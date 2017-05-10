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Тренировка сборной России перед матчем с Данией на ЧМ-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Мозякин в стороне, Ничушкин в составе. Тренировка сборной России

Сборная России провела тренировку накануне матча с Данией. Вместо Сергея Мозякина на льду появился Валерий Ничушкин.
10 мая 2017, среда. 21:00. Хоккей

10 мая, накануне матча с датчанами, сборная России провела тренировку на льду. Капитан команды Сергей Мозякин приехал вместе с командой, но не переодевался, а наблюдал за занятием со стороны, присев на трибуну вместе с администратором команды. Сергей моментально попал в объективы камер и фотоаппаратов, но тут же нахлобучил на голову капюшон.

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«Состояние здоровья капитана национальной сборной Сергея Мозякина находится под бдительным контролем врачей. Чувствует себя Сергей значительно лучше. Вопрос о его участии в следующих матчах будет решён в ближайшие дни», — заявили в пресс-службе национальной команды.

«Работаем, активно работаем! — громко командовал главный тренер сборной Олег Знарок. — Включаем скорости, включаемся».

Тренировка проходила на высокой скорости, благо что за двухдневную паузу у наших хоккеистов накопилось сил. Отметим, что вместе вместо Мозякина в звене с Ткачёвым и Плотниковым тренировался Валерий Ничушкин. Катался и Роман Любимов. А спецбригада большинства во главе с Вадимом Шипачёвым отрабатывала комбинации при игре в неравных составах. Большинство россиян отрабатывалось в таких сочетаниях: Белов — Панарин, Гусев — Шипачёв — Дадонов, Проворов — Антипин, Плотников — Наместников — Кучеров.

В целом же сочетание звеньев выглядело следующим образом.

Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

«Чёрные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.

«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.

«Белые»: Науменков — Зуб, Ничушкин — Ткачёв — Плотников, Любимов

«Синие»: Гавриков — Киселевич, Телегин – Андронов – Барабанов.

«Как только бросили, сразу идём на добивание, не останавливаемся!» — продолжал кричать Знарок. А вот тактический разбор у борта привычно делал тренер Харийс Витолиньш. Спокойно и рассудительно, в свойственной себе манере.

Не было на тренировке команды только первого вице-президента ФХР, руководителя штаба сборной Романа Ротенберга. Он улетел в Сочи, где принял участие в ежегодном гала-матче Ночной хоккейной лиги вместе с президентом страны Владимиром Путиным.

Сразу после окончания занятия с журналистами пообщались нападающие россиян Евгений Дадонов и Александр Барабанов, а также Харийс Витолиньш, сообщивший несколько новостей.

К примеру, стало известно, что в матче с Данией Сергей Мозякин точно не сыграет, а место в воротах снова займёт Андрей Василевский.

Рассказал Витолиньш и о трёх хоккеистах, по-прежнему не имеющих аккредитации.

«Главное — играть дисциплинированно, на своём уровне, надо исключить дешёвые удаления, которые были в матче с Германией. Они могли сломать игру. Приятно, что большинство идёт, но надо работать дальше. Если идёт, значит надо ещё и ещё. Ребята хорошо понимают друг друга, комбинации проходят.

Завтра утром будем смотреть по заявке. Как и перед матчем с Италией, надо сосредоточиться, игра в наших руках. Нужно качественно сыграть, потому что моменты будут. Начали сегодня тренировку, Олег Валерьевич остановил занятие, сказал, что ему движение не понравилось, ещё что-то. Не помню, как в прошлом году обыгрывали Данию.

Почему Капризов, Береглазов и Светлаков без аккредитаций, но до сих пор с нами? Будем смотреть, у нас всякие варианты есть. Можно передать аккредитации другому. Ребята хороший сезон провели, хоть и шанс маленький, но он есть. Им приятно находиться с командой. На каток к ребятам тренеры ездят, завтра там позанимаемся. Вратари тоже ездят», — заявил специалист.

В свою очередь Александр Барабанов решил пошутить, сравнив Владимира Путина с защитником сборной России Артёмом Зубом.

«Вчера отдохнули, погуляли. Сегодня вернулись к тренировкам, соскучились уже по льду. Кто из мировых звёзд может сравниться с Владимиром Путиным, который забросил шесть шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги? Я не знаю, может, Артём Зуб. Мне самому шесть шайб удавалось забивать только в детстве, когда играли по 40 минут.

Данию в деле не видел, но сегодня вечером будет собрание, на котором нам всё расскажут. С датчанами играл пару матчей, но не на чемпионатах мира. Команда быстренькая, хорошо двигается. Всё зависит от нас, как мы настроимся. Дай бог, чтобы и дальше у нас была такая реализация большинства. Нам с партнёрами по звену тоже хочется забивать голы, но кто-то должен делать черновую работу. Здорово, что наши центральные нападающие выигрывают вбрасывания, сразу появляется инициатива», — отметил хоккеист.

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Нападающий Евгений Дадонов пообещал, что команда постарается не испытать проблем с Данией без своего капитана.

«Погуляли вчера, ничем особенно не занимались. Надеюсь, что проблем с настроем на датчан не будет, все всё понимают. «Химия» с Панариным? Я не знаю такого слова. Если серьёзно, то и он помнит, и мы помним, так что проблем не будет. Прошлогодний матч с Данией уже забыл. Новый турнир, новые команды. Особенно соперника не видел. У нас есть тренеры, они расскажут. Мозякин пропустит матч с Данией, постараемся справиться без него, но надеемся, что на этом чемпионате он ещё сыграет.

Если надо будет поехать на четвертьфинал в Париж — поедем. Я сам там был, но не на хоккее. Из других матчей удивило, что финны проиграли французам, а немцы обыграли американцев», — рассказал Дадонов.

После тренировки команда уехала в отель, где прошло собрание, а затем ужин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Александр Барабанов Евгений Дадонов Сергей Мозякин Харийс Витолиньш ЧМ-2017
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