«Плотников подрался и сплотил сборную». Игроки — о победе над Германией

Сборная России одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 6:3.
После двух периодов россияне вели со счётом 5:0 благодаря дублю Вадима Шипачёва, а также шайбам Сергея Плотникова, Никиты Гусева и Никиты Кучерова. В третьем игровом отрезке немцы отыграли две шайбы, отличились Брукс Мацек и Филип Гогулла, а затем Никита Кучеров оформил дубль, сделав счёт 6:2. Нападающий Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи. Окончательный счёт установил Фредерик Тиффельс.
Россияне после трёх игр набрали восемь очков и возглавили группу А. Следующий матч наша команда сыграет 11 мая со сборной Дании.
«Не поощряю выливания пива болельщиками на Хагера»
Форвард сборной России Сергей Плотников прокомментировал фол Патрика Хагера на Сергее Мозякине. Мозякин был отправлен в больницу, а Хагер получил удаление до конца матча.
«Играли хорошо два с половиной периода, потом где-то пошли удаления, я получил необязательное. Но хорошо, что сразу забили ещё один гол, и было легче играть. Это мой партнёр, его ударили в голову не по правилам, судьи зажгли удаление, я должен был как-то ответить — нельзя допускать грязи в хоккее. Нужно играть жёстко, но по правилам. Не поощряю выливания пива болельщиками (на Патрика Хагера.— Прим. «Чемпионата»), но все всё видели. Надеюсь, с Сергеем всё будет хорошо и мы увидим его в следующем матче», — заявил Плотников.
Нападающий сборной России Никита Гусев рад трём победам своей команды.
«Наше звено с Наместниковым и Кучеровым действовало неплохо, все партнёры знают наши комбинации. Конечно, три победы — это приятно, это придаёт уверенности, но нужно двигаться дальше. Я бы не сказал, что сборная Германии действовала грубо. Обычный хоккей, просто была пара неудачных моментов, после чего все завелись. Конечно, травма Мозякина — это негативный момент, но я его не видел. Интерес к игре сохранился даже при счёте 5:0, мы хотели показать свой лучший хоккей в каждом из периодов», — сказал Гусев.
«Не заметил, что немцы грязно играют»
Форвард сборной России Артемий Панарин в микст-зоне выглядел уставшим и согласился ответить лишь на три вопроса журналистов.
«Хотя я вас знаю: где три, там и семь вопросов, — с улыбкой заявил Артемий. — Что касается игры, то спасибо партнёрам, я о голах стараюсь не думать. Говоря о нашем звене, нужно смотреть, как мы будем играть с канадцами, американцами. То есть когда настанут более напряжённые матчи. Сегодня мы забили быстро, немного отпустило. Я особо не заметил, что немцы грязно играют. Германия — быстрая команда. Если бы забили они первыми, то встали бы в обороне и нам было бы сложно забивать», — рассказал Панарин.
Форвард сборной России Александр Барабанов заявил, что ему приятно слышать комплименты от директора по развитию игроков «Чикаго» и бывшего тренера СКА Барри Смита.
«Где-то потяжелее было, чем с итальянцами. Хорошо, что забили вначале нужный гол, опять большинство хорошо реализовывали. Немцы всё равно продолжали играть, бились. Не хотелось пропускать голы в конце, нужно лучше играть. Слова Барри Смита? Приятно слышать, нужно оправдывать ожидания. Надеюсь, что с Сергеем Мозякиным всё хорошо будет, он наш лидер, капитан. Серёга Плотников — молодчина, полетел сразу драться, это сплачивает команду. Все и так понимали, что это важная игра и обязательно нужно победить», — сказал Барабанов.
«Сергей Мозякин — большая потеря для сборной России»
Нападающий сборной России Никита Кучеров выразил благодарность российским болельщикам, поддержавшим команду на игре.
«В середине третьего периода мы получили ненужные удаления и дали немцам больше места на льду. Василевский был хорош. Показал, что он хороший вратарь, и весь матч держал нас в игре. Мы играли неплохо. 50 минут мы играли на хорошем уровне, быстро переходили из обороны в атаку и не дали немцам почувствовать пространство. Знали, что они пойдут играть в агрессивный хоккей. Травма Мозякина? Не хочется видеть такие потери, но в хоккее такое случается. Другим ребятам нужно играть немножко лучше, потому что Серёга — очень хороший игрок и это большая потеря для нас. А для других это шанс показать, что они собой представляют, и показать лучший хоккей.
Мы тренируемся, налаживаем взаимопонимание, это видно от игры к игре. В каждом матче мы прибавляем, становимся лучше в тройках и пятёрках. Коллектив собрался дружный, все хорошо общаются на льду и вне льда. С теми, с кем выходишь на лёд, нет проблем, и от этого взаимопонимание улучшается. Не сидело в голове, когда забивал гол, что в предыдущих матчах выходы «один в ноль» я не реализовал. Если будешь думать об этом, замкнёшься в себе, это будет плохо. Это игра, и есть момент. Старался не думать об этом. Я знал, что в следующий раз я выйду с пустой головой. Всегда приятно видеть своих болельщиков на трибуне, это большая помощь для нас. Я считаю, что мы пока показываем достойный хоккей. Болельщикам это нравится, и они получают удовольствие от игры. Нам безумно приятно видеть наших на трибунах.Они перекрикивают немцев и болельщиков любых команд, которые мы тут видели. Хорошая атмосфера, хороший каток», — отметил Кучеров.