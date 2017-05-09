Фото. Сборная России — 2005. Как изменились призёры чемпионата мира

В эти дни в Париже и Кёльне продолжаются матчи 81-го чемпионата мира по хоккею. Предлагаем сравнить, как выглядели призёры предыдущих турниров в составе российской сборной тогда и сейчас. На чемпионате мира 2005 года отечественные хоккеисты завоевали третьи медали в российской истории, обыграв в матче за бронзу команду Швеции со счётом 6:3.
Состав сборной России на ЧМ-2005
Вратари: Александр Ерёменко, Максим Соколов, Сергей Звягин.
Защитники: Сергей Гусев, Александр Карповцев, Виталий Прошкин, Денис Денисов, Сергей Вышедкевич, Александр Рязанцев, Дмитрий Калинин, Андрей Марков.
Нападающие: Александр Овечкин, Павел Дацюк, Евгений Малкин, Александр Харитонов, Иван Непряев, Виктор Козлов, Алексей Ковалёв, Владимир Антипов, Александр Сёмин, Сергей Зиновьев, Максим Афиногенов, Илья Ковальчук, Алексей Яшин, Фёдор Фёдоров.
Главный тренер: Владимир Крикунов.
Александр Ерёменко
Денис Денисов
Андрей Марков
Александр Овечкин
Павел Дацюк
Евгений Малкин
Александр Харитонов
Александр Сёмин