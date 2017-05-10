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175 лет назад 2016
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Реакция североамериканских СМИ на старт ЧМ по хоккею
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Коньком по шее – разве так можно?» Реакция Америки на старт ЧМ

За океаном не слишком пристально следят за событиями ЧМ-2017, но кое-какие моменты турнира и там вызвали весьма бурную реакцию.
10 мая 2017, среда. 17:00. Хоккей

В Филадельфии следят за Проворовым

Филадельфийское издание Courier Post-Online выпустило специальный гид по чемпионату мира для болельщиков «Флайерз». На турнир в различные сборные приехали сразу 10 хоккеистов «Филадельфии», и газета дала характеристику на каждого, не обойдя и российского защитника Ивана Проворова.

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«Проворов не ударился в «стену новичка» в своём первом сезоне в НХЛ. Он стал одним из пяти хоккеистов клуба, кто сыграл все 82 матча регулярного чемпионата, и в этом году он снова будет играть много. Год назад он провёл 89 встреч, включая «регулярку» и плей-офф за молодёжный клуб «Брэндон», плюс семь матчей на молодёжном чемпионате мира. За ним определённо стоит следить», — отметил автор статьи Дэйв Исаак. Кроме Проворова, был отмечена и сборная Канады, капитан чехов Якуб Ворачек, а также француз Беллемар, который накануне турнира заявил в интервью New York Times, что его семья никогда не видела важного матча с его участием, который бы проходил во Франции.

«Эта страна впервые с 1951 года принимает чемпионат мира, но сборная Франции менее 10 лет играет на самом высоком уровне. Большую часть своей истории французы выступали крайне неудачно, но в 2007 году победили Эстонию, Польшу и Нидерланды, выйдя в дивизион А. Из года в год Франции удавалось избежать вылета, а в 2013-м году эта команда сделала невозможное, обыграв Россию (2:1), а на следующий год досталось и канадцам, проигравшим по буллитам.», — отмечает New York Times.

Не остался без внимания и поступок Беллемара после матча с Финляндией, когда форвард «Флайерз» отдал приз лучшего игрока матча, который получил от организаторов, вратарю Флориану Арди, отразившему больше 40 бросков. «На международном уровне редко можно увидеть подобные отказы. Беллемар с видимым огорчением принял новенькие часы Tissot, да и весь стадион был в недоумении. Арди сопротивлялся, но Беллемару удалось наругать его так, чтобы тот, в итоге, подъехал и взял приз. 32-летний вратарь в тот вечер стал частичкой истории Франции», — так охарактеризовал этот момент журналист Yahoo Sports Джастин Катберт.

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Канадские издания ожидаемо делают акцент на освещении своей сборной, охотно отмечая, что пока сборная Канады идёт без поражений. Звено молодых талантов, которое у канадцев составляют Митч Марнер, Брэйден Пойнт и Трэвис Конечны журналисты прозвали The Kid Line – «тройка малышей». «Эти парни показывают впечатляющую «химию», хотя ещё только начало турнира. Очень хорошо выглядит и Натан Маккиннон, который сам признал, что в какой-то момент его результативность на чемпионате мира должна пойти на спад. Но даже если это произойдёт, атака сборной Канады не станет менее опасной», — отмечает агентство Canadian Press.

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А вот авторитетный журнал The Hockey News подошёл к оценке событий чемпионата мира с классических североамериканских позиций, не забыв отметить, что главные хоккейные события происходят не в Париже и Кёльне.

«Канада, конечно, будет стараться завоевать свои третью подряд золотые медали. Учитывая, что правильный международный турнир с участием лучших из лучших проходил в сентябре, то к нынешним играм у болельщиков не такой серьёзный аппетит. В Северной Америке его традиционно затмевает плей-офф НХЛ, но если вам интересна сборная Канады, а также некоторые талантливые молодые игроки, то этот турнир – для вас. У сборной России нет такого скопления энхаэловских звёзд, как обычно. По крайней мере, если в ближайшие дни к ней не присоединиться Овечкин. У канадцев стоит отметить Мэтта Дюшейна, который играет на чемпионате мира уже шестой раз, и скоро догонит рекордсмена Райана Смита. У американцев традиционно самая молодая команда на турнире. Для них чемпионат мира – инструмент для развития игроков, который приносит мало успеха в плане наград: с 1960 года сборная США не выигрывала золото, а за последние 10 лет завоевала лишь две бронзы.

Не вполне согласен с такой оценкой американской команды Кевин Аллен из USA Today. «Нападающий Клейтон Келлер – самый молодой игрок чемпионата мира, но его способность ослеплять своим талантом уже известна. Несколько месяцев назад он выиграл молодёжный чемпионат, а в недавнем матче с датчанами сделал хет-трик. Тренеры «Аризоны», за которую он играет в НХЛ, даже надеются, что он станет вторым Патриком Кейном. У американцев самая молодая команда на турнире, но, пожалуй, самая талантливая», — пишет Аллен.

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«Коньком по шее – разве так можно?»

Особого внимания заокеанских журналистов удостоился скандальный эпизод в матче между сборными Словении и Швейцарии, который был сыгран в субботу. Нападающий словенцев Жига Еглич попытался ударить коньком в шею форварду соперника Томасу Рюфенахту, за что получил два матча дисквалификации от дисциплинарного комитета ИИХФ.

«Это же очень опасная игра, которая могла закончится ужасной травмой! К счастью, ничего страшного не случилось, но Егличу надо осознать последствия своих действий. К примеру, НХЛ уделяет больше внимание безопасности своих игроков, особенно когда дело доходит до ударов в голову. Но я полагаю, что лига дала бы куда более суровое наказание, если бы увидела, что кто-то умышленно пытается полоснуть коньком по шее. Так делать просто нельзя», — отметил обозреватель Fox Sports Пит Блэкберн.

Видео эпизода с Егличем доступно на Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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