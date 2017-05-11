Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей. Итоги дня. 10 мая 2017 года. Чемпионат мира. Обзор матчей
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Между словаками и немцами тает лёд, а Беларусь устроила беспредел

Германия победила вопреки проблемам со льдом и вратарями, США пожалела Италию, а Беларусь вновь проиграла — в итогах игрового дня ЧМ-2017.
11 мая 2017, четверг. 01:15. Хоккей

Сборная США не стала издеваться над Италией

Проиграв хозяевам в стартовом матче чемпионате мира, американцы постепенно набирают обороты. После победы над Швецией подопечные Джеффа Блашилла без особого труда одолели итальянцев. Правда, в отличие от сборной России, звёздно-полосатые не стали издеваться над главными аутсайдерами группы и забили ровно столько, сколько было нужно для уверенной победы. Открыв счёт на шестой минуте, во втором периоде сборная США поупражнялась в игре в неравных составах: Андерс Ли забил в большинстве, а Брок Нельсон – в меньшинстве.

Именно Нельсон стал самым назойливым форвардом в составе американцев. По воротам несчастного Андреаса Бернарда он только в створ нанёс семь бросков, а ведь ещё были попытки, после которых шайба просвистела мимо штанг. В итоге нападающий «Айлендерс» оформил дубль, а его команда возглавила группу. Как минимум до завтрашнего игрового дня сборная США будет удерживать первое место. Единственная ложка дёгтя для американцев – травма верхней части тела у Ника Шмальца. Что касается итальянцев, то они с одним-единственным очком, заработанным в игре со Словакией, продолжают замыкать группу. Всё может сложиться так, что команду, которая будет вынуждена покинуть элиту, мы узнаем только в последний день группового этапа, на который назначен матч Дания – Италия.

ЧМ-2017
10 мая 2017, среда. 17:15 МСК
США
3 : 0 1:0, 2:0, 0:0
Италия
1:0 – Нельсон – 05:17 (5x5), 2:0 – Нельсон (Ларкин) – 25:53 (4x5), 3:0 – Ли (Годро, Ларкин) – 27:47 (5x4)

Германии нипочём проблемы со льдом и вратарями

До шестого игрового дня чемпионата мира к его организации не было ни единого вопроса. По крайней, к его кёльнской части. Ну не считать же за проблему отсутствие нескольких рядов металлоискателей и доброжелательность местных охранников? А вот то, что случилось в вечернем матче, можно занести в минус организаторам турнира. Представители нашего тренерского штаба и раньше в полголоса говорили о проблемах со льдом, а теперь они вылезли наружу. Перерыв между первым и вторым периодом встречи Словакия – Германия затянулся, по меньшей мере, на десять минут. Хоккеисты вышли из раздевалок и дисциплинированно ждали у бортика, пока замбони пройдутся по второму кругу.

Казус со льдом – не единственное, что должно было беспокоить немецкую сторону. Сборную Германию подвели вратари. Томас Грайсс забил, по сути, сам себе, получил небольшое повреждение и тут же отправился на скамейку запасных. Основной голкипер немцев не провёл на площадке и половины периода. Его сменщик Дэнниаусден Биркен проявил себя не многим лучше. Либор Гудачек бросил с нулевого угла и шайба вновь нашла дорогу в сетку ворот немецкой сборной. Но даже из такого положения хозяева чемпионата мира сумели выкарабкаться! Две шайбы, заброшенные ими с разницей в 27 секунд, восстановили статус-кво, а в серии буллитов победу немцам принесла восходящая звёздочка Доминик Каун.

ЧМ-2017
10 мая 2017, среда. 21:15 МСК
Словакия
2 : 3 1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1
Германия
1:0 – Матоушек (Зиго, Шедивы) – 09:23 (5x5), 2:0 – Гудачек (Чайковски) – 21:58 (5x5), 2:1 – Раймер (Эрхофф, Каун) – 36:11 (5x4), 2:2 – Эхлиц (Зайденберг, Мюллер) – 36:38 (5x5), 2:3 – Каун – 65:00 (ПБ)

Поражение от Швейцарии — беспредел по-белорусски

Уже четвёртую игру подряд белорусская сборная не может забить. А пропускает команда, порой, очень много. Игра со Швейцарией в этом отношении выдалась не такой уж и кошмарной, но сути дела это не меняет. Посланцы страны сыра, шоколада и банков открыли счёт ближе к концу первого периода. Рето Шеппи оказался расторопнее всех на пятачке, и добил в ворота шайбу, отскочившую от Кевина Лаланда. На 36-й минуте встречи Амбюль удвоил преимущество своей команды.

Если у кого-то и были сомнения насчёт победителя в этом матче, то в середине третьей двадцатиминутки их развеял Коди Элмонд. Форвард выкатился с правого фланга в центр и нанёс точный бросок, притом пространства и времени белорусские защитники дали ему столько, что он всё делал абсолютно без спешки. Швейцарцы победили, а Сергей Костицын крайне чётко подвёл итоги прошедших матчей своей команды. «Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно. И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясёт кого-то или что… Не знаю, как мы тут хотя бы одну выиграем. После такого матча впору уже переживать о том, как бы место не потерять в элите», — приводит слова Костицына «Р-Спорт».

ЧМ-2017
10 мая 2017, среда. 17:15 МСК
Швейцария
3 : 0 1:0, 1:0, 1:0
Беларусь
1:0 – Шеппи (Унтерзандер, Дженацци) – 17:54 (5x4), 2:0 – Амбюль (Холленштайн, Лёффель) – 35:29 (5x5), 3:0 – Элмонд (Шеппи) – 47:55 (5x5)

Несбывшаяся словенская сказка

Сборная Финляндии на чемпионате мира пока что производит не лучшее впечатление. Чего только стоит поражение от французов со счётом 1:5! Вот и в игре со словенцами долгое время финны были в роли отыгрывающихся. Анже Куралт на 15-й минуте открыл счёт. На второй период подопечные Лаури Марьямаки вышли с совсем другим настроем, и за две минуты отыгрались и вышли вперёд. Казалось бы, шансы словенцев начали таять на глазах. Но в начале третьей двадцатиминутки Рок Тичар сумел огорчить Харри Сятери. Такое положение вещей для команды Суоми было сродни катастрофе и, к счастью для себя, они сумели его исправить. Себастьян Ахо и Маркус Хянникяйнен, спустя пять минут после пропущенной шайбы, сделали счёт 4:2, и на это словенцы ответа найти уже не смогли. Добил команду Ника Зупанчича Томи Саллинен, забивший на последней минуте в пустые ворота.

ЧМ-2017
10 мая 2017, среда. 21:15 МСК
Финляндия
5 : 2 0:1, 2:0, 3:1
Словения
0:1 – Куралт (Пем) – 14:21 (5x5), 1:1 – Савинайнен (Хонка, Саллинен) – 24:06 (5x5), 2:1 – Рантанен (Савинайнен, Ахо) – 25:51 (5x5), 2:2 – Тичар (Саболич) – 45:50 (5x4), 3:2 – Ахо (Рантанен, Осала) – 49:30 (5x5), 4:2 – Хянникяйнен (Лаюнен) – 50:34 (5x5), 5:2 – Саллинен (Пюёряля, Ярвинен) – 59:15 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей Сборная Германии — Хоккей Сборная Италии — Хоккей Сборная Словакии — Хоккей Сборная Словении — Хоккей Сборная США — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Сборная Швейцарии — Хоккей Обзор главных хоккейных событий дня ЧМ-2017
Новости. Хоккей
11 мая 2017, четверг
00:54 Женскую сборную Канады на ОИ-2018 будет возглавлять Лаура Шулер
00:51 Цигер: игроки сборной Словакии были злы из-за задержки второго периода
00:48 Штурм: организаторы были правы, задержав матч — лёд был не в лучшем состоянии
00:37 Дравецки: нам надо отдохнуть и сильно начать матч с Россией
00:29 Л. Гудачек: с Россией будет битва, в которой Словакия может победить
00:21 Чайковски: сборной Словакии нужно оставаться единой, поражения случаются
00:07 ЧМ-2017: сборная Германии отыгралась с 0:2 и победила Словакию по буллитам
10 мая 2017, среда
23:32 ЧМ-2017: сборная Финляндии одержала победу над Словенией
23:29 Плющенко: Путин — самый спортивный президент мира!
23:09 «Металлург» Мг подписал контракты с Шаусом, Бобряшовым и Сироткиным
22:40 Cборная России готовится к матчу с Данией. Фоторепортаж
22:35 Второй период матча Словакия – Германия задержался из-за проблем со льдом
22:22 «Автомобилист» подписал новый контракт с Александром Торченюком
22:21 Фаст: почему я мало играл в ЦСКА? Это лучше спросить у Квартальнова
21:56 Макдэвид: неважно, как «Эдмонтон» выиграл шестой матч, главное — победа
21:29 С. Костицын: беспредел, у Беларуси не получалось доехать до ворот, стыдно
21:06 Льюис: не думаю о возможности вылета Беларуси из элиты, только о следующей игре
20:55 Марун: у «Анахайма» хороший, опытный состав, но «Эдмонтон» справляется
20:27 Нападающий Евгений Грачёв подписал новый контракт с «Торпедо»
20:08 Блашилл: не знаю, сыграет ли Шмальц с Латвией, у него травма верхней части тела
19:53 Майр: не могу требовать от Италии большего, с США пропустили быстрые голы
19:51 Сборная Швейцарии переиграла Беларусь, забросив три шайбы
19:49 Дадонов: постараемся справиться с Данией без Мозякина
19:49 ЧМ-2017: сборная США уверенно обыграла команду Италии
19:43 Нападающий Владимир Соботка сыграет за Чехию на ЧМ-2017
19:37 Витолиньш: звонить сейчас Овечкину неправильно, игру «Вашингтона» не посмотрю
19:31 Барабанов: с Путиным из мировых звёзд может сравниться Зуб
19:29 Витолиньш: у Капризова, Береглазова и Светлакова есть шанс сыграть на ЧМ-2017
19:10 Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России в игре с датчанами
19:07 ЧМ-2017: Сергей Мозякин пропустит матч со сборной Дании
18:54 Вратарь Андрей Макаров перешёл из «Спартака» в «Нефтехимик»
18:37 Владимир Путин забросил шесть шайб в гала-матче Ночной лиги
18:22 «Спартак» подтвердил переход форварда Станислава Чистова
17:55 Мозякин пропустил тренировку сборной России накануне матча с Данией на ЧМ-2017
17:54 Кросби: в эпизоде с ударом о борт всё произошло быстро, я неудачно упал
17:34 Лавиолетт: «Нэшвилл» умеет подстраиваться под манеру игры соперника
17:30 За кого вы будете болеть в седьмом матче серии «Вашингтон» — «Питтсбург»?
17:10 Экхольм: начинать серию плей-офф на выезде совсем не плохо
17:00 Да Коста: для французов каждая победа на ЧМ — событие, мы не сборная России
16:51 Путин: развитие любительского хоккея в России происходит быстрыми темпами
16:36 СКА может построить новую арену недалеко от Московского парка Победы
16:25 Вопрос о дальнейшем участии Мозякина на ЧМ будет решён в ближайшие дни
16:18 Нападающий Михаил Варнаков продолжит карьеру в московском «Динамо»
16:15 Сборная России: состояние здоровья Тарасенко не позволит ему сыграть на ЧМ
16:11 Агент Якупова: разговоры о будущем Наиля преждевременны
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого из запасных нужно включить в заявку сборной России?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+