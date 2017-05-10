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Пресс-конференция, посвящённая фестивалю Ночной лиги, Владимир Потанин
Текст: Роман Соловьёв

«Сталкер» выиграл Кубок Крутова и подарил Москве новый каток

«Сталкер» выиграл Кубок Крутова Ночной лиги, Владимир Потанин, Магомед Магомедов рассказали о развитии любительского хоккея.
10 мая 2017, среда. 16:22. Хоккей

Первый московский чемпион

10 мая состоялся самый главный со спортивной точки зрения матч шестого всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной лиги. В финале Кубка Крутова сыграли московские команды «Скоростная Машина» и «Сталкер». «Машина» действовала очень активно в первой половине матча, но не смогла пробить голкипера соперника. Во второй части встречи «Сталкер», уступавший в решающих матчах двух предыдущих фестивалей, дожал соперника и победил со счётом 3:0.

Московское дерби в финале Кубка Крутова. Столица получит новый каток
Впервые в финале Кубка Крутова сыграют две московские команды, а другая столичная команда, «Феникс», выиграла Кубок Большого шлема.

Город команды-победителя получит грант от Министерства спорта России на строительство крытого ледового катка. «Москва получит новый каток, и найти землю не будет проблемой. Главное, чтобы были победители, а мы свои обязательства выполним. Морально уже готов к хоккейным тренировкам. В министерстве пока играем в футбол, к сожалению, в тройку среди министерств не входим, думаю, что хоккей не за горами», — рассказал министр спорта Павел Колобков.

«Стало больше приходить писем от жён хоккеистов»

Чуть позже состоялась пресс-конференция руководителей Ночной лиги: президента Магомеда Магомедова, председателя совета легенд Александра Якушева и председателя попечительского совета Владимира Потанина. Двукратный олимпийский чемпион Якушев в своём приветственном слове поздравил всех с прошедшим Днём Победы, а также рассказал, что лига начала больше получать писем с благодарностью от жён хоккеистов, которые рады, что их мужья проводят время, играя в хоккей.

Лига начала больше получать писем с благодарностью от жён хоккеистов, которые рады, что их мужья проводят время не где попало.

«Наша задача — изменить отношение к спорту, сделать спортивный образ жизни нормой, многие компании оказывают поддержку. Кто-то в своём регионе, а кто-то на широкую аудиторию. Больше упора у нас делается на развитие массового спорта. Это российская традиция последних 15-20 лет, многие компании и люди поддерживают спорт и то, что с этим связано. Все хотят быть здоровыми и долго жить. Спорт – одна из областей, где у нашей страны были серьёзные достижения. Для национального самосознания важно быть в чём-то сильным и побеждать. Спорт – это одна из таких областей, это укрепляет наш дух», — сказал в свою очередь Владимир Потанин на пресс-конференции.

«Нет возможности строить много катков»

Президент лиги Магомед Магомедов рассказал, что увеличение числа команд и строительство катков должны подтолкнуть к тому, чтобы оказать в хорошем смысле давление на государство.

«Когда начинали развивать этот проект, то Владимир Владимирович Путин говорил, что нужно менять среду обитания, способствовать развитию инфраструктуры. Процесс улучшения идёт, много что изменилось за эти годы, всё это будет развиваться и дальше. Ночная лига, может быть, скромно, в виде одного-двух новых катков в год, ведёт непосильную работу в этом.

Потанин: для национального самосознания важно быть в чём-то сильным и побеждать. Спорт – это одна из таких областей, это укрепляет наш дух.

У нас нет возможности строить катки в большом количестве. Если будем решать свою задачу, то ускорится строительство катков в целом. Наша задача — оказывать в хорошем значении давление снизу на государство в виде людей, которые вовлекаются в этот процесс», — сказал Магомедов.

«Он болеет за ЦСКА, но у них уже есть спонсор»

Больше всего же вопросов было к Владимиру Потанину и его решению участвовать в таком проекте, как Ночная лига.

«Почему выбрал любительский хоккей? Это очень просто, был такой советский фильм «Розыгрыш», ребята играли на музыкальных инструментах, и им платили деньги. Учителя возмущались. Один из учителей говорит, что я тоже играю – я мог бы и за деньги, но меня не приглашают. Не было наглости себя пригласить на контракт, поэтому приходится играть бесплатно», — отшутился о своём решении Потанин.

Якушев: Потанин болеет за ЦСКА, а у них уже есть спонсор, поэтому решил любителям помочь.

Председатель совета легенд спартаковец Александр Якушев нашёл гораздо более простое объяснение этому. «Он болеет за ЦСКА, а у них уже есть спонсор «Роснефть», поэтому решил любителям помочь», — в шутку сказал Якушев.

Четыре новых региона и 60 новых команд

«В следующем году, по нашим прогнозам, будет ещё четыре новых региона в Ночной лиге, и мы готовы увидеть 50-60 новых команд. Все те, кто принимают участие, – победители. В этом и заключается наш проект, он уникален. Краснодарский край и Сочи – это один из передовых регионов, здесь играет около 45 команд, и ещё желающих достаточно. К тому же ещё и девчонки хотят играть в хоккей», — рассказал генеральный директор лиги Игорь Бахмутов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Якушев Владимир Потанин Ночная хоккейная лига
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