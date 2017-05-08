Ответ Знарка по Тарасенко и видеообзор штурма сборной России

Немцы «сломали» Мозякина, но не сборную России. Как подопечные Знарка мстили за капитана – в видеообзоре матча Германия – Россия.

Россия обыграла Германию – 6:3, Тарасенко не приедет на ЧМ! Как это было Сборная России в третьем матче на ЧМ-2017 обыграла команду Германии. Всё самое интересное о встрече и вокруг неё – в нашем онлайне

Перед встречей сборных России и Германии многие специалисты были осторожны в прогнозах. Во-первых, немцы играют дома. Во-вторых, начиная с ЧМ-2009 россияне ни разу не выигрывали у сборной Германии с разницей более трёх шайб.

Но о какой борьбе может идти речь, если команду Знарка по-хорошему разозлили уже на 14-й минуте игры? Игрок сборной Германии Патрик Хагер грязным приёмом вывел из игры капитана сборной России Сергея Мозякина.

«Специально ли бил Хагер? Да, там была подсечка. У нас в КХЛ это карается. Хагер подъехал сзади к игроку, не владеющему шайбой. Прошла информация, что у Сергея не всё в порядке со здоровьем. Пока не могу говорить, что именно с ним. Повреждена нижняя часть тела, нездоровым Сергей играет. Именно это и послужило причиной того, что он сейчас отсутствует. Была подсечка сзади. Жига Еглич был дисквалифицирован на два матча, и, думаю, здесь тоже будет просмотр эпизода. По крайней мере, Плотников правильно сделал, надо было ещё навалять», — высказал мнение об эпизоде двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.

К моменту с эпизодом с травмой Мозякина россияне уже выигрывали — 1:0, а затем отправили ещё четыре шайбы в ворота соперника. И только в заключительной трети игры немцам удалось скрасить поражение — 3:6.

Прибытие команд на игру

Разминка игроков

Видеообзор матча

Комментарий Олега Знарка

Ответ по участию Тарасенко в ЧМ

Отъезд сборной России