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Обзор игрового дня НХЛ. 8 мая 2017 года. «Вашингтон» сравнял счёт
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкин «замолчал», а «Вашингтон» ожил! Нас ждёт главный матч сезона в НХЛ

Мечта Александра Овечкина о Кубке Стэнли продолжает жить. «Вашингтон» выиграл в гостях и добился права на седьмой матч серии с «Пингвинз».
9 мая 2017, вторник. 09:45. Хоккей

Предсказатель Кузнецов

«Сегодня будет новая игра. Нам надо забыть все прошлые матчи и сфокусироваться на предстоящем. Надо выложиться по максимуму. Если мы будем следовать плану, то выиграем. Пришла ли к нам уверенность в третьем периоде прошлого матча? Мы были уверены в себе и до этого, просто шайба не шла в ворота. Мы фокусируемся на победе. Никогда не хочется думать, что сезон может закончиться», — смело заявил накануне шестой игры в серии нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Во многом благодаря именно его удачным действиям «столичные» смогли взять верх в пятой встрече, а челябинец получил свою минуту славы, когда успешно предсказал, что Александр Овечкин непременно забьёт.

Перед началом поединка болельщики «Питтсбурга» не могли отказать себе в удовольствии вспомнить прошлогоднюю серию с «Кэпиталз», когда в том же шестом матче «пингвины» успешно сыграли с «Вашингтоном» в кошки-мышки: Кросби и компания достаточно рано повели со счётом 3:0, но затем позволили «столичным» догнать и вырвали победу в овертайме. «Надеюсь, сегодня всё будет по-другому. У нас есть хорошая возможность написать другой конец для этой повести. Это именно то, что нам нужно», — заявил защитник Карл Алзнер.

Наставник «Вашингтона» Барри Тротц, помня старинную формулу о неизменности победного состава, не стал вносить коррективы в сочетания троек: Овечкин остался в третьем звене вместе с Эллером и Уилсоном, а на матч было заявлено 7 игроков обороны и 11 нападающих. «Несгибаемость и самоотдача этих парней просто невероятна. Когда у нас есть возможность идти на ворота и оставаться в чужой зоне, то справиться с нами непросто. У каждого – большие габариты и хороший вес, так что нам нужно просто это использовать», — добавил Овечкин, ничуть не смущаясь вопросов, как ему играется в звене с не самыми техничными партнёрами. Кузнецов, удачно напророчивший Великой восьмёрке гол в пятой игре, пообещал, что в шестом матче Овечкин забьёт дважды. Это предсказание челябинца не сбылось, но вряд ли и Евгений, и Александр об этом пожалели.

Обескураженный «Питтсбург» и боевой «Вашингтон»

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
09 мая 2017, вторник. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2 : 5 0:1, 0:1, 2:3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Оши (Кузнецов, Бекстрём) – 12:41 (5x4), 0:2 – Бураковски – 26:36 (5x5), 0:3 – Бекстрём (Оши, Орлов) – 40:16 (5x5), 0:4 – Карлсон (Нисканен, Кузнецов) – 51:17 (5x4), 0:5 – Бураковски – 52:29 (5x5), 1:5 – Гюнцель (Кросби) – 56:38 (5x5), 2:5 – Малкин (Шири, Дюмоулин) – 57:30 (5x5)

За всю клубную историю «Вашингтона» было только два случая, когда «столичные» отыгрывали дефицит 1-3 в серии и выходили в следующий раунд – последний раз это произошло в 2009 году. На этот раз принцип «Мы не можем изменить прошлое, но постараемся улучшить будущее» был успешно воплощён хоккеистами «Кэпиталз» в жизнь, а ключевым усилием в матче стал удачный первый период. Шторм, который устроили гости у ворот Марка-Андре Флёри сразу же после стартового вбрасывания, оказался полной неожиданностью для «Питтсбурга». За всю первую двадцатиминутку «пингвины» лишь три раза побеспокоили Холтби выстрелом в створ, и такая пассивность в атаке оказала негативное воздействие, тем более что соперник играл с максимальной самоотдачей и концентрацией.

В середине первого периода тройка Овечкина заработала для своей команды большинство. Силовик Том Уилсон заставил сфолить на себе Сидни Кросби, а Кузнецов, Бекстрём и Оши великолепной комбинацией в касание реализовали численный перевес.

Развить добытое преимущество «Вашингтону» достаточно долго не удавалось, но, пожалуй, впервые в этой серии действия опытного «Питтсбурга» вызвали ощущение подавленности. Хозяева играли на удивление вяло и медленно, словно ожидая, что находящийся на краю пропусти соперник сам сдастся действующим чемпионам, и при такой картине счёт медленно, но верно должен был вырасти. Увеличил перевес «Кэпиталз» Андре Бураковски, снова доказавший, что его перевод на место Овечкина в первое звено был очень удачной находкой Тротца.

Автором победной шайбы «Вашингтона» стал Никлас Бекстрём, лишивший «пингвинов» моральных сил организовать «возвращение». Швед забросил на 16-й секунде после старта третьего периода, заставив часть зрителей досрочно покинуть свои места и отправиться домой. Лучшей иллюстрацией заряжённости «столичных» стало «празднование» Бекстрёмом собственного успеха: после забитого гола форвард даже не поднял клюшку, лишь деловито приняв одобрительные слова одноклубников. «Я просто закрыл глаза и бросил. Открыл – и увидел, что забил», — сказал Бекстрём, и по интонации шведа не было понятно, шутил он или говорил серьёзно.

«Питтсбург» встрепенулся, когда было уже поздно. За 4 минуты до конца «пингвины» неожиданно нашли в себе силы сделать счёт более приличным, и усилиями Гюнцеля и Малкина лишили вратаря гостей желанного «сухаря». Магнитогорцу забитый гол помог упрочить лидерство в споре лучших кубковых бомбардиров (18 очков), но вряд ли эта заброшенная шайба принесла Евгению хоть какое-то удовлетворение. «Мы все немного расстроены и сердиты. Но это хорошо, нам нужно это использовать. Мы не играли так, как было необходимо, чтобы завершить серию. Получили то, что заслуживали, и теперь нам нужно показать свой лучший хоккей в седьмом матче», — признал центрфорвард «Пингвинз» Мэтт Каллен.

Малкин обещает победу

Особое беспокойство у «Питтсбурга» может вызвать состояние здоровья Сидни Кросби, который в конце первого периода влетел головой в борт, борясь за шайбу с защитником «столичных» Джоном Карлсоном. «Был ли Кросби проверен на симптомы сотрясения? Нет», — коротко сказал тренер хозяев Майк Салливан. «Это падение немного выбило меня из колеи. Это была случайность, но из разряда тех, повторения которых я не хочу», — сказал Сидни, который смог продолжить матч, но отметился только одним броском.

«Очень непростая игра. Буквально ничего не получалось, так что нам нужно поскорее забыть этот матч. Шанс выиграть серию у нас всё ещё есть. Что касается седьмого матча, то здесь никто не будет являться фаворитом, всё поровну, пятьдесят на пятьдесят. Если мы будем играть так, как мы можем, то выиграем. До этого мы обыграли «Вашингтон» в трёх матчах. Сейчас будет просто ещё одна игра. Верю в нашу команду и своих партнёров. Пусть соперники думают, что выиграли лёгкую игру сегодня. Они полагают, что могут победить и в седьмом матче. Я говорю: «Нет!», — заявил Евгений Малкин.

Седьмой матч серии состоится в Вашингтоне в ночь со среды на четверг.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Сидни Кросби
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