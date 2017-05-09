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Сергей Плотников
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Большое сердце голодной команды. Почему Плотников нужен сборной

Дмитрий Ерыкалов объясняет, почему Сергей Плотников нужен сборной России и является символом национальной команды эпохи Олега Знарка.
9 мая 2017, вторник. 19:00. Хоккей

Три матча – три победы. Первое место в группе и град заброшенных шайб. Если обыватель постарается описать, во что играет сборная России на этом чемпионате мира, то в первую очередь вспомнит кружева в исполнении звена Шипачёва. Ведущее звено нашей команды, как и год назад, разрывает на лоскуты соперников второго эшелона, издеваясь над ними игрой «попробуй, отбери». Даже среднюю зону они нередко проходят, используя скидки на спину и прочие эстетские изощрения. Что уж говорить об окрестностях чужих ворот, где «шипачёвцы» делают всё что захотят? Не сильно отстаёт и тройка Гусев – Наместников – Кучеров. Вместе они создают иллюзию, что в Кёльн приехала чуть ли не самая играющая сборная России за последние годы.

«Тики-така» «шипачёвцев» — то, что запомнилось на старте чемпионата мира. Куражная игра форвардов «Тампа-Бэй», задающих высочайшие скорости, тоже выходит на первый план. Только из песни слов не выкинешь. В составе сборной, которая отправилась в Кёльн, немало ребят, которые проповедуют рабоче-крестьянский стиль. И в этот промежуточный успех они сделали не меньший вклад, чем состоявшиеся звёзды НХЛ или, скажем, новобранцы «Вегаса». Есть стойкое ощущение, что на этот чемпионат мира Россия привезла самую «голодную» команду со времён золотого Минска. Среди команд — участниц мирового первенства моложе нас только американцы, но злее ли они банды Знарка?

Почему здесь пластается Александр Барабанов, в общем, понятно. Он в последний момент пробился в состав, отставив за спиной форварда «Филадельфии», участника Олимпиады и одного из лучших молодых игроков планеты. Барабанов, которому клубный тренер предоставил уникальный шанс, играет на кураже, а слова Барри Смита, который видит в петербуржце возможное открытие этого чемпионата мира, должны его только подстёгивать. Схоже эмоции наверняка испытывает и Артём Зуб, для которого этот чемпионат также первый в карьере. В этой команде столько дебютантов, что было бы странно видеть в её исполнении академичную игру. Однако ценность этой сборной в том, что биться за себя и за партнёров здесь готовы не только «зелёные» новички.

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Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.

Сергей Плотников как раз из таких. В отношении парня из Комсомольска-на-Амуре стрелы скепсиса летят давно, чуть ли не с первого его приглашения в сборную России. Мол, игрок бестолковый, с дисциплиной не ладит, результативностью не отличается. «Деревянный», с презрением говорят про таких на трибунах, не до конца понимая, какую роль могут исполнять не самые искусные форварды. Для таких болельщиков становится сущим откровением, что не от всякого нападающего тренеры требуют голов, а помимо рафинированных творцов, любой команде не помешает «цепной пёс».

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В матче со сборной Германии Плотников напомнил, за что его так ценит Знарок. То, что Сергей попал на первые полосы по итогам матча с наиболее североамериканской из всех европейских команд, вполне показательно. У Плотникова не сложилось в НХЛ, но даже после неудачной попытки сложно отступиться от мысли, что это его хоккей. Вот и с немцами он становился участником сразу трёх потасовок! И в каждой проявил себя по-своему. Одна провокация привела к тому, что сборная России получила большинство и реализовала его. Затем уже Плотникова не сдержался, получил две минуты, и, пока он находился на перевоспитании, немцы забили нам вторую шайбу. Но главный эпизод этого матча, естественно, — приход на помощь капитану.

В матче со сборной Германии Плотников напомнил, за что его так ценит Знарок

Хоккейная раздевалка – практически режимный объект. Даже в мгновения, когда вместо игроков на их местах разложена амуниция, вход разрешён узкому кругу людей из администраторов, точильщиков и прочего обслуживающего персонала. Журналистов пускают в раздевалку только после матча и на строго отведённое регламентом время. Пустить в святую святых камеру и заснять пламенную речь тренера в мировой практике пробовали неоднократно, но на выходе всякий раз получалось нечто постановочное. Как игроки общаются с наставником и друг с другом на самом деле – посторонним знать не дано. Двери раздевалки, закрытые на засов, заставляют только догадываться об истинном положении дел в команде. Впрочем, есть один способ понять, всё хорошо в коллективе или отношения дали трещину.

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Шипачёв и Кучеров оформили дубли с Германией, Панарин отдал четыре голевых паса, а Миронов и Ткачёв закончили матч с минусом.

Идеальный термометр – стрессовая ситуация, когда против партнёра сыграли грязно, а ты оказался перед дилеммой, наказывать обидчика за грязь или передать эти полномочия арбитрам. Как правило, отсутствие какой-либо реакции кричит о разладе в команде. Каждый сам за себя – это не путь победителей. Плотников, увидев гримасу на лице Мозякина, без промедлений бросился на Патрика Хагера. Сделал бы так же любой другой игрок на месте Сергея? Говорить с уверенностью, что так же поступил бы условный Никита Гусев, не берусь, но сам по себе пример Плотникова даёт сигнал остальным: если вы будете приходить друг другу на помощь, вам никто не будет страшен. Неважно при этом, маленький ты или большой, дебютант чемпионатов мира или прожжённый ветеран.

Чтобы из набора игроков создать единый кулак, и нужны такие поступки. Необязательно держать в команде 25 бойцов, но даже три-четыре человека с большим сердцем способны зажечь коллектив, настроить на правильную волну не пафосными словами в раздевалке, а вот такими простыми делами. Сергей ещё в матче с Италией дал понять, что каждому, кто попытается его вывести из себя, придётся столкнуться с жёстким отпором. Неслучайно же Знарок на вопрос, не думал ли он спрятать Плотникова, на которого итальянцы объявили охоту, ответил, мол, скорее соперников нужно прятать от него.

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Плотников не поощряет выливания пива, Панарин не заметил грубой игры немцев, а Кучеров благодарен российским болельщикам в Кёльне.

На бумаге Плотников, конечно, не лидер сборной России. Когда у нашей команды не шли дела в стартовой игре со шведами, именно его поменяли местами с Александром Барабановым. Но при этом один из самых критикуемых игроков национальной команды усердно копает на пятаке, выходя на большинство вместе с примами сборной, забивает немцам из той же горячей точки и играет на грани дозволенного. Когда-то Ханну Йортикка пытался обуздать молодого Плотникова, получавшего по две минуты в каждом матче. Одиозному тренеру это если и удалось, то лишь отчасти. То, что горит внутри этого парня, не потушить ни одним огнетушителем, даже финским.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Олег Знарок Сергей Мозякин Сергей Плотников ЧМ-2017
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