашем онлайне
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Беларуси — Хоккей Сборная Канады — Хоккей Дэйв Льюис ЧМ-2017
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