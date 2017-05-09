Сломать Мозякина. За что болельщики сборной России облили Хагера пивом

Хагер травмировал Мозякина и был облит пивом, финны рискуют не выйти из группы, а американцы вырвали победу у шведов – в итогах дня ЧМ.

Третья победа подряд команды Знарка

Сборная России добилась третьей победы подряд на чемпионате мира. На этот раз были повержены хозяева чемпионата мира немцы. Команда Знарка, как и в матче с итальянцами, великолепно играла в большинстве и перед третьим периодом сделала себе комфортный задел в пять шайб. В заключительной трети сборная Германии попыталась вернуться в игру, но максимум, что сделала, – это забросила три шайбы и пропустила ещё одну. Форвард Артемий Панарин отдал 4 результативные передачи и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира с 9 (3+6) очками.

Встреча омрачилась травмой капитана Сергея Мозякина. Точные сроки восстановления нападающего ещё неизвестны, но у него было подозрение на сотрясение мозга. Виновником этого стал форвард немцев Патрик Хагер, грубо встретивший Мозякина в одном из эпизодов. Судьи удалили его до конца матча, а российские болельщики устроили ему своё наказание — облили пивом по пути в раздевалку. Главный тренер российской сборной Олег Знарок уверен, что Хагера ждёт неминуемая дисквалификация.

«У Мозякина было подозрение на сотрясение головного мозга, но после проведённого обследования диагноз не подтвердился. После повторного обследования 10 мая вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира будет решён окончательно», — сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг «Р-Спорт».

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.

Канада идёт без поражений, а Беларусь – без побед

Команде Дэйва Льюиса пришлось стартовать против трёх топ-команд группы – Финляндии, Чехии и Канады. В итоге на счету белорусов ноль очков и разница шайб 3-15. При этом шансы на выход в плей-офф не потеряны – достаточно выигрывать в оставшихся матчах против команд, равных по уровню.

Что касается канадской сборной, то первые три матча они прошли со 100% показателем: три победы и разница шайб 17-3. В составе команды выделяются нападающие Натан Маккиннон и Джефф Скиннер, а также защитник Тайсон Бэрри, уже набравшие по 7 очков на этом чемпионате мира.

«Да, очень больно. Но больше потому, что матч показал, на каком уровне мы находимся по сравнению с сильными командами. Разница на табло. Она почти такая же, как и по итогам игры с чехами? Между тем разница есть: сегодня мы фактически сами прибили себя невынужденными удалениями. Продолжим в том же духе — будет очень сложно добиться какого-то приемлемого результата. Да и детские ошибки неплохо бы быстрее изжить», — сказал нападающий белорусской команды Андрей Стась «Прессболу».

Обречённая Беларусь. Больше Канады забивает только Россия Сборной Беларуси не удалось набрать первые очки на чемпионате мира. Канада уверенно переиграла соперников.

Тарасенко не сыграет на чемпионате мира

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не сможет помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщил главный тренер команды Олег Знарок. «Звонили агенту его, сказали, что ему нужна операция. Он играл с травмой. Пока никаких мыслей по дозаявке нет», — сказал Знарок.

«Сент-Луис» вылетел из плей-офф НХЛ, проиграв «Нэшвилл Предаторз» во втором раунде в шести матчах. Тарасенко в 11 матчах набрал 6 (3+3) результативных баллов.

Американская погоня

Сборные США и Швеции выдали один из самых ярких матчей чемпионата мира. Шведы трижды выходили вперёд в первой половине встречи, но американцы неизменно сравнивали счёт буквально через несколько мгновений. Дублем в составе скандинавов отметился Элиас Линдхольм, а у американцев – Джонни Годро. В середине третьего периода «звёздно-полосатые» впервые вышли вперёд – Джей Ти Комфер удачно подставил клюшку под бросок от синей линии. Этот гол оказался победным.

«Матч со шведами сложился хорошо, мы показали классный хоккей. Рад, что сегодня сборная США выиграла. Это мой первый взрослый чемпионат мира, так здорово выступать на таком серьёзном турнире. Мне здесь всё нравится. Горд, что представляю свою страну на мировом первенстве. Мы сейчас не думаем о последнем матче группового этапа с Россией, сфокусированы на следующей встрече», — сказал форвард американцев Клэйтон Келлер.

Финны терпят очередное поражение

Сборная Финляндии днём ранее сенсационно проиграла команде Франции (1:5) и была полна решимости реабилитироваться за эту неудачу. Счёт финны открыли уже на первой минуте — отличился Валттери Фильппула. Через пару минут защитник Топи Яакола удвоил преимущество, а потом ещё один представитель обороны Вилле Лаюнен забил третий гол.

Чехи долгое время не могли распечатать ворота Йоонаса Корписало, но на 48-й минуте Роман Горак отыграл первую шайбу, а в конце матча Радко Гудас и Ян Коварж сделали счёт равным. В серии послематчевых буллитов победу чехам принёс точный бросок Робина Ганзла.