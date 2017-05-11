Снова без Кубка Стэнли. Убитая мечта Овечкина: девятая серия

«Вашингтон» проиграл. Лучший снайпер своей эпохи Александр Овечкин вновь остался с разбитой мечтой о Кубке Стэнли. Кто виноват и что делать?

Почти как Бондра и Буре

Бестрофейные. Овечкин и ещё четыре звезды, достойные кубка Стэнли Много звёздных хоккеистов никогда не выигрывали Чашу. Есть такие и среди нынешнего поколения звёзд, которым кубок Стэнли ещё не покорился.

Злой рок продолжает преследовать «Вашингтон», который за последние 10 лет приобрёл статус самого невезучего клуба НХЛ. Не помогли не приобретения в дедлайн, когда трейд Кевина Шаттенкирка восхитил многих специалистов и прибавил «столичным» дополнительных вистов, которые внушительно выглядели на бумаге. Не спас и «экономичный режим» для Александра Овечкина, которого во время регулярного чемпионата специально придерживали, занижая игровое время, стараясь сберечь силы российского снайпера. Не помог и «мистер седьмая игра» Джастин Уильямс, который в одиночку выиграл в три раза больше Кубков Стэнли, чем весь «Вашингтон» в своей истории. Не выручили запоздалые метания Барри Тротца, который начал активно менять сочетания игроком только при счёте 3-1 в серии, не вытащил «лучший вратарь лиги» Брэйден Холтби, не помогли кудесники голевого паса Кузнецов и Бекстрём. Снова сработала злая примета, согласно которой победитель регулярного чемпионата не может выиграть главный трофей плей-офф.

Эра Овечкина наступила в «Кэпиталз» в 2005-м году, когда россиянин дебютировал в НХЛ, и сменила эпоху Петера Бондры. Именно рекорды словацкого снайпера так успешно бьёт Александр, а сам Бондра, работающий в системе клуба, с одобрительной улыбкой реагирует на достижения Великой восьмёрки. Словак, так же как и Овечкин на данный момент, до Кубка Стэнли не добрался, но свой шанс побороться за трофей всё же заработал, когда в 1998-м году «Вашингтон» вышел в финал, где в четырёх матчах уступил великолепному «Детройту». Увы, пока Овечкин может об этом только мечтать: его кубковый потолок составляет лишь второй раунд.

Можно сравнить неудачи Александра и с тем, как сложилась карьера у другого яркого российского снайпера – Павла Буре. Русская ракета тоже остался без Кубка Стэнли, но возможность завоевать серебряную чашу у него была, причём это был не минимальный шанс, как у Бондры. В 1994-м году «Ванкувер» Буре на равных боролся в финале с «Нью-Йорк Рейнджерс», уступив лишь в седьмом матче серии, а незабитый Павлом буллит в ворота Рихтера в пятой встрече до сих пор помнят очень многие болельщики. Второй возможности как следует повоевать в плей-офф у Павла также не случилось, но, опять-таки, хотя бы один шанс Буре имел. В отличие от нашего нынешнего героя.

Овечкин провалил главный матч в карьере и освободился для ЧМ. Как это было «Вашингтон» и «Питтсбург» провели седьмой матч серии. Команда Александра Овечкина снова вылетела из борьбы за Кубок Стэнли.

9 неудачных попыток

Овечкин рискует войти в историю как одна из самых невезучих хоккейных звёзд, чьи попытки пробиться в главную серию плей-офф каждый раз были прерваны на стадии второго раунда. Наилучшим шансом выйти в финал Восточной конференции для «Вашингтона» был плей-офф в сезоне-2014/15, когда «столичным» противостоял «Нью-Йорк Рейнджерс». «Синерубашечники» устранили в первом раунде «Питтсбург», одного из главных обидчиков «Кэпиталз», и противостояние с ньюйоркцами складывалось для «Вашингтона» достаточно удачно. После двух выездных матчей счёт в серии был 1-1, но затем «столичные» сделали, казалось, ключевой шаг к успеху – взяли верх в двух домашних поединках в «Верайзон-центре».

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До заветного билета в третий раунд оставалась лишь одна победа, но именно её Овечкин и компания добыть не смогли. В пятом матче в Нью-Йорке «рейнджеры» спаслись от поражения за 101 секунду до окончания основного времени, а затем вырвали победу в овертайме. Шестая игра в столице США должна была поставить в серии точку, но «Вашингтон» проявил слабину и весь матч уступал в счёте. Когда же дело дошло до седьмого матча в «Мэдисоне», психологическое преимущество было уже на стороне «Рейнджерс»: хозяева отыгрались после гола Овечкина, а в овертайме Дерек Степан отправил «столичных» в досрочный отпуск.

«Вашингтон» в плей-офф в эпоху Овечкина



1. Сезон-2007/08. Поражение в первом раунде от «Филадельфии», 3-4.

2. Сезон-2008/09. Поражение во втором раунде от «Питтсбурга», 3-4.

3. Сезон-2009/10. Поражение в первом раунде от «Монреаля», 3-4.

4. Сезон-2010/11. Поражение во втором раунде от «Тампы», 0-4.

5. Сезон-2011/12. Поражение во втором раунде от «Рейнджерс», 3-4.

6. Сезон-2012/13. Поражение в первом раунде от «Рейнджерс», 3-4.

7. Сезон-2014/15. Поражение во втором раунде от «Рейнджерс», 3-4.

8. Сезон-2015/16. Поражение во втором раунде от «Питтсбурга», 2-4.

9. Сезон-2016/17. Поражение во втором раунде от «Питтсбурга», 3-4.

«Это был хороший сезон, но не более того. Я назову сезон лучшим, когда выиграю Кубок Стэнли», — сказал Овечкин после одной из церемоний вручения индивидуальных наград, когда в его копилку упало приличное количество различных трофи. Ожидание этого лучшего сезона теперь отложено ещё на один год.

Осторожно, двери закрываются

«Вашингтон», задрафтовавший Овечкина в начале 2000-х, тогда представлялся болельщикам как многообещающий проект своего владельца Теда Леонсиса, который знает, как достичь успеха. Американский бизнесмен с греческими корнями не ставил для руководства клуба задачу в кратчайшие сроки выиграть Кубок Стэнли, а наоборот, ратовал за постепенное, планомерное развитие с улучшением результатов. Во многом цели, поставленные Леонсисом были выполнены: на протяжении последних лет «Кэпиталз» неизменно находится на вершине турнирной таблицы, а молодые таланты клуба превратились в настоящих суперзвёзд. Но победный маршрут к хоккейному олимпу «Вашингтоном» так и не был разведан, и нынешнему поколению игроков, которые создавали костяк этой команды, осталось для этого не так много времени.

Чудо в НХЛ: проигрывать 0:3 и забить 3 гола за 3 минуты с пустыми воротами «Анахайм» спас матч с 0:3 за четыре минуты до конца основного времени, а затем вырвал победу у «Эдмонтона» во втором овертайме.

«Мы – одна из тех команд, кто может претендовать на Кубок Стэнли. Вопрос в выполнении задачи. Это непросто, это не безделица, потому что у остальных 29 клубов тоже есть талантливые игроки, есть амбиции. Но я считаю, что у нас хорошее сочетание опытных хоккеистов и молодёжи. В прошлом году, когда мы проиграли «Питтсбургу», многие игроки думали, что выступали за лучшую команду в своей жизни. Они ценят, что у них есть ещё один шанс. Но, конечно, он может быть их последним шансом – это я тоже понимаю», — говорил Леонсис в октябре 2016 года, когда ставил задачи на сезон.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном»: Начало действия – сезон-2008/09



Последний год действия – сезон-2020/21.

Зарплата: 2008 – 2014 — $ 9 млн. в год, 2014 – 2021 — $ 10 млн. в год.

Начиная с сезона-2014/15 действует модицифированный пункт о невозможности обмена: игрок может предоставить список из 10 команд, куда его нельзя обменять.

А генеральный менеджер Брайан Маклеллан уже тогда открыто заявлял, что окно для выигрыша Кубка Стэнли у нынешнего состава команды постепенно сужается. «Летом у нас будет большая группа самых разных свободных агентов. Очевидно, что команда сильно изменится», — говорил клубный босс. «Каждый раз, когда ты играешь в хорошей команде, то хочешь выиграть, добиться результата побыстрее. Потому что у тебя не будет большого количества шансов. Даже обладатели Кубка Стэнли вынуждены через какое-то время менять состав, такова реальность», — отмечал Джастин Уильямс.

Перестройка команды может отбросить «Кэпиталз» с нынешних позиций фаворита в глубину энхаэловского пелотона. К моменту старта следующего розыгрыша Кубка Стэнли тому же Овечкину исполнится уже 32 года – возраст ещё вполне боевой, но близкий к пограничному состоянию, когда «бак» начинает стремительно пустеть. Конечно, в истории лиги есть чудесный случай, когда легендарный Рэй Бурк выиграл свой первый и единственный Кубок Стэнли в свой последний сезон в карьере, но этот сюжет был сказкой, которая случается только раз.

Обмен – лучший выход?

Не удивительно, что очередная кубковая неудача «Вашингтона» спровоцировала волну разговоров о возможном обмене Овечкина и размышлениях о том, кому от этого будет лучше.

«Известно, что у Овечкина и Теда Леонсиса – отличные, прочные отношения. Но когда-то наступит момент, когда сделка с участием Александра не станет представляться, как что-то немыслимое, особенно если появится хороший вариант. Есть смысл подумать о большом обмене, который поможет обоим участникам трейда. Трудно сказать, возможно ли это в эпоху потолка зарплат, но руководство клуба непременно должно об этом думать. Овечкин, всё-таки, пока не суперзвезда. И не будет ей, пока не дойдёт до финала Кубка Стэнли», — отметил обозреватель канадского телеканала TVA Sports Рено Лавуа.

Не исключено, что после этой неудачи думать об этом начнёт и сам Овечкин.