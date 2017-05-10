Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ

Шипачёв покинул СКА, Дадонов проследует за ним, Гарбутт перешёл в «Сочи», Кундратек в «Торпедо», а Фролов в «Кузню» — таблица переходов КХЛ.

ЦСКА подписал 5 топ-игроков и ждёт Бурдасова! Открытие трансферного окна 1 мая открылся рынок свободных агентов КХЛ. Все переходы первого дня трансферного рынка — в нашем онлайне.

Западная конференция

На Западе КХЛ главной новостью стал уход Вадима Шипачёва из СКА. Один из ведущих форвардов «армейцев» подписал двухлетний контракт с новым клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». По информации «Чемпионата», в ближайшее время «Вегас» подпишет контракт с ещё одним игроком СКА – Евгением Дадоновым.

Одним из самых активных клубов на трансферном рынке в последнее время был ХК «Сочи». В частности, южане заполучили в свои ряды форварды с опытом игры в НХЛ – Райана Гарбутта.

Подставил ли Шипачёв сборную России, перейдя в «Вегас»? В день игры со Швецией на ЧМ-2017 «Вегас» объявил о подписании контракта с Вадимом Шипачёвым. Правильно ли поступил игрок сборной России?

«Витязь» обновил легионерские позиции. На место Сятери, Кемпе, Ержабека и Аалтонена пришли два финских нападающих Манкинен и Рассанен, защитник Мозик из фарм-клуба «Нью-Джерси», а также швед Бурстрём из «Шеллефтео». Кроме того, подмосковный клуб заключил контракт с Артёмом Ворошило, который заканчивал минувший сезон в ЦСКА.

Из других сделок отметим переход защитника сборной Чехии Томаша Кундратека из «Слована» в «Торпедо», а также нарастающие слухи о скором трансфере Владислава Гаврикова из «Локомотива» в СКА.

Клуб Ушли Пришли Продлили контракт ЦСКА гл. тр. Квартальнов, з. Панин («Ак Барс»), н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»), н. Муршак («Торпедо»), з. Слепцов («Югра»), н. Шаров («Сибирь»), з. Денисов («Металлург» Магнитогорск), н. Д. Квартальнов (СКА), в. Фаст («Вякшё»), н. Ворошило («Витязь»), н. Каштанов («Автомобилист») гл. тр. Николишин, н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»), н. Капризов («Салават Юлаев»), з. Пашнин («Локомотив»), н. Бурдасов («Авангард»), з. Тёммернес («Фрёлунда»), з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»), н. Перескоков («Куньлунь»), з. Ибрагимов («Виктория Роялс»), н. Рёдин («Ванкувер Кэнакс») н. Светлаков, н. Андронов, з. Блажиевский, н.Да Коста, в. Самойлов, з. Слепцов СКА н. Дадонов («Вегас», НХЛ), н. Шипачёв («Вегас», НХЛ), н. Ковальчук (НХЛ), н. Тихонов, н. Хохлачёв, н. Прохоркин, з. Херсли (Швейцария) н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ), н. Голышев («Автомобилист»), н. Санников («Сибирь»), н. Комаров («Лада»), н. Д. Квартальнов (ЦСКА), з. Гавриков («Локомотив») н.Коскиранта, н. Кетов, в. Иванников, з. Юдин, з.М. Тихонов, з.Д. Александров «Динамо» Москва гл. тр. Орешкин, н. Цветков, н. Горовиков, н. Кашпар, з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ) гл. тр. В. Воробьёв, в. Шарыченков, з.Е. Орлов (оба — «Югра»), з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада») з. Хиетанен, н. Галимов, в. Ерёменко, н. Тарасов, в. Бочаров «Локомотив» з. Пашнин (ЦСКА), з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ, СКА) н. Алексеев («Адмирал») в. Мурыгин, в. Судницин, в. Красоткин, н. Юртайкин, з. Накладал, з. Рафиков, н. Картаев, з. Кронвалль, н. Контиола, н. Тальбо, н. Козун, н. Аверин, н. Апальков, з. Манухов, з. Черепанов, з. Прохоров «Динамо» Минск н. С. Костицын («Торпедо») в. Скривенс «Торпедо» в.Бирюков («Витязь»), в. Аляпкин, в. Проскуряков («Югра»), з. Ступников, з. Дерлюк, з. Колганов, з. Егоршев («Автомобилист»), з. Осипов («Салават Юлаев»), з.Лукьянчиков, з. Морев, з. Лёфквист, н. Кицын, н. Жарков, н. Жердев, н. Д. Сёмин («Витязь»), н. Фролов («Металлург» Нк), н. Рогов, н. Батлер, н. Макмиллан, н. Богословский, з.Вишневский («Трактор»), н. Меляков («Югра»), н. Ильин («Югра») в. Галимов («Ак Барс»), н. Столяров («Нефтехимик»), н. Муршак (ЦСКА), н. Еглич («Слован»), н. Паршин («Салават Юлаев»), н. С. Костицын («Динамо» Минск), з. Кондратьев («Амур»), н. Жуков («Нефтехимик»), в. Лисутин («Автомобилист»), з. Кундратек («Слован»), н. Смуров (ТХК) з. Аляев, в. Мольков, в. Суханов, з. Халемин, з. Желдаков, з. Шуленин, н. Шураков,, н. Есаян, н. Ураков, н. Кулёмин, н. Смолин «Витязь» з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ), н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ), в.Сятери, н. Кемпе, з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур») в. Бирюков («Торпедо»), н. Д. Сёмин («Торпедо»), н. Ворошило (ЦСКА), з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Орлов (ТХК, ВХЛ), н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КаЛпа, Финляндия), з. Мозик («Олбани», АХЛ), з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция), н. Денежкин («Рязань», ВХЛ) гл. тр. Белов, з. Семёнов, з. Катичев, з. Головков, н. Никулин «Йокерит» тр. Вирта («Салават Юлаев»), н. Гюмер, з. Яакола, з. Лаюнен («Спартак»), з. Кулда, в.Питерс з. Эриксон, н. Н. Йенсен, з. Ландин («Биль»), н. Эмбрих («Эссят»), н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа») н. О'Нилл, н. Анттила, з. Й. Йенсен, н. Йормакка ХК «Сочи» гл. тр. Буцаев, з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»), н. Петерссон, з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Крикунов («Автомобилист»), з. Мамашев, н. Игнатушкин, н. Мерескин, н.Скачков («Югра), н. Левицкий («Сибирь») гл. тр. Зубов, н. Солодухин, («Ак Барс») н. Лапенков («Югра»), н. Бортников («Югра»), з. Щитов («Автомобилист»), н. Иванов («Лада»), з. Титов (»Металлург" Нк), н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ), н.Коллинз («Куньлунь») в. Барулин, з. Александров, з. Педан, н. О'Делл, в. Шикин, з. Мамкин, з.Кузнецов, н. Точицкий, н. Падакин «Слован» н. Еглич («Торпедо»), н. Чичу (завершение карьеры), з. Кундратек («Торпедо»), н. Зиго («Градец Кралове»), з. Шварни («Кярпят»), н. Т. Кубалик («Спорт»), н. Вальский («Либерец»), н. Недорост («Ческе-Будеёвице») з. Месарош «Северсталь» в. Коварж («Автомобилист»), з. Уилсон, н. Магогин, н.Хацей («Спартак»), н. Магогин, з. Свиязов («Металлург» Нк) в. Гудачек («Мальмё»), н. Холик («Злин»), н. Бумагин («Лада»), в. Магарилов («Ермак») гл. тр. Гулявцев, н. Кагарлицкий, з. Стасенко, н. Вовченко, з. Мазур,, н. Трубачёв, н. Угаров «Медвешчак» «Спартак» тр. Ярушкин, тр. Марков, тр. Игнатьев, з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Гилрой, н. Стэплтон («Олтен»), н. Лапшов, н. Васильев, н. Складниченко, н. Бердников, н. Толпеко, н. Смирнов, н. Юдов, н. Д. Воробьёв гл. тр. Епанчинцев, тр. Костючёнок, тр. Потайчук, н. Комаристый («Металлург» Нк), н. Максвелл, з.Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Чистов («Автомобилист»), з. Лаюнен («Йокерит»), з. Кулик («Югра»), н. Черных («Салават Юлаев»), н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ), н. Хацей («Северсталь»), н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК) н. Воронин, н. Куваев, з. Провольнев, н. Стоа, в. Свенссон, н. Кляузов, н. Мирнов, н. Шмелёв, н. Лещенко, з. Калинин, в. Беспалов «Динамо» Рига гл. тр. Хартли (сборная Латвии)

Восточная конференция

Топ-клубы Востока больше не спешат с громкими приобретениями. Только «Авангард» выменял из «Адмирала» форварда Михаила Фисенко и заключил контракт с бывшим защитником «Нефтехимика» Максимом Березиным, а «Ак Барс» подписал новый контракт с Владимиром Ткачёвым.

Целый ряд сделок заключил «Автомобилист», официально объявив о переходах Григоренко, Мишарина, Крикунова, Пестунова, Егоршева и Лямина.

Барри Смит: Шипачёв не станет звездой НХЛ, я обожаю Дадонова Директор по развитию игроков «Чикаго», бывший тренер СКА Барри Смит — о ЧМ-2017, игре Панарина, переходе Шипачёва и проблемах Шалунова.

«Сибирь» начала укреплять состав, переманив к себе вратаря Рейзвиха, нападающего Левицкого и форварда «Адмирала» Андрея Сигарёва, который оказался в Новосибирске в результате обмена на Владимира Бутузова.

«Нефтехимик» возвращает из Северной Америки защитника Дамира Шарипзянова, «Барыс» заключил новый двухлетний контракт с вратарём Хенриком Карлссоном, а «Кузня» пополнила состав Александром Фроловым. Среди игроков, которые продолжат искать новое место работы, можно выделить Николая Жердева. Бывший нападающий ЦСКА, «Сибири» и «Югры» Игорь Фефелов, сильными качествами которого являются игра на вбрасываниях, внушительные габариты и способность играть в силовой хоккей также наверняка найдёт работу в ближайшее время.