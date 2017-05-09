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Почему сборной России не нужно усиление из НХЛ на чемпионате мира – 2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Идеальная сборная. Почему России не нужно подкрепление из НХЛ на ЧМ-2017

Российская команда успешно выступает на ЧМ-2017, и игра показывает, что подкрепления из НХЛ сборной не требуется.
9 мая 2017, вторник. 17:00. Хоккей

После трёх матчей на чемпионате мира в Кёльне игра сборной России по хоккею вызывает положительные эмоции. Нет, ошибки периодически случаются — куда ж без них? Однако совершенно не видно безразличия и халатности, а это главное. В каждом матче, пусть даже с соперником классом ниже (как было с Италией и Германией), хоккеисты Олега Знарка бьются, не жалея себя. У российской команды на этом чемпионате мира сложился идеальный коллектив, и подкрепление из НХЛ ей больше не требуется.

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Вратарская линия

После того как было решено не приглашать на первенство планеты Сергея Бобровского, первым номером среди вратарей сделали Андрея Василевского. И выбор абсолютно заслуженный, так как голкипер «Тампы» — один из самых талантливых в мире прямо сейчас, а «Лайтнинг» ради него пошли на обмен Бена Бишопа. Два других вратаря – Илья Сорокин и Игорь Шестёркин – тоже молоды и талантливы, и опасений за вратарскую линию России нет. К ней сейчас почти нет претензий, идёт работа на перспективу, а Бобровскому и замученному травмами Варламову лучше отдохнуть и восстановиться. Именно такое решение в итоге и приняли.

Оборона

В защитной линии много говорят о приглашении Дмитрия Орлова в случае вылета «Вашингтона» из плей-офф. Но не будем забывать, что у Орлова заканчивается контракт в НХЛ и есть большая вероятность, что следующий сезон он проведёт в другом клубе. Не факт, что его защитят перед драфтом расширения для «Вегаса». Нужно обязательно обезопасить себя от травм, а плохой опыт у Орлова в этом плане имеется — на ЧМ-2014 он сломал руку. Опять же, никаких серьёзных провалов в обороне россиян не замечено, нет смысла дёргать ребят из-за океана. Да, немножко выпадает Андрей Миронов, но и он должен втянуться в рабочий процесс. Просто пока не идёт.

Многие сомневались в надёжности Артёма Зуба, однако защитник СКА достойно справляется с возложенными на него обязанностями. Пара Киселевич – Гавриков выглядит очень стабильно, к Антипину с Беловым тоже нет претензий, а Проворов — едва ли не лучший защитник команды. В этой связи вызывает недоумение и тот факт, что среди неаккредитованных хоккеистов в Кёльне по-прежнему находится Алексей Береглазов. Непонятно, зачем держать Береглазова в Германии просто так. Тем более человек уезжает в НХЛ и мог бы провести с семьёй больше времени, чем получится сейчас. Вы уж или заявляйте, или отпускайте домой. Иначе – полная бессмыслица.

Нападение

По поводу атаки, как обычно, больше всего дискуссий. Болельщики и специалисты следят за серией «Вашингтона» с «Питтсбургом», предвкушая приглашение в сборную Евгения Малкина  — с одной стороны или Александра Овечкина и Евгения Кузнецова  — с другой. Кто-то освободится в любом случае. Но гармония в нынешних тройках нападения сборной уже присутствует. Есть суперсыгранное звено Шипачёва, выстрелил Андронов, набирает обороты звено Наместникова. Не до конца понятна степень серьёзности травмы Сергея Мозякина, однако в резерве есть крайние нападающие Валерий Ничушкин и Кирилл Капризов. С Капризовым та же история, что и с Береглазовым. Если Кирилл в плохой форме и не до конца восстановился после травмы, зачем его здесь держать? Если он готов играть, то вносите в заявку, ведь свободные места есть. Без дела сидит и центральный нападающий Андрей Светлаков.

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Думается, вызывать Александра Овечкина или Евгения Малкина в Кёльн не нужно. В этом нет смысла. Малкина по ходу сезона постоянно мучили травмы, а его последнее приглашение в сборную обратилось фиаско – Кубок мира в Торонто Евгений отыграл откровенно слабо. Овечкин всегда приезжал в расположение национальной команды по первому вызову, но сейчас в этом просто нет необходимости. Всё и так получается, опасений нет. Пусть люди спокойно переведут дух после тяжелейшего сезона.

Что касается Кузнецова, то у него, как и у Орлова, заканчивается контракт. Не стоит забывать и про неизбежность процесса акклиматизации, на него тоже нужно время. Не прилетит в Германию Владимир Тарасенко — ему потребуется операция: форвард «Сент-Луиса» доигрывал сезон с травмой.

Думается, вызывать Александра Овечкина или Евгения Малкина в Кёльн не нужно. В этом нет никакого смысла

У России вторая по молодости команда на турнире, моложе только США. Многие сравнивают коллектив Знарка с молодыми звёздами Северной Америки, которые играли на Кубке мира — 2016 и влюбили в себя болельщиков. По типажу определённые сходства есть. Напрашивается вывод: сборная России вполне способна завоевать титул с хоккеистами, находящимися в расположении команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Хоккей ЧМ-2017
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