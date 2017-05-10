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175 лет назад 2016
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Жёны и подруги игроков сборной России на чемпионате мира — 2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Жёны и подруги игроков сборной России на ЧМ-2017

Пелагея, Елена Белова, Анна Дадонова и Анастасия Кучерова – в подборке спутниц хоккеистов сборной России на чемпионате мира — 2017.
10 мая 2017, среда. 10:30. Хоккей
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Евгения, подруга Артёма Зуба

Артём проводит лучший сезон в карьере. Ещё осенью он играл в «Амуре», потом получил приглашение в сборную на этап Евротура, а затем перешёл в СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. Сейчас молодой защитник дебютировал за национальную команду на чемпионате мира. Со своей девушкой Зуб познакомился в Хабаровске, в декабре пара переехала в Санкт-Петербург.

Елена, жена Антона Белова

В коллекции у Антона есть медали всех достоинств с чемпионатов мира. В Кёльне 30-летний защитник и ассистент капитана постарается завоевать второе золото. Супруга Елена следит за выступлением любимого на всех турнирах. Несомненно, её поддержка в Германии пригодится российской сборной.

Мария, жена Сергея Плотникова

Недавно Сергей и Мария отметили годовщину — история их семьи насчитывает уже восемь лет! Ещё пару недель назад девушка переживала за любимого во время финала Кубка Гагарина, где команда Плотникова одержала победу. Теперь же Марии держит кулаки за сборную России.

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Анна, жена Евгения Дадонова

Супруга нападающего сборной России не дождалась, когда у мужа наступит отпуск, и перед стартом чемпионата мира вместе с детьми улетела в Майами. За выступлением Евгения в Кёльне девушка следит по телевизору. 30 апреля у Дадонова закончился контракт со СКА, форварда активно сватают в «Вегас», с которым ранее заключил соглашение Вадим Шипачёв. Уж не новый дом в США уехала присматривать Анна?

Анастасия, жена Никиты Кучерова

О семье форварда «Тампа-Бэй» и сборной России известно немного. Никита редко даёт интервью, а о близких вообще ничего не рассказывает. С Анастасией хоккеист вместе уже несколько лет, ради любимого она  переехала в Тампу, где на каждом домашнем матче поддерживает мужа.

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Сергей не первый раз вызывается в сборную, однако на чемпионат мира поехал впервые. В коллекции нападающего ЦСКА уже есть медали юниорского и молодёжного первенств мира. Время брать медали взрослого турнира!

Фото: instagram.com/aandroshka

Анастасия, подруга Владислава Гаврикова

Ещё один дебютант чемпионатов мира. 21-летний защитник в минувшем сезоне успешно играл за «Локомотив» и выступал на этапах Евротура за национальную команду, чем и заслужил поездку в Германию.

В сборную Владислава провожала его подруга Анастасия. Девушка безмерно скучает по молодому человеку, но медаль чемпионата мира наверняка скрасит ожидание.

Пелагея, жена Ивана Телегина

Год для Ивана выдался насыщенным. В январе супруга Пелагея подарила хоккеисту дочку, затем у него был непростой плей-офф, где его ЦСКА не смог выйти в финал Западной конференции. Для Ивана сезон сложился не лучшим образом, но Олег Знарок всё равно взял нападающего на чемпионат мира.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Антон Белов Артём Зуб Евгений Дадонов Иван Телегин Никита Кучеров Сергей Андронов Сергей Плотников Фото ЧМ-2017
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10 мая 2017, среда
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