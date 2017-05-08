Знарок: фол на Мозякине – это дисквалификация, а Тарасенко нужна операция

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о травме Мозякина, операции Тарасенко и победе над немцами.

Сборная России со счётом 6:3 переиграла команду Германии на чемпионате мира. Встречу омрачила травма капитана россиян Сергея Мозякина, против которого грубо сыграл форвард немцев Патрик Хагер. После завершения встречи главный тренер победителей Олег Знарок прокомментировал этот эпизод, а также заявил, что нападающему «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко, по словам агента, потребуется операция.

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.

«Игра в большинстве сыграла роль, что с Мозякиным — пока неизвестно»

— Как мы и предполагали, встретились с очень мобильной командой. Было непросто, но ребята сыграли неплохо. Большинство сыграло роль, конечно. Мозякина отвезли на обследование, что с ним – пока неизвестно, — сказал Знарок.

— Против Мозякина сыграли грубо или это был несчастный случай?

— Конечно, была грубость, сзади. По большому счёту, это дисквалификация.

— Это серьёзная потеря?

— Ещё раз повторю, не знаю, что там.

— В этом матче пришлось перестраиваться.

— Мы перестроились.

— Мозякина в большинстве заменял Гусев, у него были такие же функции?

— Его Панарин заменял, а не Гусев. Внимательно смотрите хоккей.

«Агент сказал, что Тарасенко потребуется операция»

— Что можете сказать по поводу Владимира Тарасенко?

— Звонили его агенту. Он сказал, что Тарасенко нужна операция. Он играл с травмой.

— Почему так много пропустили в третьем периоде?

— Не думаю, что расслабились. Перестали показывать свой хоккей, заработали ненужные удаления. Хотя было удаление на Белове, но не свистнули. Такие нюансы решают ход игры.

— Из-под Андрея Миронова забивали итальянцы и немцы. Вы им довольны?

— Мы на всех надеемся. У нас хорошая команда.

— Если Тарасенко не будет, какие мысли по поводу заявки?

— Пока никаких.

«Игрой Василевского доволен, мы три матча выиграли»

— Василевский сыграл в третьем матче, другие ребята получат шанс?

— Вопрос — тренеру вратарей.

— А вы его игрой довольны?

— Конечно, мы три матча выиграли.

Большинство сыграло роль, конечно. Мозякина отвезли на обследование, что с ним – пока неизвестно

— Ни в одном матче, кроме шведов, не было тревоги за результат. Вас это радует?

— Здесь вся команда очень хорошая. Я вам после той игры сказал, что немцы – мобильная сборная. Её нужно опасаться.

— Значит, мы так сильны?

— Настроились.