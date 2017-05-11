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175 лет назад 2016
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Сборная России по хоккею
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию

Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера.
11 мая 2017, четверг. 19:34. Хоккей

Дадонов забыл, как в Москве громил Данию 10:1

— На прошлом чемпионате мира вы тоже играли с датчанами…

— Ничего такого не помню, забыли ту игру.

— Вы тогда гол даже забили, седьмой.

— Правда? Ну, если так, спасибо.

Этот прекрасный диалог состоялся между Евгением Дадоновым и журналистами, которые наведались в гости к сборной накануне матча чемпионата мира Россия – Дания.

А ведь та игра с Данией была для команды Олега Знарка знаковой. За неё не давали медали, она не была судьбоносной, но столько, сколько датчанам, россияне на домашнем чемпионате мира никому не забивали. 10 шайб – столько же, сколько в Кёльне, не поперхнувшись, проглотили итальянцы.

Провалы в памяти Дадонова особенно удивительны по той причине, что сам он в той игре набрал четыре очка, а его звено поучаствовало и вовсе в пяти шайбах сборной России! Сказать, что наша команда руками «шипачёвцев» разрывала датчан, значит не сказать ничего. Но стоит ли завешивать грудь орденами, обыграв очередного аутсайдера?

Дадонов не стал воздвигать себе и партнёрам нерукотворный памятник, выкинув прошлогодний разгром из головы. От того, сумеют ли это сделать другие хоккеисты сборной России, зависел исход новой встречи с датчанами. Недооценку в матчах с таким соперником впору считать главным хоккейным грехом, от которого пытаются уберечь своих подопечных тренеры.

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Впрочем, прошлогодний результат, немногочисленные датские звёзды, среди которых до Кёльна добрался Николай Элерс, и другие события вокруг матча померкли на фоне вылета «Вашингтона» из розыгрыша Кубка Стэнли. Даже то, что сборная России из-за травмы Сергея Мозякина вынуждена была играть в 11 нападающих и вышла на лёд с новым капитаном в лице Антона Белова, померкло на фоне очередной личной трагедии Александра Овечкина.

ЧМ-2017
11 мая 2017, четверг. 17:15 МСК
Россия
3 : 0 0:0, 3:0, 0:0
Дания
1:0 – Киселевич (Панарин, Кучеров) – 35:36 (5x5), 2:0 – Плотников (Андронов, Телегин) – 35:54 (5x5), 3:0 – Гусев (Шипачёв, Дадонов) – 36:46 (5x5)

Кажется, что посмотреть седьмой матч серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» было делом чести для любого продвинутого болельщика. Тем удивительнее, что Харийс Витолиньш как на духу признался, что в момент, когда для сборной России должны были освободиться элитные энхаэловцы, будет спать. А вот хоккеистам нашей команды было важнее не посмотреть в прямом эфире драму имени Овечкина, а проявить себя с Данией так, чтобы расставить все точки над i: этой команде капитан «Вашингтона» не нужен.

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Карлссон бросил под Россию вратаря-дебютанта

Кто точно хорошо запомнил прошлогодние 10:1, так это Янне Карлссон. Главный тренер сборной Дании выпустил на растерзание российским звёздам резервного вратаря Симона Нильсена. Для несчастного парня, который испил чашу до дна, тот матч стал первым и последним на турнире. Вновь встретившись с Россией, Карлссон не изменил себе и определил в ворота Джорджа Сёренсена – 21-летнего голкипера, который до этого никогда не выступал на взрослых чемпионатах мира. Дебют в матче со сборной России – что это: награда или наказание?

Так сразу и не разберёшь, что приводило в смятение больше: то, что совсем ещё зелёный юнец, брошенный Карлссоном под танки, отыграл первый период на ноль, или то, что датчане свой первый бросок нанесли уже на третьей минуте матча. Итальянцам, к примеру, для того, чтобы добраться до ворот Андрея Василевского, понадобилась половина периода. Датчане пусть и соседствуют с итальянцами в турнирной таблице, совершенно не тушевались. Скандинавы наглядно продемонстрировали, что, если не дать России забить быстрый гол, с ней вполне можно играть.

Датчане держались больше половины матча

Россияне датчан, конечно, перебрасывали. Будь по-другому — Земля бы сошла с оси, а сборная России по футболу выиграла бы чемпионат мира. Но вот по-настоящему голевых моментов вблизи ворот Сёренсена до поры до времени не было. Затяжным розыгрышам недоставало завершения, а дальние броски датчане блокировали. В четвёртом звене вместо Мозякина поочерёдно выходили Никита Кучеров и Артемий Панарин, но повышенное игровое время не сделало из них супергероев. Они, как и простые смертные, вязли в датской трясине.

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0:0 после первого периода должны были стать сигналом для сборной России, что пора просыпаться. Вместо этого сразу же после выхода из раздевалок Элерс выкатывается из-за ворот и проверяет нашего вратаря на бдительность. Но и это не сгодилось на отрезвляющий душ. Осада российских ворот сборной Дании продолжалась, и дошло до того, что нервничать начал Василевский, судорожно выбрасывающий шайбу с пятака. Всё это время самым активным в составе сборной России был тот самый Дадонов, выбросивший из головы прошлогодний разгром. С датчанами он играл как в первый раз, но не находил помощи от партнёров.

В атаке сборной России недоставало агрессии, в обороне – быстрых решений. Датчане порой так поддушивали Виктора Антипина и других наших защитников, что те теряли шайбу на милость сопернику. Что же будет с теми же американцами, в составе которых полно молодых цепких нападающих? На определённом этапе болельщики, в лучшем случае наполовину заполнившие «Ланксесс-Арену», пытались взбодрить подопечных Знарка привычным «Россия! Россия!», но по истечении половины матча с трибун понёсся свист. Не стоит сомневаться, что адресован он был команде, которую принято считать фаворитом.

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Когда недовольство достигло своего пика, настало время действовать. Человеком, который помог сборной России вспомнить, как забивать, стал Богдан Киселевич. Ничего не выдумывая, он бросил с ползоны и попал. После этого незамысловатого гола натянутая датская нить порвалась. Шайбы в ворота юного Сёренсена полетели пачками. Не прошло и 10 секунд с гола Киселевича, как поддавшиеся панике датчане оставили возле ворот Сергея Плотникова, а ещё через минуту таким же одиноким на датском пятаке оказался Никита Гусев. Что один, что второй сыграли на паузе, благо времени у них был вагон и маленькая тележка.

После второго перерыва от интриги не осталось и следа. Если что и будоражило умы, то решение тренерского штаба по Овечкину и другим «вашингтонцам». Ожидалось, что вся информация поступит из первых уст уже после финальной сирены, но новость о том, что Кузнецов и Орлов приедут в Кёльн без своего капитана, появилась на сайте ФХР в разгар матча с Данией. Любопытно, что решение было озвучено аккурат после того, как нападающие сборной России протоптали дорожку к датским воротам. Совпадение? Думаем, что всё-таки да. Такие новости готовятся не пять минут, а предрешила всё травма Овечкина, с которой он бился в Кубке Стэнли, а вовсе не три шайбы в ворота аутсайдера группы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Дании — Хоккей Сборная России — Хоккей Александр Овечкин Евгений Дадонов
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