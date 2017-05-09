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175 лет назад 2016
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Артемий Панарин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

«Мороз, бараки — через неделю детское кладбище». День Победы сборной России

В День Великой Победы Владимир Юрзинов-старший рассказал о военном детстве, а сборная России посетила мемориал в немецком Зигбурге.
9 мая 2017, вторник. 16:00. Хоккей

В День Победы сборная России по хоккею отправилась в город Зигбург, что в 30 километрах от Кёльна. Игроки национальной команды, весь тренерский штаб и персонал возложили цветы на кладбище, где захоронены советские пленные и мирные жители, погибшие на работах во время страшной войны. После мероприятия Артемий Панарин, Андрей Василевский и Владимир Юрзинов-старший сказали несколько важных слов о великом празднике.

«Дрожь пробирала, когда стояли у могил»

Нападающий сборной России Артемий Панарин почти всегда готов сколько угодно общаться с прессой. В этот день что-то говорить было сложно всем.

— Страшное время было. Тяжело об этом говорить, подбирать слова, — Артемий замолчал. — Сейчас увидели могилы, положили цветы, почтили память. Дрожь пробирала. Приятно, что мы смогли выбраться всей командой в такой день и посетить это место. Всех — с праздником. Стариков, которых коснулась война, — с великим Днём Победы. Здоровья всем ветеранам. Это самое главное. Пусть всегда будет мирное время.

Панарин поспешил к автобусу, где, по традиции, ещё долгое время раздавал автографы и общался с болельщиками. «Артемий, мы за вас так переживаем», — послышалось из толпы. Хоккеист чуть улыбнулся.

«Люди отдали жизни за нас, наш долг — почтить их память»

Вратарь сборной России Андрей Василевский вспомнил, как в детстве отмечал День Победы.

— Сегодня было нашим долгом почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Они отдали жизни за нас. Все, кто были в плену, кто воевали… Мы стояли у могилы без каких-то эмоций, в таких местах особенно слов не надо. Не хочу представлять, что пережили эти люди. Это страшно. Думаю, никто не хотел бы такого испытать.

— Как в детстве отмечали День Победы?

— 9 Мая с самого детства было особенным праздником. Мы с родителями ездили с цветами почтить память. Все россияне это делают и будут делать, — с непоколебимой уверенностью заявил Андрей.

«В этом мероприятии нет фальши и искусственности»

После возложения цветов первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил важность мероприятия, посвященного Дню Победы.

— Для нас это очень важно, — начал Роман Борисович. — Каждый россиянин в нашей стране знает эту дату, у всех личные воспоминания. У многих есть родственники, которые воевали… Для команды это, конечно, важно. Это история нашей страны. Не то чтобы это специально делается для сборной. Каждый россиянин отмечает День Победы. Это грустный праздник. Было много погибших.

Не надо искать искусственности, никакой фальши нет вообще. Это сделано искреннее, от души.

Р. Ротенберг: Для команды это, конечно, важно. Это история нашей страны. Не надо искать искусственности, никакой фальши нет вообще

— Уверенная победа над Германией 8 мая — лучший подарок к празднику Победы?

— Команда на каждую игру выходит с задачей победить. Все понимали, насколько важно порадовать всю страну, но в то же время это была одна из игр, надо готовиться дальше.

Хотелось бы поздравить россиян, всю страну с Днём Победы! Будем делать всё, чтобы радовать Россию во всех играх чемпионата мира.

«Без громких слов всё прошло. Я смотрел на лица игроков — они понимают…»

Когда немецкие войска вторглись в СССР, Владимиру Владимировичу Юрзинову было полтора года. Вместе с семьёй будущий великий тренер был эвакуирован.

— Для меня лично 9 Мая — память, — Владимир Владимирович замолчал. — О людях, о родителях, о тех страшных временах, о той жизни. Самое главное, память о том, что пережил наш народ.

— Какие эмоции испытывали, стоя у могилы погибших в годы войны?

— Я уже давно эмоции испытываю. Самое сложное… В годы Великой Отечественной войны я был эвакуирован в город Молотов, нынешняя Пермь. У нас был авиамоторный завод, всех сотрудников эвакуировали со стадиона «Динамо». Я бывший доходяга. Поле, мороз, станки, бараки — и через неделю детское кладбище.

— Как вашу семью затронула эта страшная война?

— Всех коснулась война. Люди не рассказывали, старались не говорить о том, что было. Моя мама, Зинаида Павловна, лечила меня, я пять раз болел воспалением лёгких. На военных эшелонах всё было. Как мама добиралась до Курского вокзала, где жила моя бабушка… Мама была старшей в семье. Вырастила всех сестёр. Но это не считалось героизмом, об этом так не говорили. Это жизнь, в которой наш народ проявил свои лучшие качества.

Юрзинов: Это не считалось героизмом, об этом так не говорили. Это жизнь, в которой наш народ проявил свои лучшие качества

Очень доволен, что память об этом сохраняется. Рад, что молодые ребята приехали. Без громких слов всё прошло. Я смотрел на их лица — они понимают… Дай бог, чтобы такой войны больше никогда не было.

Владимир Юрзинов еле сдерживал слёзы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Андрей Василевский Артемий Панарин Владимир Юрзинов-старший Роман Ротенберг ЧМ-2017
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