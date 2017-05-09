Московское дерби в финале Кубка Крутова. Столица получит новый каток

С 4 по 16 мая на пяти ледовых площадках Олимпийского парка в Сочи проходят матчи шестого всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. В первую неделю состоялся розыгрыш в дивизионах «Лига чемпионов» и «Лига будущих чемпионов», а также был разыгран Кубок Большого шлема.

«Феникс» выиграл Кубок Большого шлема

За Кубок Большого шлема вели борьбу приглашённые команды и победители прошлых фестивалей — «Казанские драконы», «Орион» (Челябинск) и «Невский Легион» (Санкт-Петербург). До финала из них дошла только команда с берегов Невы, за которую выступали первый президент КХЛ Александр Медведев, а также известный музыкант Игорь Бутман. В финале «Невский Легион» потерпел поражение от московского «Феникса» со счётом 3:4.

Одной из самых интересных команд на турнире были московские «Ледяные Волки», которые привлекли к себе внимание тем, что за них выступают двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и известный в прошлом футболист Александр Мостовой. Команда вылетела в четвертьфинале, но осталась довольна своим выступлением.

Плющенко: на следующий год мотивация есть — мы приедем побеждать. Приложу все усилия, чтобы команда собралась достойная.

«Сегодня была маленькая победа, даже несмотря на поражение. Мы сыграли очень достойно, на хорошем уровне. Не нужно сравнивать нас с ребятами, которые приехали побеждать, а мы — как гости. На следующий год мотивация есть — мы приедем побеждать. Приложу все усилия, чтобы команда собралась достойная», — сказал Плющенко после поражения в четвертьфинале.

Настоящими любителями на фестивале была команда «Роспресса», составленная из отечественных журналистов. Из-за профессиональной занятости у них нет возможности тренироваться по 4-5 раз в неделю, а на турнире нельзя было заявить комментаторов с хоккейным прошлым, таких как Алексей Бадюков, Александр Гуськов, Александр Фомичёв. «Роспресса» выступала со специальными нашивками в память о Сергее Гимаеве.

«В память о Наиличе». Сборная «Роспрессы» на фестивале Ночной лиги Самой любительской командой на Всероссийском фестивале Ночной лиги является команда «Роспресса», собранная из журналистов.

Московский финал Кубка Крутова

Впервые в истории фестивалей состоялся единый турнир для любителей в категории «40+». Команды были поделены на две группы, каждая из которых выявила сильнейшую. В итоге в финале сыграют две московские команды – «Скоростная машина» и «Сталкер». Первая получила wild card от организаторов, так как Москва – самый многочисленный регион по участникам Ночной лиги, и, как оказалось, самый сильный.

Московский финал обозначает пока только одно: столица получит новый дворец — как награду победителю Кубка Крутова.

«Сталкер» был близок к победе на предыдущих фестивалях. Сейчас их ждёт новая попытка. Руководителем «Скоростной машины» является Эдуард Нестеров, которого в прошлом сезоне «попросили» из «Сталкера», а он создал новую команду и дошёл с ней до финала, где его ждёт самый принципиальный соперник. Московский финал обозначает пока только одно: столица получит новую ледовую площадку — как награду победителю Кубка Крутова.

9 мая завершился и розыгрыш в дивизионе «Лига будущих чемпионов» — победителями стали хоккеисты «Обнинска». Завтра на фестивале состоится финал Кубка Крутова, а также гала-матч с участием легендарных отечественных хоккеистов. С 11 по 16 мая пройдут соревнования в категории «18+», а также турнир среди женских любительских команд.