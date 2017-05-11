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Александр Овечкин
Фото: Сергей Бабунов
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Отдушина для Великого. Почему Овечкину сборная нужна больше, чем он — ей

Александр Овечкин 10 раз приезжал на чемпионаты мира после неудач в Кубке Стэнли. Почему ему нужна сборная, а он ей – нет?
11 мая 2017, четверг. 16:30. Хоккей

Если бы в Голливуде вдруг решили снять ремейк фильма «День сурка» про хоккей, то на главную роль рассматривали актёров, похожих на Александра Овечкина. Регулярные неудачи лучшего снайпера XXI слепили из него комично-драматичный образ, достойный того, чтобы увековечить его в кинематографе. Подходить к финальной сцене Овечкин может с разных сторон, с разной статистикой и партнёрами, но финальная сцена остаётся неизменной.

12 сезонов Овечкина в НХЛ – большая история о дюжине поражений, слившихся воедино. Но всякий раз Александру Великому удавалось зализывать раны в национальной команде. За годы жизни за океаном он 10 раз приезжал на чемпионаты мира, пропустив всего один турнир. В 2009 году он, кажется, первый и последний раз заявил, что не горит желанием выступать за сборную России. И надо же было такому случиться, что в Берне команда, оставшаяся без Овечкина, выиграла золото.

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Почему-то до сих пор, словно по инерции, «Капитаном Россия» называют Алексея Яшина. Это прозвище за экс-форвардом «Оттавы» и «Айлендерс» закрепилось из-за того, что он был первым русским капитаном в клубе НХЛ, но есть у него и ещё одно значение. Яшин на фоне многочисленных отказников был человеком, который приезжает в сборную по первому зову. Однако даже его преданность родине меркнет по сравнению с тем, как привязан к сборной лидер «Вашингтона». «Капитан Россия» — это уже давно не Яшин, а Овечкин, за которым закреплена капитанская нашивка как в клубе, так и в сборной России.

12 сезонов Овечкина в НХЛ – большая история о дюжине поражений, слившихся воедино.

В Квебек, который в итоге стал для сборной России золотым, Овечкин прибыл вместе с Фёдоровым и Сёминым сразу после того, как «Вашингтон» вылетел в первом раунде от «Филадельфии». Тогда так же, как и сейчас, всё решалось в седьмом матче. Годом ранее в Москву он приезжал энхаэловским второгодником, ещё не знавшим, что такое плей-офф. Кёльн-2010 обещал стать искуплением не только за «ночной позор» Ванкувера, но и за личную неудачу Овечкина, который снова проиграл седьмую игру, на этот раз – «Монреалю». Вместо этого — поражение от чехов в финале и очередное разочарование.

На Кубке мира и домашнем чемпионате мира Овечкин сыграл ниже своего уровня. В Прагу два год назад он приехал под конец турнира и просто не успел ничего сделать за два матча. Вот и получается, что последний раз Александр Великий выступал за сборную так, что к нему не было ни единого вопроса, в 2014 году в Минске. Совпадение это или нет, но именно сезон-2013/14 был самым неудачным с того момента, как Овечкин укрепился в ранге суперзвезды НХЛ. Джордж Макфи и Адам Оутс после непопадания команды в плей-офф лишились работы, а вот их суперзвезда завершила сезон на мажорной ноте, повесив себе на шею золотую медаль чемпионата мира. В отличие от Овечкина, у генерального менеджера и главного тренера «Кэпиталз» запасного аэродрома не было.

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В сборную России Овечкин приезжал с травмами, к разным тренерам, а как поговаривают – иногда даже собирал вещи и, никого не спрашивая, являлся на чемпионат мира. Не так буквально, конечно, чтобы оказывался на пороге тренерской со словами «здравствуйте, я Алекс Овечкин, и я буду за вас играть», но о своём желании приехать он говорил чуть ли не в ультимативной форме. Чего в этом рвении больше: патриотизма или личных амбиций? Что заставляет человека, из года в год переживающего жёсткое профессиональное падение, пересекать Атлантику и выходить на лёд буквально с самолёта?

В сборную России Овечкин приезжал с травмами, к разным тренерам, а как поговаривают – иногда даже собирал вещи и, никого не спрашивая, являлся на чемпионат мира.

Кажется, что сборная России для Овечкина – это не только и не сколько национальная команда его родной страны, а личный полигон, где можно отвлечься от клубных дел и почувствовать себя чемпионом. Александр Великий – лидер по духу, оттого больнее видеть такие истории, как накануне в седьмом матче с «Вашингтоном». Когда в решающий момент из зоны не может вывести шайбу тот, кто весь сезон вёл команду за собой, отдавал все силы на льду и брал слово в раздевалке, это не одно и то же, что ошибка чекера из четвёртого звена или зелёного новичка. Будучи по натуре вожаком, Овечкин не может в полной мере реализовать себя в НХЛ, вместо этого утоляя жажду побед на чемпионатах мира.

Кто бы как ни критиковал Овечкина за игру в сборной России, за свою страну в решающих матчах он играет успешнее, чем за «Вашингтон». Почему так происходит? Мало кто возьмётся спорить с тем, что на чемпионатах мира Овечкин почти не встречается с игроками своего калибра, то есть с суперзвёздами. Но думается, что причина не только в банальном уровне сопротивления. Когда Овечкин приезжает в сборную, то пропадает из поля зрения Дона Черри, перед ним перестаёт маячить призрачный образ Сидни Кросби, о нём перестают говорить как о неудачнике, в раздевалке звучит только русская речь, а главный тренер желает видеть его в команде в любом состоянии.

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Вот и сейчас, насколько нам известно, Олег Знарок жаждет позвать Овечкина на помощь. Вот только нуждается ли сборная России в этой помощи? В Кёльне собралась на редкость рабочая и сплочённая команда. Здесь нет тех, чей высокий статус порос мхом, а лидеры – это молодые и голодные до победы ребята вроде Никиты Кучерова и Артемия Панарина. При этом кто-то, вроде Никиты Гусева и Владимира Ткачёва, только нащупывает уверенность в своих силах, не без труда вкатываясь в свой первый чемпионат мира. Приезд Овечкина в сложившихся условиях может стать скорее медвежьей услугой. Его вызов уместен только при условии, если выступление на турнире не сможет продолжить Сергей Мозякин. В таком случае Овечкину по наследству перейдёт не только капитанская нашивка, но и место в спецбригаде большинстве.

Когда мы говорим, что Овечкин не нужен сборной России, то имеем в виду вовсе не уровень капитана «Вашингтона». Да, минувший сезон он провёл слабее Кучерова, который отобрал у него статус главного русского забивалы в НХЛ. У Панарина, в отличие от Овечкина, в сборной есть постоянные партнёры, что тоже сказывается на формировании состава. Голый класс Александра Великого выше 90% игроков с российским паспортом, но коллектив сборной – это такая тонкая материя, что её можно разрушить даже маломальским вмешательством. Что тогда говорить о приезде самого авторитетного игрока страны, который находится на короткой ноге с главным тренером сборной? С тем, кто приходил на приём к президенту в сланцах, приходится считаться, хочешь ты этого или нет.

Приезд Овечкина в сложившихся условиях может стать скорее медвежьей услугой. Его вызов уместен, но только в том случае, если выступление на турнире не сможет продолжить Сергей Мозякин.

Здесь и сейчас Овечкина готовы заклевать. Причём как свои, так и чужие. За бездействие в первом голе «Питтсбурга» и за то, что не смог выбросить шайбу перед тем, как в гроб «Вашингтона» был вбит второй гвоздь. Заокеанские эксперты куют железо, пока горячо, и предлагают обменять неудачливого капитана. В теории это может пойти на пользу как «столичным», так и самому Овечкину. Смена обстановки порой творит чудеса. Вот только клубное будущее российского нападающего – вопрос завтрашнего, а то и послезавтрашнего дня. Поменять обстановку он может гораздо раньше и не настолько радикально, просто сев на самолёт до Кёльна. Даже если силы Овечкина на исходе, реваншистские настроения способны открыть в нём второе дыхание. Почему бы не протянуть руку человеку, который бесчисленное количество раз приходил на помощь стране? Осталось лишь определиться: Овечкин существует для сборной или сборная – для Овечкина?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Сборная России — Хоккей Александр Овечкин Олег Знарок ЧМ-2017
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