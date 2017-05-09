Фото. Сборная России — 2005. Как изменились призёры чемпионата мира

На ЧМ-2005 сборная России завоевала бронзовые медали, добившись победы в матче за третье место. Как изменились призёры того турнира?

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В эти дни в Париже и Кёльне продолжаются матчи 81-го чемпионата мира по хоккею. Предлагаем сравнить, как выглядели призёры предыдущих турниров в составе российской сборной тогда и сейчас. На чемпионате мира 2005 года отечественные хоккеисты завоевали третьи медали в российской истории, обыграв в матче за бронзу команду Швеции со счётом 6:3.

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Состав сборной России на ЧМ-2005

Вратари: Александр Ерёменко, Максим Соколов, Сергей Звягин.

Защитники: Сергей Гусев, Александр Карповцев, Виталий Прошкин, Денис Денисов, Сергей Вышедкевич, Александр Рязанцев, Дмитрий Калинин, Андрей Марков.

Нападающие: Александр Овечкин, Павел Дацюк, Евгений Малкин, Александр Харитонов, Иван Непряев, Виктор Козлов, Алексей Ковалёв, Владимир Антипов, Александр Сёмин, Сергей Зиновьев, Максим Афиногенов, Илья Ковальчук, Алексей Яшин, Фёдор Фёдоров.

Главный тренер: Владимир Крикунов.

Александр Ерёменко Фото : Фотобанк КХЛ

Денис Денисов Фото: Фотобанк КХЛ

Андрей Марков Фото: Фотобанк КХЛ/РИА Новости

Александр Овечкин Фото: Reuters/РИА Новости

Павел Дацюк Фото: Фотобанк КХЛ/РИА Новости

Евгений Малкин Фото: Фотобанк КХЛ/РИА Новости

Александр Харитонов Фото: Фотобанк КХЛ

Виктор Козлов Фото: Reuters/Фотобанк КХЛ

Алексей Ковалёв Фото: Фотобанк КХЛ/«Чемпионат»