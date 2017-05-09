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Сборная России возложила цветы к могиле советских пленных в Зигбурге
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Дрожь по телу и никакой фальши. Сборная России на могиле пленных

В День Победы хоккеисты и тренеры сборной России по хоккею возложили цветы к мемориалу в Зигбурге, где захоронены советские пленные.
9 мая 2017, вторник. 15:15. Хоккей

День Победы – праздник для нашей страны особенно трепетный, объединяющий целый народ. Неважно, где вы находитесь в данный момент, какое у вас гражданство и кто вы по профессии. Если в вашей семье был герой, положивший силы, здоровье или жизнь ради чистого неба над головой, эта дата всегда будет чем-то особенным. Хоккеисты и тренеры сборной России, оказавшиеся в эти дни на немецкой земле, — не исключение.

— 9 Мая с детства было особенным праздником. Мы с родителями ездили с цветами почтить память. Все россияне это делают и будут делать, — делится воспоминаниями Андрей Василевский.

Однако не все игроки сборной пожелали делиться сокровенным, открывать душу. Накануне, после победы над сборной Германии, всех удивил Никита Кучеров. На безобидный вопрос журналиста, есть ли в семье звезды «Тампы-Бэй» те, кого затронула война, он неожиданно вспылил.

— Что за вопросы вы задаёте? Что за бред? Конечно же, у меня есть в семье такие люди, но почему я вам должен сейчас это рассказывать? – недоумевал Никита, только-только оформивший дубль в ворота немцев.

Такую реакцию Кучерова можно объяснить эмоциями, которые не успели улечься после битвы с хозяевами турнира. На следующий день, когда сборная России отправилась в город Зигбург, что в 30 км от Кёльна, всё было куда спокойнее и сдержаннее.

В год, когда сборная России последний раз брала золото чемпионата мира, хоккеисты и тренеры посетили «Линию Сталина» в Минске. Тогда всем врезался в память Александр Овечкин, азартно стрелявший из пулемёта. Посещение военно-исторического комплекса выглядело как нечто, способное зарядить команду, дать ей победный импульс.

На этот раз сборная, которой, как и в 2014 году, руководит Олег Знарок, обошлась без стрельбищ, фотографий на танке и прочих попыток поднять командный дух. В Зигбург хоккеисты отправились ради того, чтобы возложить цветы на могилу советских военнопленных, которая расположена на местном городском кладбище. Помимо игроков, память погибших почтили тренеры и административный штаб сборной России, а Антон Белов приехал вместе с дочкой.

Антон Белов

Антон Белов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во время войны в Зигбурге находился пороховой завод, на котором работали военнопленные и каторжники из Восточной Европы. Они же и захоронены на кладбище. На немецкой земле покоятся грузины, украинцы и казахстанцы. Кто-то не дожил до капитуляции всего несколько недель. Среди 109 надгробий встречаются и неизвестные, а где-то на начертано только имя. Под землёй оказались 16 женщин и трое детей…

— Те, кто был здесь захоронен, для родственников остались пропавшими без вести. В нашем расположении была совсем скудная информация, тем не менее мы начали рассылать письма в разные республики. Искали людей по Интернету, обращались в прессу. В настоящий момент мы нашли 17 семей, полагавших, что их родные пропали без вести. Представьте, какие чувства испытали люди, спустя столько лет узнавшие, где похоронены их родственники, — рассказывает хранитель мемориала.

Иван Телегин

Иван Телегин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Помимо небольших памятников, на которых начертаны имена погибших пленных, на кладбище Зигбурга установлена стелла. Надпись на ней гласит: «Вечная память нашим товарищам, погибшим в фашистской неволе. 1941-1945». Местным русскоговорящим жителям удалось привести в порядок захоронение, и теперь они посещают его каждый год 9 мая. На этот раз День Победы пришёлся на будний день, и простых жителей Зигбурга на кладбище было совсем немного, но буквально каждый из них благодарил хоккеистов сборной за вчерашнюю победу над Германией. Кто-то даже специально принёс российский флаг, чтобы оставить на нём автографы. И, конечно, всех интересовало здоровье Сергея Мозякина.

Олег Знарок

Олег Знарок

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Капитан сборной России, пострадавший в матче с немцами, приехал в Зигбург вместе с командой и не выглядел человеком с диагнозом «сотрясение мозга».

— Вы же видите, Мозякин улыбается, значит всё в порядке, — уверял Роман Ротенберг.

Правда, первый вице-президент ФХР тут же оговорился, что окончательная информация о состоянии капитана будет известна в среду, когда он пройдёт повторное обследование. Мозякин на вопрос одного из журналистов о состоянии здоровья улыбнулся и обронил загадочно: «Свистит!». К матчу с Данией туман вокруг травмы Сергея должен развеяться.

Если на выходе из автобуса на лицах игроков ещё были улыбки, то возле могил царили совсем другие эмоции. Кто-то прятал глаза под солнцезащитными очками, кто-то стоял с опущенной головой, а Артемий Панарин не скрывал, что, стоя на этом месте, его пробирала дрожь.

— Рад, что молодые ребята приехали. Без громких слов всё прошло. Я смотрел на их лица. Они понимают… Дай бог, чтобы такой войны больше никогда не было, — подвёл черту Владимир Владимирович Юрзинов, чьё детство прошло в 1940-е годы.

«Здесь нет никакой фальши, не надо искать искусственности», — уверял Ротенберг. Да только в этом не было никакой необходимости. Достаточно было посмотреть на ребят, чтобы понять: для них День Победы – точно такой же праздник со слезами на глазах, как и для всех нас.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сергей Мозякин ЧМ-2017
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