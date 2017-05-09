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Новиков, Плющев и Сафронов – об игре сборной России на чемпионате мира
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Владислав Уткин

«Ребята отвоюют Мозякина». Мнения экспертов об игре сборной России на ЧМ

Новиков, Плющев и Сафронов рассуждают об игре сборной России на ЧМ, последствиях травмы Мозякина и возможном усилении из НХЛ.
9 мая 2017, вторник. 12:40. Хоккей

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев и чемпион мира среди молодёжных команд 1999 года Кирилл Сафронов поделились мнениями о выступлении сборной России на чемпионате мира, определили последствия травмы Мозякина на игре команды. Также эксперты высказались относительно того, кого из игроков НХЛ следует звать в сборную, если Овечкин, Кузнецов и Орлов вместе с «Вашингтоном» пройдут в полуфинал Кубка Стэнли.

— Какие моменты беспокоят в игре сборной России по итогам трёх матчей на чемпионате мира?

Юрий Новиков: Во-первых, надо отметить, что в игре нашей сборной хорошие скорости, игра в пас просматривается. Присутствует хорошее настроение, мы его через телевизор чувствуем. Это очень важный момент, значит, в сборной хорошая обстановка. Конечно, немножко всё омрачила травма Мозякина. Сложно сказать, вернётся он на площадку или нет. Я бы не стал нагнетать обстановку. Нарушение было, но говорить о том, что охотились за Мозякиным, не надо. Нам не нужен антагонизм, дескать, кругом одни враги. Это хоккей, и от этого никто не застрахован. В целом обстановка радует и позволяет надеяться. Многие специалисты оценивают игру сборной с прицелом на Олимпийские игры. Это намного важнее. Нужно проверить вариант без энхаэловцев, с чем мы туда приедем. И этот чемпионат мира показывает, что нам есть с чем ехать на Олимпиаду. Но задача на чемпионате – быть в финале, другой нет. Надо подчистить игру в обороне и дисциплину. Это обычные тренерские вещи, и тренер сборной о них знает. Надо всё время улучшать качество игры, в самых маленьких её компонентах. Считаю, нам необходимо проверить другого вратаря.

Владимир Плющев: Есть ли моменты в игре сборной России, которые меня беспокоят? Есть, конечно. Не думаю, что матч с Италией был показательным. Желательно, чтобы была хорошая, результативная работа в атаке. Естественно, должно быть хорошее прохождение средней зоны. Пока у нас слишком много индивидуальной игры.

Кирилл Сафронов: У нас большинство заработало. Было бы хорошо, чтобы так и дальше продолжалось. Ребята, которые приехали из НХЛ, начали забивать. Единственный минус на данный момент – непонятно, что случилось с Мозякиным, насколько серьёзна его травма. Он лидер, все ждут, чтобы он вёл команду за собой, чтобы играл так же ярко, как в сезоне за «Магнитку».

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— «Вашингтон» сравнял счёт в серии с «Питтсбургом». Кто, по вашему мнению, должен попасть в заявку сборной России, если Овечкино и Ко не приедут на ЧМ?

Ю.Н.: Тренеры сборной ждут любого игрока, из любой команды. Не будем вставать на чью-то сторону, потому что это некрасиво, тем более что сейчас решающие матчи. Любой российский парень из «Вашингтона» или «Питтсбурга» желанен, и он придаст команде хорошего настроения.

В.П.: На это есть тренерский штаб. Не считаю возможным это комментировать или давать по этому поводу какие-то рекомендации. Тренер всегда хочет игрока в составе на том месте, где он считает нужным усилить игру. Говорить о том, что какой-то игрок должен усилить игру, я не вправе.

К.С.: Ребята из «Вашингтона» в любом состоянии и на любом этапе усилят сборную России. Мы, конечно, не знаем, что с Тарасенко, но, уверен, он усилил бы команду.

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— Если Мозякин больше не сыграет на турнире – это будет серьёзной потерей для сборной?

Ю.Н.: Мы не ждали от него чудес, но то, что он мастер, – это факт. Это больше психологически скажется на ребятах, что товарищ с нами приехал и в бою был ранен. Но это должно ребят ещё больше разозлить, чтобы они отвоевали товарища и порадовали его победой. Мозякин на чемпионате, в команде, и он достоин медали. В мае других установок нет.

В.П.: Сергей – опытный игрок, он мастер. Думаю, многие игроки рядом с ним ощущают определённую уверенность в своих силах, потому что этот человек может на своём примере показать и подсказать. Конечно, это будет потеря. Мозякин – игрок с большой буквы. Он может создать момент, это человек, который в хоккее знает если не всё, то очень многое.

К.С.: Думаю, потеря любого игрока серьёзна, потому что пока непонятно, приедут ребята из НХЛ или не приедут. Тарасенко освободился, но пока не совсем понятно, что с его физическим состоянием. Если говорить о Мозякине, то громких слов не надо. И так понятно, что это капитан, мастер. Да, он в первых матчах не так много играл, выходил в четвёртом звене, но всё равно играл в первом большинстве и забил. Думаю, он бы себя ещё показал. Уверен, травма несерьёзная и Мозякин ещё проявит себя во всей красе.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Владимир Плющев Кирилл Сафронов Юрий Новиков ЧМ-2017
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