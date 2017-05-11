Сборная России сыграет с Данией и ждёт Овечкина на ЧМ-2017. LIVE

Текстовая трансляция матча Россия – Дания

Турнирная таблица чемпионат мира – 2017

Указанное в трансляции время – московское

16:46. В эти минуты проходят разминка команд перед началом матча. Сегодня играем в красном!

16:38. Сегодня состоятся четыре матча, в нашей группе сыграют ещё сборные Германии и Латвии. В Париже же пройдут встречи между сборными Чехии и Норвегии, Франции и Канады, на последнюю игру уже проданы все билеты.

16:24. Сборная России не играла два дня на чемпионате мира, но Артемий Панарин продолжает лидировать в списке бомбардиров с 9 (3+6) очками!

16:12. Болельщики постепенно собираются на арене, ждём очередной аншлаг на матче нашей команды!

16:00. Стал известен состав сборной России на матч с датчанами. Без неожиданностей, капитаном команды в отсутствии Мозякина будет Антон Белов.

15:46. Талисманами турнира являются популярные герои мультфильмов Астерикс и Обеликс. ИИХФ знакомит нас с тем, как проходит их типичный день на этом чемпионате мира.

15:37. После шести дней группового этапа сборная России занимает третье место в группе с восемью очками, а датчане идут на седьмой строчке с двумя баллами. Скандинавам будет проблематично выйти из группы, но при этом покинуть элитный дивизион они не смогут, так как будут хозяевами следующего чемпионата мира.

15:27. Сборная России уже прибыла на арену, вместе с командой приехал капитан Сергей Мозякин, который в матче участия не примет.

15:20. Для российских и датских хоккеистов эта встреча в рамках чемпионатов мира станет десятой по счёту. В девяти предыдущих побеждали неизменно наши игроки. Последний раз команды играли год назад в Москве, команда Олега Знарка добилась сокрушительной победы со счётом 10:1. Пока можно почитать наш репортаж со вчерашней тренировки команды.

Мозякин в стороне, Ничушкин в составе. Тренировка сборной России Сборная России провела тренировку накануне матча с Данией. Вместо Сергея Мозякина на льду появился Валерий Ничушкин.

15:10. Сегодня утром завершился второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. «Вашингтон Кэпиталз» в очередной раз не смог пройти эту стадию. Теперь мы находимся в ожидании решения российских игроков Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова о возможном участии на чемпионате мира. Какая-то информация может быть уже по окончании встречи с датчанами.

Нужны ли сборной России игроки «Вашингтона» на ЧМ? Мнения экспертов Кожевников, Гуськов и Пашков обсуждают вылет Александра Овечкина из Кубка Стэнли и необходимость его вызова в сборную России.

15:00. Приветствуем всех любителей хоккея! 11 мая сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе чемпионата мира в Кёльне. Соперником команды Олега Знарка станет сборная Дании, обыгравшая словаков по буллитам. Правда, две другие встречи коллектив Янне Карлссона проиграл. Безусловно, фаворитом встречи будет российская ледовая дружина, но расслабляться нельзя. Уже известно, что капитан россиян Сергей Мозякин пропустит игру, а место в воротах займёт Андрей Василевский.