6 шайб Путина. Президент России сыграл в хоккей в гала-матче Ночной лиги

В Сочи в рамках шестого Всероссийского фестиваля любительских команд состоялся гала-матч, в котором сыграли команды «Легенды хоккея» и «Сборная Ночной лиги». За первых выступали легендарные отечественные хоккеисты — Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Владимир Лутченко, Сергей Макаров, Алексей Гусаров, Александр Могильный и другие. Усилена эта команда была министром обороны РФ Сергеем Шойгу и президентом России Владимиром Путиным, которого очень тепло поприветствовали зрители

Команда «Сборная Ночной лиги» была составлена из участников фестиваля, за которых выступали председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, председатель попечительского совета Ночной лиги Владимир Потанин, президент Ночной лиги Магомед Магомедов, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, двукратный олимпийский чемпион по фигурном катанию Евгений Плющенко и известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

Перед началом встречи Владимир Путин и Александр Якушев вручили капитану команды «Сталкер», ставшей победителем дивизиона «Лига чемпионов» в рамках фестиваля, самый престижный трофей лиги — кубок Крутова, а также сертификат на строительство крытого ледового дворца в Москве.

«Сталкер» выиграл Кубок Крутова и подарил Москве новый каток «Сталкер» выиграл Кубок Крутова Ночной лиги, Владимир Потанин, Магомед Магомедов рассказали о развитии любительского хоккея.

Шесть шайб президента

Путин выходил на лёд в одном сочетании вместе с Павлом Буре и Валерием Каменским, министр оборону Шойгу играл вместе с Александром Могильным и Алексеем Жамновым. «Легенды» повели в счёте с самого первого периода, который завершился со счётом 6:1 в их пользу. Павел Буре сделал хет-трик, а ассистировал ему в каждой из шайб Владимир Владимирович.

Второй период «Сборная Ночной лиги» уступила со счётом 2:4, а в их составе отличились Роман Ротенберг и Владимир Потанин. В третьем периоде «Легенды хоккея» не пожалели своего соперника и добились итоговой победы со счётом 17:6. Путин по итогам встречи записал на свой счёт 11 (6+5) результативных баллов, став самым результативным игроком матча.

По окончании встречи состоялось дружеское фотографирование игравших команд, а президент страны ещё долго общался с участниками фестиваля, которые выступали за «Сборную Ночной лиги».