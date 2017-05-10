Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция
На Западе КХЛ главной новостью стал уход Вадима Шипачёва из СКА. Один из ведущих форвардов «армейцев» подписал двухлетний контракт с новым клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». По информации «Чемпионата», в ближайшее время «Вегас» подпишет контракт с ещё одним игроком СКА – Евгением Дадоновым.
Одним из самых активных клубов на трансферном рынке в последнее время был ХК «Сочи». В частности, южане заполучили в свои ряды форварды с опытом игры в НХЛ – Райана Гарбутта.
«Витязь» обновил легионерские позиции. На место Сятери, Кемпе, Ержабека и Аалтонена пришли два финских нападающих Манкинен и Рассанен, защитник Мозик из фарм-клуба «Нью-Джерси», а также швед Бурстрём из «Шеллефтео». Кроме того, подмосковный клуб заключил контракт с Артёмом Ворошило, который заканчивал минувший сезон в ЦСКА.
Из других сделок отметим переход защитника сборной Чехии Томаша Кундратека из «Слована» в «Торпедо», а также нарастающие слухи о скором трансфере Владислава Гаврикова из «Локомотива» в СКА.
|Клуб
|Ушли
|Пришли
|Продлили контракт
|ЦСКА
|гл. тр. Квартальнов, з. Панин («Ак Барс»), н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»), н. Муршак («Торпедо»), з. Слепцов («Югра»), н. Шаров («Сибирь»), з. Денисов («Металлург» Магнитогорск), н. Д. Квартальнов (СКА), в. Фаст («Вякшё»), н. Ворошило («Витязь»), н. Каштанов («Автомобилист»)
|гл. тр. Николишин, н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»), н. Капризов («Салават Юлаев»), з. Пашнин («Локомотив»), н. Бурдасов («Авангард»), з. Тёммернес («Фрёлунда»), з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»), н. Перескоков («Куньлунь»), з. Ибрагимов («Виктория Роялс»), н. Рёдин («Ванкувер Кэнакс»)
|н. Светлаков, н. Андронов, з. Блажиевский, н.Да Коста, в. Самойлов, з. Слепцов
|СКА
|н. Дадонов («Вегас», НХЛ), н. Шипачёв («Вегас», НХЛ), н. Ковальчук (НХЛ), н. Тихонов, н. Хохлачёв, н. Прохоркин, з. Херсли (Швейцария)
|н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ), н. Голышев («Автомобилист»), н. Санников («Сибирь»), н. Комаров («Лада»), н. Д. Квартальнов (ЦСКА), з. Гавриков («Локомотив»)
|н.Коскиранта, н. Кетов, в. Иванников, з. Юдин, з.М. Тихонов, з.Д. Александров
|«Динамо» Москва
|гл. тр. Орешкин, н. Цветков, н. Горовиков, н. Кашпар, з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ)
|гл. тр. В. Воробьёв, в. Шарыченков, з.Е. Орлов (оба — «Югра»), з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»)
|з. Хиетанен, н. Галимов, в. Ерёменко, н. Тарасов, в. Бочаров
|«Локомотив»
|з. Пашнин (ЦСКА), з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ, СКА)
|н. Алексеев («Адмирал»)
|в. Мурыгин, в. Судницин, в. Красоткин, н. Юртайкин, з. Накладал, з. Рафиков, н. Картаев, з. Кронвалль, н. Контиола, н. Тальбо, н. Козун, н. Аверин, н. Апальков, з. Манухов, з. Черепанов, з. Прохоров
|«Динамо» Минск
|н. С. Костицын («Торпедо»)
|в. Скривенс
|«Торпедо»
|в.Бирюков («Витязь»), в. Аляпкин, в. Проскуряков («Югра»), з. Ступников, з. Дерлюк, з. Колганов, з. Егоршев («Автомобилист»), з. Осипов («Салават Юлаев»), з.Лукьянчиков, з. Морев, з. Лёфквист, н. Кицын, н. Жарков, н. Жердев, н. Д. Сёмин («Витязь»), н. Фролов («Металлург» Нк), н. Рогов, н. Батлер, н. Макмиллан, н. Богословский, з.Вишневский («Трактор»), н. Меляков («Югра»), н. Ильин («Югра»)
|в. Галимов («Ак Барс»), н. Столяров («Нефтехимик»), н. Муршак (ЦСКА), н. Еглич («Слован»), н. Паршин («Салават Юлаев»), н. С. Костицын («Динамо» Минск), з. Кондратьев («Амур»), н. Жуков («Нефтехимик»), в. Лисутин («Автомобилист»), з. Кундратек («Слован»), н. Смуров (ТХК)
|з. Аляев, в. Мольков, в. Суханов, з. Халемин, з. Желдаков, з. Шуленин, н. Шураков,, н. Есаян, н. Ураков, н. Кулёмин, н. Смолин
|«Витязь»
|з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ), н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ), в.Сятери, н. Кемпе, з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур»)
|в. Бирюков («Торпедо»), н. Д. Сёмин («Торпедо»), н. Ворошило (ЦСКА), з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Орлов (ТХК, ВХЛ), н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КаЛпа, Финляндия), з. Мозик («Олбани», АХЛ), з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция), н. Денежкин («Рязань», ВХЛ)
|гл. тр. Белов, з. Семёнов, з. Катичев, з. Головков, н. Никулин
|«Йокерит»
|тр. Вирта («Салават Юлаев»), н. Гюмер, з. Яакола, з. Лаюнен («Спартак»), з. Кулда, в.Питерс
|з. Эриксон, н. Н. Йенсен, з. Ландин («Биль»), н. Эмбрих («Эссят»), н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа»)
|н. О'Нилл, н. Анттила, з. Й. Йенсен, н. Йормакка
|ХК «Сочи»
|гл. тр. Буцаев, з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»), н. Петерссон, з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Крикунов («Автомобилист»), з. Мамашев, н. Игнатушкин, н. Мерескин, н.Скачков («Югра), н. Левицкий («Сибирь»)
|гл. тр. Зубов, н. Солодухин, («Ак Барс») н. Лапенков («Югра»), н. Бортников («Югра»), з. Щитов («Автомобилист»), н. Иванов («Лада»), з. Титов (»Металлург" Нк), н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ), н.Коллинз («Куньлунь»)
|в. Барулин, з. Александров, з. Педан, н. О'Делл, в. Шикин, з. Мамкин, з.Кузнецов, н. Точицкий, н. Падакин
|«Слован»
|н. Еглич («Торпедо»), н. Чичу (завершение карьеры), з. Кундратек («Торпедо»), н. Зиго («Градец Кралове»), з. Шварни («Кярпят»), н. Т. Кубалик («Спорт»), н. Вальский («Либерец»), н. Недорост («Ческе-Будеёвице»)
|з. Месарош
|«Северсталь»
|в. Коварж («Автомобилист»), з. Уилсон, н. Магогин, н.Хацей («Спартак»), н. Магогин, з. Свиязов («Металлург» Нк)
|в. Гудачек («Мальмё»), н. Холик («Злин»), н. Бумагин («Лада»), в. Магарилов («Ермак»)
|гл. тр. Гулявцев, н. Кагарлицкий, з. Стасенко, н. Вовченко, з. Мазур,, н. Трубачёв, н. Угаров
|«Медвешчак»
|«Спартак»
|тр. Ярушкин, тр. Марков, тр. Игнатьев, з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Гилрой, н. Стэплтон («Олтен»), н. Лапшов, н. Васильев, н. Складниченко, н. Бердников, н. Толпеко, н. Смирнов, н. Юдов, н. Д. Воробьёв
|гл. тр. Епанчинцев, тр. Костючёнок, тр. Потайчук, н. Комаристый («Металлург» Нк), н. Максвелл, з.Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Чистов («Автомобилист»), з. Лаюнен («Йокерит»), з. Кулик («Югра»), н. Черных («Салават Юлаев»), н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ), н. Хацей («Северсталь»), н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК)
|н. Воронин, н. Куваев, з. Провольнев, н. Стоа, в. Свенссон, н. Кляузов, н. Мирнов, н. Шмелёв, н. Лещенко, з. Калинин, в. Беспалов
|«Динамо» Рига
|гл. тр. Хартли (сборная Латвии)
Восточная конференция
Топ-клубы Востока больше не спешат с громкими приобретениями. Только «Авангард» выменял из «Адмирала» форварда Михаила Фисенко и заключил контракт с бывшим защитником «Нефтехимика» Максимом Березиным, а «Ак Барс» подписал новый контракт с Владимиром Ткачёвым.
Целый ряд сделок заключил «Автомобилист», официально объявив о переходах Григоренко, Мишарина, Крикунова, Пестунова, Егоршева и Лямина.
«Сибирь» начала укреплять состав, переманив к себе вратаря Рейзвиха, нападающего Левицкого и форварда «Адмирала» Андрея Сигарёва, который оказался в Новосибирске в результате обмена на Владимира Бутузова.
«Нефтехимик» возвращает из Северной Америки защитника Дамира Шарипзянова, «Барыс» заключил новый двухлетний контракт с вратарём Хенриком Карлссоном, а «Кузня» пополнила состав Александром Фроловым. Среди игроков, которые продолжат искать новое место работы, можно выделить Николая Жердева. Бывший нападающий ЦСКА, «Сибири» и «Югры» Игорь Фефелов, сильными качествами которого являются игра на вбрасываниях, внушительные габариты и способность играть в силовой хоккей также наверняка найдёт работу в ближайшее время.
|Клуб
|Ушли
|Пришли
|Продлили контракт
|«Металлург» Мг
|з. Береглазов («Рейнджерс», НХЛ), з. Антипин («Баффало», НХЛ), з. Ли (завершит карьеру), н. Сёмин, н. Зарипов («Автомобилист», «Ак Барс»), н. Сантала
|з.Денисов (ЦСКА), н.Шенфельд («Лада»), н. Сироткин («Зауралье», ВХЛ)
|в. Кошечкин, в. Загидуллин, з. Будкин, н. Калетник, н. Платонов, н. Вольски
|«Авангард»
|гл. тр. Канарейкин, н. Соботка («Сент-Луис», НХЛ), н. Зубов («Салават Юлаев»), н. Бурдасов (ЦСКА), н. Бут, з. Григорьев, з. Никитин (НХЛ), з. Мищенко, н. Манукян (оба — «Адмирал»)
|гл. тр. Скабелка («Сибирь»), н. Кугрышев, н. Кошелев (ЦСКА), н. Сундстрём («Фрёлунда», Швеция), н. Семёнов (Металлург Нк), н. Жукенов («Шикутими», CHL), н. Соколов («Садбэри», CHL), н. Мизюрин («Валь-Д'ор», CHL), з.Березин («Нефтехимик»), н.Фисенко («Адмирал»)
|з. Мартынов, н. Михеев, н. Хохряков, н. Фищенко, н. Ковалёв, н. Лемтюгов, в. Фурх
|«Ак Барс»
|з. Пайгин («Бэйкерсфилд», АХЛ), в. Галимов («Торпедо»), н. Варнаков, н. Солодухин (ХК «Сочи»), з. Эллиотт, н. Хлыстов
|н. Тянулин («Оттава 67», CHL), н. Ландер («Эдмонтон», НХЛ), н. Тихонов (СКА), з. Панин (ЦСКА), н. Михеев («Металлург» Нк)
|гл. тр. Билялетдинов, з. Яруллин, з. Сидоров, з. Абросимов, н.Секач, н. Голубев, н. Обухов, н. Чибисов, н. Малыхин, н. Свитов, з.Охтамаа, н. Ткачёв
|«Трактор»
|з. Белов, н. Рой, н. Пестунов, («Автомобилист»), н. Новотны
|з. Бэйлен («Вякшё», Швеция), н. Виделль («Куньлунь»), н. Полыгалов («Нефтехимик»), з. Вишневский («Торпедо»), в. Назаров («Спутник»)
|в. Демченко, з. Бородкин, з. Шинин, н. Щехура, н. Черников, н. Петров, з. Петров, з. Климонтов, з. Мамаев, з. Петриков, н. Губарев, н. Пеньковский
|«Барыс»
|гл. тр.Занковец
|в. Карлссон, з. Шалапов
|«Салават Юлаев»
|гл. тр. Захаркин («Югра»), н. М. Воробьёв («Филадельфия Флайерз», НХЛ), н. Капризов (ЦСКА), з. Лепистё, з. Д. Бодров («Автомобилист»), н. Григоренко («Автомобилист»), в. Гаврилов, н. Мертл, н. Паршин («Торпедо»), н. Д. Макаров («Югра»), н. Нестеров, н. Соин, н. Черных («Спартак»), в. Сведберг
|гл. тр. Вестерлунд, з. Ларсен («Ванкувер», НХЛ), з. Осипов («Торпедо») н. Зубов («Авангард»), н. Кемппайнен («Сибирь»), в. Кареев («Металлург» Нк)
|в. Литвинов, з. Арзамасцев, з. Гончаров, н. И. Макаров, н. Хартийканен, н. Лазарев, н. Лисин
|«Адмирал»
|н. Алексеев («Локомотив»), н. М. Плотников, н. Сигарёв («Адмирал»), н. Фисенко («Авангард»)
|в. Налимов («Сибирь»), н. Воронин («Медвешчак»), н. Бутузов («Сибирь»), з. Мищенко, н. Манукян (оба — «Авангард»)
|в. Серебряков, в. Третьяк, з. Гавриленко, н. Жафяров, н. Краснослободцев, н. Макаренко, н. Саюстов, н.Казаков, н. Ткачёв, н. Саболич, н. Александров, з. Волченков
|«Куньлунь Ред Стар»
|в. Макаров, н. Ро (оба — «Нефтехимик»), н. Виделль («Трактор»), н. Коллинз (ХК «Сочи»), н. Перескоков (ЦСКА)
|н. Ип («Дюссельдорф»), н. Сквирес («Эребру»), н. Турессон («Мальмё»)
|з. Ярвинен, з. Белльмор, н. Поникаровский
|«Сибирь»
|гл. тр. Скабелка («Авангард»), н. Шалунов, н. Окулов, н. Шумаков (все — ЦСКА), в. Налимов («Адмирал»), в. Тэйлор, з. Мишарин («Автомобилист»), н. Миловзоров («Автомобилист»), н. Бойчак, н. Кемппайнен («Салават Юлаев»), н. Бутузов («Адмирал»), н. Хлопотов (ЦСКА)
|н. Бергстрём (ХВ-71, Швеция), н. Закриссон («Лугано», Швейцария), н. Коньков («Нефтехимик»), н. Шаров (ЦСКА), н. Левицкий (ХК «Сочи»), н. Сигарёв («Адмирал»), в. Рейзвих («Нефтяник» Ал, ВХЛ)
|з. Верещагин, з. Владимиров, н. Яковлев
|«Нефтехимик»
|в. Кареев («Металлург» Нк), в. Колппанен, з. Лямин («Автомобилист»), з. Рясенский, з. Березин («Авангард»), н. К. Макаров, н. Жуков («Торпедо»), н. Полыгалов («Трактор»), н. Столяров («Торпедо»), з. Лекомцев («Югра»), н. Бортников (ХК «Сочи»)
|в. Ежов («Лада»), в.Макаров («Куньлунь»), в. Хакимов («Металлург» Нк), з. Хид («Сан-Хосе», АХЛ), н. Яльмарссон («Фрёлунда», Швеция), н.Уэллман («Фрёлунда», Швеция), н. Калоф («Шеллефтео», Швеция), н. Гренье («Ютика», АХЛ), н. Ро («Куньлунь»), з. Шарипзянов («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Ляпустин («Нефтяник», ВХЛ), н. Моня («Автомобилист»)
|н. Секстон, з.Первышин, з. Фазылзянов, н. Шиксатдаров, н. Якимов, н.Порядин, н. Гиматов
|«Автомобилист»
|з. Щитов (ХК «Сочи»), н. Голышев (СКА), н. Чистов («Спартак»), н. Коукал («Маунтфилд», Чехия), н. Моня («Нефтехимик»), з. Андерсен, н. Губин, н. Романов, н. Волков
|з. Трямкин («Ванкувер», НХЛ), н. Паре («Женева», Швейцария), з. Попов («Амур»), в. Коварж («Северсталь»), н. Григоренко, з. Д.Бодров (оба – «Салават Юлаев»), з. Мишарин, н. Миловзоров (оба – «Сибирь»), н. Зарипов («Автомобилист»), н. Крикунов (ХК «Сочи»), з. Егоршев («Торпедо»), н. Пестунов («Трактор»), з. Лямин («Нефтехимик»)
|н. Симаков, н. Михнов
|«Амур»
|з. Горохов (завершил карьеру), з. Кондратьев («Торпедо») н. Попов («Автомобилист»), в. Печурский
|н. Квапил («Комета», Чехия), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Витязь»), н. Закарлюкин («Челмет», ВХЛ)
|н. Крысанов, в. Аликин, в. Андрюхов, н. Кацуба, н. Руденков, з.Лютов, н.Вл. Ушенин, н.Вяч. Ушенин, н.Ли, н.Назаров, н.Кириллов
|«Югра»
|гл. тр. Разин, в. Шарыченков («Динамо» М) н. Лапенков (ХК «Сочи»), н. Фефелов, н. Двуреченский, н. Людучин, з. Кулик («Спартак»)
|гл. тр. Захаркин («Салават Юлаев»), в. Проскуряков («Торпедо»), в.Сведберг («Салават Юлаев»), з. Лекомцев («Нефтехимик»), н. Д. Макаров («Салават Юлаев»), н. Меляков («Торпедо»), н. Ильин («Торпедо»), н. Скачков (ХК «Сочи»), в. Фокин, з. Ибрагимов (оба — «СКП Попрад»), н. Скачков (ХК «Сочи»)
|н. Майоров, в. Литвинов, н. Анкудинов, з. Валентенко, з.Шулаков, н. Купцов, з. Угольников, н. Алексеев, н. Акмальдинов, н. Булянский, н. Курьянов
|«Лада»
|н.Комаров (СКА), в. Ежов («Нефтехимик»), з. Корягин, з. Синицын (оба – «Динамо» М), н. Иванов (ХК «Сочи), н.Шенфельд («Металлург» Мг), н. Бумагин («Северсталь»)
|н. Думбадзе, н. Бусаров (оба – «Дизель», ВХЛ)
|гл. тр. Аболс, н. Мокшанцев, з. Сотниекс, з.Маленьких
|«Металлург» Нк
|гл. тр. Бердников, н. Семёнов («Авангард»), в. Кареев («Салават Юлаев), в. Хакимов («Нефтехимик»), з. Куклев, з. Калашников, з. Титов (ХК «Сочи»), н. Полищук, н.Комаристый («Спартак»), н. Михеев («Ак Барс»)
|гл. тр. Шахрайчук («Дженералз», Украина), з. Свиязов («Северсталь»), н. Басков («Дженералз», Украина), н. Фролов («Торпедо»), в.Кареев (»Нефтехимик)
|в. Подъяпольский, н. Емец, з. Васильченко, н. Дюрягин, н. Соловьёв, н.Пархоменко