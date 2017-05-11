Трагедия «Вашингтона». «Мы старались как могли...»

«Вашингтон» драматично проиграл седьмой матч и выбыл из плей-офф, а «Анахайм» вырвал победу у «Эдмонтона» и вышел в финал конференции.

Лучшее противостояние в лиге

Овечкин провалил главный матч в карьере и освободился для ЧМ. Как это было «Вашингтон» и «Питтсбург» провели седьмой матч серии. Команда Александра Овечкина снова вылетела из борьбы за кубок Стэнли.

Всего несколько дней назад сама вероятность седьмого матча в серии между «пингвинами» и «столичными» казалась ничтожной – настолько очевидным было преимущество «Питтсбурга». Однако громадный перевес «Пингвинз» растаял удивительно быстро, а «Вашингтон», словно барон Мюнхгаузен, вытащил сам себя из болота. Столь стремительное изменение ситуации привело к тому, что многие заокеанские обозреватели в седьмом поединке ставили уже на «Вашингтон», отмечая, что решающий матч будет играться на домашнем стадионе «Кэпиталз» и именно на стороне команды Овечкина сейчас находится психологическое преимущество. Не обошлось и без воспоминаний о седьмом матче в плей-офф 2009 года, когда нынешние суперзвёзды из обеих команд впервые сошлись в очной битве.

«Я помню, как на первых же минутах того матча Овечкин убежал в отрыв. Овечкин убежал, а Марк-Андре Флёри сделал сейв. Этот конкретный момент в памяти до сих пор: лучший игрок соперников имел прекрасный шанс, вратарь спас, а потом ба-бах – и мы ведём в счёте», — сказал Майк Йео, который сейчас работает наставником «Сент-Луиса», а тогда был молодым помощником в штабе «Пингвинз».

Изгнать демонов или умереть. Как Овечкин играл в седьмых матчах серий НХЛ Лучший шанс для Александра Овечкина выиграть Кубок Стэнли. Нужно только выиграть седьмой матч серии у «Питтсбурга».

Анализировать предварительные расклады смысла не имело – у каждой команды присутствовала масса причин и для успеха, и для неудачи. «Питтсбург» должен был выиграть, потому что у команды есть победные традиции. «Вашингтон» — потому что они смяли соперника в шестом матче и доминировали на льду. У «Пингвинз» ещё не было своего лучшего матча в этой серии – значит, он вполне мог состояться именно в этот вечер. В то же время у «Кэпиталз» есть энергетический импульс и нет травмированных. Наконец, «Вашингтон» должен был выиграть, потому что «Питтсбург» упустил свой шанс. Победа должна была достаться «Питтсбургу», потому что он играл с «Вашингтоном». Все эти дивные рассуждения потеряли всякий смысл, как только в «Верайзон-центре» погас свет, команды выскочили на лёд и началась торжественная предматчевая церемония.

«Разве это не лучшее соперничество в лиге прямо сейчас? Ведь противостояний, какие были, скажем, между «Колорадо» и «Детройтом», теперь нет. Думаю, что это просто удивительно для игры, для хоккея, для всех нас», — резюмировал Йео, и спорить с ним было абсолютно невозможно.

Роковые ошибки

Про ситуацию с Александром Овечкиным, который за два матча до этого был переведён из первого звена в третье, говорилось уже много. Меж тем главным обидчиком «Питтсбурга» в нынешнем сезоне значился совсем не россиянин, а его верный оруженосец Никлас Бекстрём, который в 10 матчах с «Пингвинз» (включая регулярный чемпионат и плей-офф) набрал 19 (8+11) очков.

«Вашингтон» начал встречу с мощнейшего натиска, с которым гости справились с видимым трудом. Все четыре тройки нападения «столичных» закружили у ворот Флёри, и лишь хладнокровие голкипера позволило «пингвинам» пережить этот шторм. Не сдержался даже Малкин, который, пытаясь прессинговать Оши в чужой зоне, вместо шайбы попал по ноге и получил две минуты штрафа за подножку. Постепенно «Питтсбургу» удалось успокоить хозяев, а главные события матча произошли ближе к его середине.

Во втором периоде «Вашингтон» совершил ключевую ошибку – всего лишь одну крупную оплошность в обороне, которая оказалась роковой. Мэтт Нисканен, тот самый защитник, который едва не отправил в лазарет Сидни Кросби, небрежно вывел шайбу из-за своих ворот. Снаряд достался соперникам, и Кросби, Раст и Гюнцель без проблем воспользовались предоставленным шансом.

Бросковая активность «Вашингтона» вновь оказалась не слишком эффективной с точки зрения результата: чем ближе к финальной сирене, тем сильнее «столичные» нервничали, и шансы отыграться становились всё более туманными. А когда на старте третьего периода ошибся капитан «Вашингтона» Овечкин, для переполненных трибун «Верайзон-центра» небеса рухнули на землю. Александр не сумел вывести шайбу из своей зоны, совершив потерю на чужой синей линии, а Шмидт, Эллер и Шаттенкирк втроём не справились с одним Патриком Хёрнквистом.

Все попытки отыграться оказались тщетными – «Питтсбург» умело довёл матч до победного конца и оформил путёвку в финал Восточной конференции. «Это была длинная серия против очень хорошей команды. Соперник боролся с полной отдачей, действовал до конца, и мы гордимся тем, как играли сегодня, как справились с давлением», — отметил Марк-Андре Флёри, отразивший все 29 бросков по своим воротам. «Мы проделали большую работу по перегруппировке сил. Соперник прилично давил в начале матча, но Флёри удалось совершить несколько важнейших сейвов. Вероятно, это один из лучших матчей, которые мы когда-либо сыграли. Надо признать, что это случилось в подходящее время», — добавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Мы не забили свои моменты. Мы старались. Мы старались изо всех сил», — с трудом выдавил расстроенный Овечкин, который завершил матч с показателем «-2» и четырьмя бросками в створ.

Так завершилась очередная серия лучшего противостояния в НХЛ. «Вашингтону» остаётся лишь вновь искать ошибки и привычно ждать нового шанса, проклиная свою кубковую судьбу. Ну а «Питтсбургу» остаётся сделать два шага до нового триумфа, который позволит поколению Кросби и Малкина обойти по степени успешности Марио и Яромира. Впрочем, давайте не будем торопиться, а включим повтор игры и насладимся тем, что уже стало историей.

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Макдэвид тоже свободен

Вместе с Овечкиным отправился в отпуск и лучший бомбардир нынешнего регулярного чемпионата Коннор Макдэвид, чьи «нефтяники» не справились с более опытным «Анахаймом». На ранний гол Дрейка Каджулы «утки» ответили бешеной активностью во второй двадцатиминутке, что привело к шайбе Эндрю Кольяно, удачно доработавшего момент на пятачке.

На старте третьего периода защитники «Ойлерз» на мгновение оставили без присмотра Ника Ритчи, но форварду «Дакс» этого хватило, чтобы нанести решающий бросок и принести своей команде победу.

Таким образом, в финале Востока сыграют «Оттава Сенаторз» и «Питтсбург», а пару финалистов Западной конференции составят «Анахайм» и «Нэшвилл Предаторз». Первый матч третьего раунда состоится в ночь с 12 на 13 мая по московскому времени.