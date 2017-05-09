Плотников как кувалда, а Вегас увидел голы Шипачёва. Оценки сборной России

Шипачёв и Кучеров оформили дубли с Германией, Панарин отдал четыре голевых паса, а Миронов и Ткачёв закончили матч с минусом.

Сборная России в третьем матче чемпионата мира со счётом 6:3 обыграла немцев. Команда Олега Знарка сыграла хорошо, но потеряла из-за травмы Сергея Мозякина, а Андрей Миронов и Владимир Ткачёв закончили с минусами в графе «полезность».

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.

Вратарь

Андрей Василевский – 6,0

Первые два периода выглядел очень уверенно, а в третьем пропустил три шайбы, одна из них – в меньшинстве. Василевский постоянно выходит в стартовом составе, в тренерском штабе ему доверяют. В матче с Германией Андрей отразил 26 из 29 бросков.

Защитники

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков – 6,0

Сыграли на своём уровне, грубых ошибок не допускали. Гавриков на этом чемпионате мира сделал рывок вперёд и выглядит в Кёльне очень прилично, а профессиональный рост Киселевича начался давно. Киселевич – Гавриков – одна из сильнейших и самая стабильная пара защитников на турнире.

Виктор Антипин — Антон Белов — 6,0

Белов ошибся в эпизоде с одним голом, но всё равно закончил встречу с положительным показателем полезности «+1». Как обычно, много бросал в большинстве, закрывал синюю линию. Антипин стабилен, уверен в себе и абсолютно спокоен. Серьёзных ошибок на льду Виктор не допускает.

Иван Проворов – Андрей Миронов – 5,5

Эта пара сыграла с немцами слабее других. Не удался матч Андрею Миронову, который причастен к двум голам в ворота Василевского. Коэффициент полезных действий Миронова – «-2». Проворов выглядел надёжнее, Иван записан в ассистенты к шайбе Плотникова. Защитник «Филадельфии» не портит картины. Ровно наоборот.

Артём Зуб – 6,0

Был один эпизод, когда Зуба обыграл форвард сборной Германии Доминик Каун и едва не доставил хлопот вратарю. В остальном же Артём отработал на хорошую оценку, для дебютанта чемпионатов мира он смотрится здорово. Главное, нет сильной нервозности и глобальных ошибок.

Нападающие

Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов – 6,0

Телегин закрывал меньшинство, закончил матч с нулевым показателем полезности. Андронов и Барабанов, как и Иван, баллов за результативность не набрали, несмотря на шесть заброшенных шайб российской командой. Однако сильно ругать хоккеистов не за что. Сергей с Александром очень сильно помогли в предыдущих встречах.

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Артемий Панарин – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов – 7,5

Панарин играл в двух звеньях, Олег Знарок старался использовать Артемия максимально продуктивно. Выходил он и в большинстве, когда травму получил Сергей Мозякин. Шипачёв провёл отличный матч, оформил дубль. Как и Панарин, у которого в активе четыре результативные передачи. Лучшее звено россиян в матче с Германией. Реализация большинства на высшем уровне.

Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров – 7,0

Кучеров, аналогично с ситуацией Панарина, играл в двух звеньях из-за травмы Мозякина. Никита набирает обороны, с каждым матчем звёздный форвард НХЛ выглядит всё сильнее. Кучеров стал автором дубля в ворота Грайсса, наконец-то реализовал выход один на один и заставил себе аплодировать. У Гусева гол и пас в большинстве. Сильный матч в исполнении всей тройки.

Сергей Мозякин – Владимир Ткачёв – Сергей Плотников – 6,0

Увы, очень похоже, что сборная России потеряла капитана. Сергей Мозякин отправился на обследование, и как бы всё не закончилось серьёзной травмой. В 36 лет рисковать здоровьем и карьерой нельзя. Ткачёв сыграл ниже своих возможностей. С отрицательным коэффициентом полезных действий матч закончили только он и Миронов. Плотников был хорош, вступился за Мозякина, когда Сергея травмировали, и забил в большинстве. Сперва гол записали на бросавшего Проворова, но затем переписали на Плотникова, подставившего клюшку на пятаке.