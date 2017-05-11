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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Лев Лукин

6 самых больших поражений в карьере Овечкина

Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» вновь вылетел из розыгрыша плей-офф. Вспоминаем другие крупные неудачи Великой Восьмёрки.
11 мая 2017, четверг. 11:49. Хоккей
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МЧМ-2005, финал. Канада – Россия — 6:1

Первое большое разочарование поджидало Овечкина в финале молодёжного чемпионата мира, который проходил в США в 2005 году. Сборная России на том турнире уверенно сыграла на групповом этапе, а в полуфинале разгромила хозяев — 7:2. Игрок московского «Динамо» Александр Овечкин был одной из самых заметных фигур той команды Сергея Герсонского. В пяти матчах, предшествующих финалу, он набрал 11 очков, а затем был назван лучшим нападающим и вошёл в сборную всех звёзд турнира.

Однако в финале россиян ждали мощные канадцы, в составе которых выступали Сидни Кросби, Патрис Бержерон, Райан Гецлаф и другие. Будущие звёзды НХЛ в решающем матче не оставили шансов российской сборной, победив 6:1, а Овечкин в этой игре был незаметен и не набрал очков.

На четвертьфинал против сборной России канадцы выскочили, словно дикие животные из клетки, и смели с пути нашу сборную во главе с Овечкиным.
Фото: Reuters

КС-2009, полуфинал Восточной конференции, матч №7. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:6

В 2009 году вечные соперники на Востоке НХЛ «Вашингтон» и «Питтсбург» выдали одно из самых ярких противостояний в плей-офф Кубка Стэнли. Вплоть до седьмой игры той серии все матчи проходили в упорной борьбе, но с большим количеством заброшенных шайб. Это была не только битва команд, но и двух звёзд мирового хоккея – Овечкина и Кросби.

Россиянин в том сезоне был великолепен: в «регулярке» он набрал 110 (56 + 54) очков, не сбавил темп и в плей-офф, где в 14 матчах оформил 21 (11 + 10) очко. «Питтсбург» не справлялся с лидером «Вашингтона», Овечкин трижды по ходу серии набирал по три очка за игру, а во второй встрече сделал хет-трик.

Изгнать демонов или умереть. Как Овечкин играл в седьмых матчах серий НХЛ
Лучший шанс для Александра Овечкина выиграть Кубок Стэнли. Нужно только выиграть седьмой матч серии у «Питтсбурга».

Но почин россиянина не поддержали другие игроки «столичных», и в седьмой игре серии «пингвины» одержали крупную победу на площадке «Вашингтона». Сидни Кросби сделал дубль в той игре, а Овечкин смог забросить однажды, да и то при счёте 0:5 в пользу «Питтсбурга».

ОИ-2010, 1/4 финала. Россия – Канада — 3:7

Все российские болельщики помнят, какие надежды связывались с Олимпиадой в Ванкувере, ведь сборная России подходила к тому турниру в ранге действующего двукратного чемпиона мира. Ещё сидели в памяти кадры из Квебека-2008, когда показалось, что ничего страшного в канадцах нет, даже на их площадке.

Очередной великолепный сезон за океаном проводил и Александр Овечкин, лучший российский снайпер и главная надежда сборной, только что ставший капитаном «Вашингтона».

Но реальность больно ударила как по амбициям российских болельщиков, так и по надеждам Овечкина выиграть что-либо крупное в карьере со сборной. На четвертьфинал против команды Вячеслава Быкова канадцы выскочили, словно дикие животные из клетки, и смели с пути нашу сборную во главе с Овечкиным. А Александр привычно растворился в важнейшем матче и ушёл с площадки без набранных очков.

Фото: Reuters

КС-2013, 1/4 финала Восточной конференции, матч № 7. «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 0:5

Тот сезон в НХЛ получился укороченным из-за локаута, но Овечкин показал великолепную результативность, набрав 56 (32 + 24) очков в 48 играх, и наверняка побил бы свой бомбардирский рекорд, если бы чемпионат длился привычные 82 игры.

«Рейнджеры» сокрушили «Вашингтон» — 5:0, Овечкин вновь не смог ничем помочь команде в главном матче сезона.

Капитан и главная звезда «Вашингтона» вывел столичную команду в плей-офф, но в играх на вылет результативность Александра резко упала во многом из-за полученной травмы стопы. Серия между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» растянулась до седьмой игры, решающий матч прошёл в «Веризон-центре», и вновь, как и четыре года назад, болельщики «столичных» увидели крупное поражение своей команды. «Рейнджеры» сокрушили «Вашингтон» — 5:0, Овечкин вновь не смог ничем помочь команде в главном матче сезона.

Бестрофейные. Овечкин и ещё четыре звезды, достойные кубка Стэнли
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ОИ-2014, 1/4 финала. Финляндия – Россия — 3:1

Через год Овечкина поджидало ещё одно крупное разочарование, на этот раз на уровне сборных. Александр проводил очередной ударный регулярный сезон за «Кэпиталз» и привычно считался главной надеждой сборной под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

Но в Сочи Овечкин провёл один из своих самых неудачных турниров за сборную, набрав очки лишь в первой игре со словенцами. В четвертьфинале россияне не смогли ничего поделать с финнами и проиграли команде Вестерлунда — 1:3. Стоит ли говорить, что в этом матче Овечкин был бледной тенью самого себя — лидера и главного бомбардира «Вашингтона»?

В решающих матчах карьеры на Александра раз за разом находит какой-то ступор, он пропадает с площадки и становится бесполезным для своей команды, будь то клуб или сборная.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

КС-2017, полуфинал Восточной конференции, матч № 7. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:2

В Москве была глубокая ночь, когда Овечкин принял участие в очередном важнейшем матче, и его результат с пугающей точностью повторил исход всех предыдущих попыток Александра в Кубке Стэнли. Вновь в соперниках «Питтсбург», вновь седьмая игра на домашней площадке и вновь поражение. И снова Овечкин никак не проявил себя в этом матче, закончив его с показателем полезности «-2».

Овечкин провалил главный матч в карьере и освободился для ЧМ. Как это было
«Вашингтон» и «Питтсбург» провели седьмой матч серии. Команда Александра Овечкина снова вылетела из борьбы за кубок Стэнли.

Один из самых ярких игроков НХЛ, лучший российский снайпер опять не смог ничего выиграть с «Вашингтоном», более того, столичному клубу в очередной раз не покорился даже финал конференции. В важных, решающих матчах карьеры на Александра раз за разом находит какой-то ступор, он пропадает с площадки и становится бесполезным для своей команды, будь то клуб или сборная. И нет ответа, когда Овечкин сможет сбросить себя это оцепенение ключевых игр.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Овечкин
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