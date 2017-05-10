Главный матч в карьере Овечкина. «Вашингтон» — «Питтсбург». LIVE!

23:55. Кто-то сказал «седьмой матч»? Мем с защитником «Вашингтона» Джастином Уильямсом сейчас очень популярен среди заокеанских фанатов. Игрок семь раз выходил на лёд в седьмых матчах серий плей-офф, при этом набрав в них 14 очков, а его команда ни разу не проиграла. Сегодня будет восьмой раз, и Уильямс побьёт рекорд Гленна Андерсона.
23:45. Вид прямиком из раздевалки гостей. До матча менее трёх часов, а значит примерно через два часа она наполнится хоккеистами.
23:30. Любопытная статистика: хозяева побеждали в седьмых матчах плей-офф НХЛ в 58,4% случаев. Ещё важнее забить первым: тогда шансы победить — почти 75%.
23:15. Конечно, сегодняшний матч невозможно представить в отрыве от противостояния Александр Овечкин — Сидни Кросби. Именно они красуются на большинстве фанатских афиш. У Овечкина серия не то чтобы задалась, хотя Александр набрал 5 (2+3) очков. У Кросби 6 баллов (2+4) и одна пропущенная игра.
23:00. Зрелище будет впечатляющее.
22:50. Набор настоящего болельщика. Волнение очень сильно, и некоторые фанаты заедают его сладким печеньем с формой любимой команды. Смотрится довольно аппетитно.
22:30. До начала игры остаётся 4 часа, а вашингтонская арена уже готовится к нашествию фанатов.
22:10. Между прочим, готовятся к матчу не только хоккеисты и тренеры. У журналистов тоже есть свои обряды. Например, Эндрю Стоки с питтсбургского телевидения сегодня надел чёрные ботинки вместо коричневых: коричневая пара в 6-м матче серии успеха его «Питтсбургу» не принесла.
22:00. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию решающего матча серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Питтсбургом». В то время, пока сборная России выступает на чемпионате мира в Кёльне, Александр Овечкин проводит, возможно, самый важный матч в своей клубной карьере. Его «Вашингтон» уже отыгрался с 1-3 в серии, а сегодня ночью может выбить из плей-офф действующих чемпионов. Битва между двумя принципиальными соперниками начнётся в 2:30 по московскому времени.