Изгнать демонов или умереть. Как Овечкин играл в седьмых матчах серий НХЛ

Замолчавшее эго

Седьмой матч серии – это вещь в себе. Кульминация противостояния, в которой обе команды уже очень хорошо знают друг друга, имеют ясное представление как требуется играть самим и сдерживать соперников. «Питтсбург» потерял солидное преимущество, не сумев дожать «столичных» в пятой и шестой встречах, и теперь «пингвинам» предстоит иметь дело с «кипящим» от эмоций морем болельщиков на трибунах «Верайзон-центра», с воспрявшим духом «Вашингтоном». Для «Кэпиталз» предстоящая игра будет хорошей возможностью «убить своих демонов», и впервые с 1998 года выйти в финал конференции, но вместе с предвкушением возможной радости присутствует и страх. Более обидного поражения, чем остановиться в шаге от заветной черты, проделав огромную работу, невозможно себе представить. И, конечно, все взоры российских болельщиков вновь обращены на капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Надо отдать должное самому Овечкину, который в этом сезоне беспрекословно положился на тренерский авторитет Барри Тротца, доверившись специалисту, и полностью отстранившись от персональных амбиций. В регулярном чемпионате Александр смирился с периодическим занижением своего игрового времени и непривычно скромной (по своим стандартам) статистикой. В плей-офф, когда «Вашингтон» оказался на краю пропасти, Тротц без колебаний «опустил» своего капитана из первого звена в третье, дав в партнёры гренадёра Уилсона и не самого креативного центра Эллера, но Александр отнёсся к этому абсолютно спокойно. Не было ни слова критики – лишь покорные фразы о том, что сейчас не время думать о личных делах, а интерес команды есть главная ценность для всех.

«Я Овечкина после этого просто полюбил. Мне очень понравилось, что он не принял это на свой личный счёт. Просто в это время сезона нужно заставить замолчать своё эго и работать с максимальной отдачей. Посмотрите, как он действовал в пятом матче! Он бился у бортов, громил всех, врезался, словно бык в гущу соперников и за это получил вознаграждение в виде гола. Его отношение не изменилось – Алекс хочет выиграть. Конечно, гордому и честолюбивому хоккеисту не так просто сделать подобное. Овечкин был главной действующей фигурой в лиге на протяжении долгого времени. Но он смог заставить замолчать свои эмоции», — восторженной отметил своего капитана защитник Мэтт Нисканен.

«Признаюсь честно: если бы меня отправили из первого звена в третье, я бы просто сошёл с ума от злости», — отметил известный в прошлом центрфорвард, а ныне телевизионный аналитик Джереми Рёник. «Это в начале своей карьеры Овечкин гонялся за рекордами. Сейчас он понимает важность своих партнёров по команде. Он понял, что важно сделать что-то сообща, а не отдельные персональные вещи, ведь в одиночку выиграть нельзя. Это послание, «месседж» для всей команды. Наш капитан готов сделать абсолютно всё для победы», — добавил Барри Тротц. Как же играл Александр Овечкин в седьмых матчах до этого?

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Восемь раз по семь

Играть седьмые матчи Овечкину и компании приходилось достаточно часто, что лишний раз доказывать не самую простую кубковую судьбу «столичных», которым постоянно приходилось бывать в ситуации «сделай или умри». Баланс седьмых матчей не в пользу «Вашингтона», который из 8 таких встреч выиграл лишь три.

Седьмые матчи Овечкина. Как это было:



2008, первый раунд. «Вашингтон» — Филадельфия» — 2:3 ОТ. Овечкин – 1 гол, 1 передача.

2009, первый раунд. «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:1. Овечкин – 0 очков.

2009, второй раунд. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:6. Овечкин – 1 гол.

2012, первый раунд. «Бостон» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ. Овечкин – 0.

2012, второй раунд. «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 2:1. Овечкин – 0.

2013, первый раунд. «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 0:5. Овечкин – 0.

2015, первый раунд. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 2:1. Овечкин – 1 передача.

2015, второй раунд. «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 2:1 ОТ. Овечкин – 1 гол.



Итого для «Кэпиталз»: 8 матчей, 3 победы, 5 поражений. Разница шайб 12 – 21.

Итого для Овечкина: 8 матчей, 3 гола, 2 передачи.

Первое испытание седьмым матчем пришлось на долю Александра в его дебютном появлении в розыгрыше Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф-2008 соперником «столичных» была «Филадельфия», и сценарий тот серии был очень похож на нынешнюю битву с «Питтсбургом»: «Вашингтон» уступал 1-3, но затем дважды выиграл и сумел вырвать право на решающий, седьмой поединок. Он также проходил на домашнем стадионе «Кэпиталз», но радости хозяевам не принёс: в самом начале овертайма «Вашингтон» остался в меньшинстве, и форвард «Флайерз» Джоффри Лупул отправил соперников в досрочный отпуск. Овечкин в первом для себя седьмом матче выглядел неплохо: организовал гол Бекстрёма и забил сам.

Год спустя на долю «Вашингтона» пришлось сразу два матча с номером семь. В первом раунде всё прошло удачно: гол ветерана Сергея Фёдорова подарил команде путёвку в полуфинал конференции, где состоялось первое кубковое свидание с «Питтсбургом». решающий матч вновь играли в столице США, но вспоминать о том разгроме (2:6) «Вашингтон» вряд ли захочет: Кросби тогда набрал 3 (2+1) очка, Малкин – 2 (0+2), а Овечкин забил, когда счёт уже был 5:0 в пользу соперников.

В 2012 году в «Кэпиталз» снова случился дуплет из седьмых матчей, и тогда в первом раунде была одержана дебютная победа: в овертайме выездной встречи с «Бостоном» успех гостям принёс опытный форвард Джоэль Уорд. Во втором раунде «Вашингтон» постоянно отставал по ходу серии с «Рейнджерс» и в решающей битве выглядел достаточно бледно (1:2). Возможность отомстить «синерубашечникам» у Овечкина и компании представилась на следующий год, но тот седьмой матч оказался настоящим кошмаром: «столичные» уступили со счётом 0:5, а капитан команды сделал 1 бросок в створ и 13 силовых приёмов.

* «Питтсбург» выиграл все 3 седьмых матча серий против «Вашингтона» (1992, 1995, 2009).

* «Питтсбург» в седьмых матчах на выезде: 5 побед в 5 играх.

* 7 человек играли в седьмом матче «Вашингтона» и «Питтсбурга» в 2009 году. У «Питтсбурга» — Кросби, Малкин, Флёри, Куниц, Орпик. У «Вашингтона» — Овечкин, Бекстрём, Бигл.

* Форвард «Вашингтона» Джастин Уильямс никогда не проигрывал седьмые матчи серий (7 побед, 14 очков).

Два последних матча номер семь были сыграны «Вашингтоном» в плей-офф 2015 года. В первом раунде «Кэпиталз» снова досталась команда из Нью-Йорка, но на этот раз это были «островитяне», которых выбил из плей-офф поздний гол Евгения Кузнецова (2:1). Избежать новой встречи с «рейнджерами» «столичным» не удалось, и ставшее классическим противостояние вновь завершилось в пользу парней с Бродвея: в середине первого периода Овечкин вывел свою команду вперёд, но затем «Вашингтон» пропустил. В овертайме всё решил гол центрфорварда «Рейнджерс» Дерека Степана, который вновь оставил мечту капитана «столичных» о борьбе за Кубок Стэнли несбыточной.