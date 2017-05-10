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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Атрибутика и сувениры чемпионата мира по хоккею–2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Атрибутика ЧМ-2017. Цены «кусаются», свитер сборной России нарасхват

Атрибутика и сувениры – неотъемлемая часть каждого мирового первенства. Рассказываем о ценах и спросе на товары на ЧМ-2017.
10 мая 2017, среда. 17:45. Хоккей

Атрибутика и подарки близким, привезённые с чемпионата мира, – важная часть программы для любого заботливого болельщика. Зачастую приходится выложить за подобного рода вещи кругленькую сумму, однако людей это не смущает. Предлагаем вам ознакомиться с тем, чем торгуют в фаш-шопе, расположенном рядом с «Ланксесс-Ареной» в Кёльне, а также узнать о предложенной ценовой категории.

Бейсболки с символикой сборных

Цена: € 25

Вот за такую фирменную бейсболку вам придётся выложить € 25. Выглядит она симпатично, но цена «кусается». Особой популярностью пользуются бейсболки сборной России. Их покупают как наши болельщики, так и зарубежные. На каждом изделии есть фирменная голограмма.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шлем

Цена: € 30

На дальнем плане можно увидеть шлемы, продаются по цене € 30. Не сказать, что их расхватывают как горячие пирожки, но периодически покупают. Хотя, конечно, значительно меньше остальной атрибутики.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шарфы

Цена: € 27

Ну какой хоккей без шарфа? Этот вид атрибутики носят от мала до велика. А при забитой любимой командой шайбе в ворота соперника начинают радостно размахивать шарфом. Если вы не взяли его из дома, но обязательно хотите пойти в шарфе на арену, то придётся выложить € 27.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хоккейные свитера

Цена: € 80

Ещё одна вещь, очень любимая болельщиками, – хоккейный свитер. Или джерси, как ещё его называют. Порой дела в немецком магазине атрибутики доходят до того, что свитеров сборной России просто не остаётся, приходится экстренно привозить и развешивать новые. Не смущает покупателей даже солидная цена в € 80.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Смотрите, какой ажиотаж. Рядом висит форма сборной Швеции. Причём в большом количестве. А вот российские джерси приходится срочно довешивать. Их достаточно быстро раскупили.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Рука с вытянутым пальцем

Цена: € 10

Для любителей экзотики есть вот такая забавная рука. Ей и на арене можно поразмахивать, и домой в качестве сувенира увезти. Довольно компактна, весит не много. Конечно, подобные вещи не так популярны, как свитера или шарфы, но периодически пользуются спросом. Ценник приемлемый, а это для многих важно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Очки и шляпа

Цена: € 10

Есть ещё одна забавная штука – вот такая шляпа. Или цилиндр, если быть более точным. А уж если вдобавок к ней надеть очки, то получается совсем необычный вид. Главное, в таких очках не врезаться в какой-нибудь столб, так как видимость у них не слишком хорошая. Зато помогают от яркого солнца.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шайбы, значки, брелоки, кружки

Цена: € 10, € 10, € 8, € 17

Больше всего раскупают мелочёвку. Что обычно просят друзья и родственники? Магниты, брелоки, а с хоккея ещё и шайбы. Всё это есть в сувенирном магазине прямо рядом с ареной в Кёльне. Прямо у кассового аппарата, не промахнётесь. За шайбу придётся заплатить € 10, за значок столько же, брелок обойдётся вам в € 8, а кружка в € 17.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ЧМ-2017
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