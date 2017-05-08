«Плотников подрался и сплотил сборную». Игроки — о победе над Германией

Сборная России одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 6:3.

После двух периодов россияне вели со счётом 5:0 благодаря дублю Вадима Шипачёва, а также шайбам Сергея Плотникова, Никиты Гусева и Никиты Кучерова. В третьем игровом отрезке немцы отыграли две шайбы, отличились Брукс Мацек и Филип Гогулла, а затем Никита Кучеров оформил дубль, сделав счёт 6:2. Нападающий Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи. Окончательный счёт установил Фредерик Тиффельс.

Россияне после трёх игр набрали восемь очков и возглавили группу А. Следующий матч наша команда сыграет 11 мая со сборной Дании.

Россия обыграла Германию – 6:3, Тарасенко не приедет на ЧМ! Как это было Сборная России в третьем матче на ЧМ-2017 обыграла команду Германии. Всё самое интересное о встрече и вокруг неё – в нашем онлайне

«Не поощряю выливания пива болельщиками на Хагера»

Форвард сборной России Сергей Плотников прокомментировал фол Патрика Хагера на Сергее Мозякине. Мозякин был отправлен в больницу, а Хагер получил удаление до конца матча.

«Играли хорошо два с половиной периода, потом где-то пошли удаления, я получил необязательное. Но хорошо, что сразу забили ещё один гол, и было легче играть. Это мой партнёр, его ударили в голову не по правилам, судьи зажгли удаление, я должен был как-то ответить — нельзя допускать грязи в хоккее. Нужно играть жёстко, но по правилам. Не поощряю выливания пива болельщиками (на Патрика Хагера.— Прим. «Чемпионата»), но все всё видели. Надеюсь, с Сергеем всё будет хорошо и мы увидим его в следующем матче», — заявил Плотников.

Нападающий сборной России Никита Гусев рад трём победам своей команды.

«Наше звено с Наместниковым и Кучеровым действовало неплохо, все партнёры знают наши комбинации. Конечно, три победы — это приятно, это придаёт уверенности, но нужно двигаться дальше. Я бы не сказал, что сборная Германии действовала грубо. Обычный хоккей, просто была пара неудачных моментов, после чего все завелись. Конечно, травма Мозякина — это негативный момент, но я его не видел. Интерес к игре сохранился даже при счёте 5:0, мы хотели показать свой лучший хоккей в каждом из периодов», — сказал Гусев.

«Не заметил, что немцы грязно играют»

Форвард сборной России Артемий Панарин в микст-зоне выглядел уставшим и согласился ответить лишь на три вопроса журналистов.

«Хотя я вас знаю: где три, там и семь вопросов, — с улыбкой заявил Артемий. — Что касается игры, то спасибо партнёрам, я о голах стараюсь не думать. Говоря о нашем звене, нужно смотреть, как мы будем играть с канадцами, американцами. То есть когда настанут более напряжённые матчи. Сегодня мы забили быстро, немного отпустило. Я особо не заметил, что немцы грязно играют. Германия — быстрая команда. Если бы забили они первыми, то встали бы в обороне и нам было бы сложно забивать», — рассказал Панарин.

Форвард сборной России Александр Барабанов заявил, что ему приятно слышать комплименты от директора по развитию игроков «Чикаго» и бывшего тренера СКА Барри Смита.

«Где-то потяжелее было, чем с итальянцами. Хорошо, что забили вначале нужный гол, опять большинство хорошо реализовывали. Немцы всё равно продолжали играть, бились. Не хотелось пропускать голы в конце, нужно лучше играть. Слова Барри Смита? Приятно слышать, нужно оправдывать ожидания. Надеюсь, что с Сергеем Мозякиным всё хорошо будет, он наш лидер, капитан. Серёга Плотников — молодчина, полетел сразу драться, это сплачивает команду. Все и так понимали, что это важная игра и обязательно нужно победить», — сказал Барабанов.

«Сергей Мозякин — большая потеря для сборной России»

Нападающий сборной России Никита Кучеров выразил благодарность российским болельщикам, поддержавшим команду на игре.

«В середине третьего периода мы получили ненужные удаления и дали немцам больше места на льду. Василевский был хорош. Показал, что он хороший вратарь, и весь матч держал нас в игре. Мы играли неплохо. 50 минут мы играли на хорошем уровне, быстро переходили из обороны в атаку и не дали немцам почувствовать пространство. Знали, что они пойдут играть в агрессивный хоккей. Травма Мозякина? Не хочется видеть такие потери, но в хоккее такое случается. Другим ребятам нужно играть немножко лучше, потому что Серёга — очень хороший игрок и это большая потеря для нас. А для других это шанс показать, что они собой представляют, и показать лучший хоккей.

Барри Смит: Шипачёв не станет звездой НХЛ, я обожаю Дадонова Директор по развитию игроков «Чикаго», бывший тренер СКА Барри Смит — о ЧМ-2017, игре Панарина, переходе Шипачёва и проблемах Шалунова.

Мы тренируемся, налаживаем взаимопонимание, это видно от игры к игре. В каждом матче мы прибавляем, становимся лучше в тройках и пятёрках. Коллектив собрался дружный, все хорошо общаются на льду и вне льда. С теми, с кем выходишь на лёд, нет проблем, и от этого взаимопонимание улучшается. Не сидело в голове, когда забивал гол, что в предыдущих матчах выходы «один в ноль» я не реализовал. Если будешь думать об этом, замкнёшься в себе, это будет плохо. Это игра, и есть момент. Старался не думать об этом. Я знал, что в следующий раз я выйду с пустой головой. Всегда приятно видеть своих болельщиков на трибуне, это большая помощь для нас. Я считаю, что мы пока показываем достойный хоккей. Болельщикам это нравится, и они получают удовольствие от игры. Нам безумно приятно видеть наших на трибунах.Они перекрикивают немцев и болельщиков любых команд, которые мы тут видели. Хорошая атмосфера, хороший каток», — отметил Кучеров.