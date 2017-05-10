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Хоккей. Итоги дня 9 мая 2017 года. Чемпионат мира. Обзор матчей, видео
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

«Буду ждать Панарина». Латвия замахнулась на сенсацию, бросив вызов России

Мерзликин ждёт встречи с Панариным, Торесен забил за Норвегию, Да Коста – за Францию, а Дания одержала первую победу на ЧМ-2017.
10 мая 2017, среда. 00:45. Хоккей

«Панарин в прошлом году сказал, что я лоханулся, теперь буду ждать его»

Очередной игровой день на чемпионате мира – 2017 принёс немало занимательных новостей. У сборной России это был неигровой день, команда Олега Знарка в День Победы почтила память погибших в Великой Отечественной войне, посетив могилу пленным под Кёльном. А вот команда Латвии, с которой россиянам ещё играть, противостояла итальянцам. Не сказать, что победа подопечных Боба Хартли стала сенсационной, удивление вызывает другое – латвийцы снова возглавили группу A. Напомним, что россияне потеряли одно очко в матче со шведами, а Латвия выиграла все три матча в основное время. Главным героем отчётного противостояния стал форвард Андрис Джериньш, оформивший дубль.

Любопытный комментарий после игры прозвучал из уст вратаря Элвиса Мерзликина, пропустившего от Италии одну шайбу. 23-летний голкипер уже морально готовится к схватке с россиянами, запланированной календарём на 15 мая.

«Панарин в прошлом году сказал, что я лоханулся и напропускал голов. Я буду ждать его в этом году. Может, он и шутил, я тоже шучу. Но таков хоккей. Я буду ждать их всех. В прошлом году мне было интересно играть против Бобровского — он один из моих любимых вратарей. Изучаю, сколько мне не хватает до НХЛ. Это моя самая большая мечта. Тот же Панарин играет с Кейном в «Чикаго», это отличная команда. Он хороший игрок, его броски мне покажут, насколько я готов. Ни на кого обижаться не буду, мне всё равно», — сказал Мерзликин.

ЧМ-2017
09 мая 2017, вторник. 17:15 МСК
Италия
1 : 2 1:1, 0:0, 0:1
Латвия
1:0 – Инсам (Траверса) – 03:38 (5x5), 1:1 – Джериньш (Галвиньш, Даугавиньш) – 12:09 (5x4), 1:2 – Джериньш (Букартс) – 58:41 (5x5)

Норвегия рвётся в плей-офф

Здорово выглядит и Норвегия, которая, как и Латвия, рвётся в плей-офф. «Викинги» выступают в группе B, базирующейся в Париже. И если матч со швейцарцами у них не получился, то с французами и словенцами удалось набрать по три очка. По-прежнему приносит пользу команде нестареющий Патрик Торесен, забивший и на сей раз. В активе хорошо известного российским болельщикам легионера уже три гола на ЧМ-2017. В тройке с Торесеном играют братья Олимбы, которые доставили массу хлопот голкиперу Матия Пинтаричу. В итоге того заменили на Гашпера Крошеля уже после первого периода. Но это словенцам не помогло, встречу они проиграли со счётом 1:5. Вряд ли Словения задержится в элитном дивизионе.

ЧМ-2017
09 мая 2017, вторник. 17:15 МСК
Словения
1 : 5 0:3, 1:1, 0:1
Норвегия
0:1 – Олимб (Торесен, Олимб) – 05:57 (5x5), 0:2 – Олимб (Торесен, Нёрстебё) – 14:35 (5x5), 0:3 – Форсберг – 18:20 (5x5), 0:4 – Райшенберг (Хёуген) – 38:58 (5x4), 1:4 – Саболич (Подлипник, Видмар) – 39:45 (5x5), 1:5 – Торесен (Олимб, Бонсаксен) – 59:17 (5x5)

Французский характер и мастерство Да Косты

Сборная Франции, обыграв Финляндию в предыдущей встрече, преподнесла одну из главных сенсаций чемпионата мира на данный момент. И всё бы хорошо для французов, можно и дальше продолжать борьбу за выход в следующий раунд, однако поражение от швейцарцев могло стоить команде Дэйва Хендерсона многого. И ведь поначалу всё к нему шло. На быстрый гол Оветю в первом периоде соперник ответил дублем Праплана — не спас даже многоопытный голкипер Кристобаль Юэ, повидавший в своей карьере многое. Но тут французы проявили характер, воспряли духом, а на выручку им пришёл «армеец» Стефан Да Коста, сравнявший счёт. В концовке третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. В итоге 3:3 на табло, овертайм, а затем и буллиты. В них два очка Франции принёс всё тот же Да Коста.

Словаки отыгрались с 0:3, но подарили Дании первую победу

Отыграться с 0-3 в серии плей-офф считается чем-то исключительным. В НХЛ подобное происходило считанное количество раз за столетнюю историю. Уйти с 0:3 в отдельно взятом матче получается гораздо чаще, но не настолько же, как на этом чемпионате мира! Буквально накануне из безнадёжного положения выбрались чехи, которые к третьему периоду уступали в три шайбы, но смогли не только спастись, но и выиграть по буллитам. Сегодня их путь чуть было не повторили соседи из Словакии.

Подопечные Здено Цигера бездарно действовали на протяжении двух периодов, позволяя датчанам атаковать широко и вальяжно, но на решающий отрезок сумели собраться. Уйти в овертайм словакам помогли удаления соперника: две из трёх шайб они забросили в большинстве. Все усилия могли пойти прахом, когда при счёте 3:3 Юрай Микуш привёз было гол, но его арбитры засчитывать не решились. В итоге решающей стала попытка Мортена Грина в серии буллитов. Словаки героически спаслись, но в итоге всё-таки подарили датчанам первую победу на турнире. После этого матча у команды Янне Карлссона стало два очка, а у их соперников – три. Вся борьба за выживание в группе А ещё впереди.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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