Знарок: звал Овечкина в сборную даже с травмой

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о победе над датчанами и объяснил, почему на ЧМ-2017 не приедет Александр Овечкин.

Сборная России добилась четвёртой победы на чемпионате мира – 2017. Коллектив Олега Знарка оказался сильнее сборной Дании – 3:0. Сразу после встречи Знарок ответил на вопросы журналистов, объяснив, почему в сборную не сможет приехать капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Россия обыграла Данию 3:0, Овечкин не приедет на ЧМ. Как это было Сборная России проводит четвёртый матч на чемпионате мира – 2017. Соперник – Дания.

«Саша Овечкин всегда приезжает первым играть за Россию»

— Чего я боялся — два дня выходных, не знаю, что это такое. Создавали в матче моменты, которые могли забить. Во втором периоде получилось. Готовимся к следующей игре, — как всегда, Знарок был немногословен.

— Что можете сказать о следующем сопернике — сборной Словакии?

— Все команды на турнире подравнялись, все хорошие. На каждую команду надо серьёзно настраиваться. К игре со Словакией нужно отнестись серьёзно.

— Почему боялись выходных?

— Два дня отдыха обычно сказываются. В КХЛ так же, мы расслабляемся.

— Довольны изменениями в звеньях?

— Доволен, что всё, что я поменял, сработало.

— Как прошли переговоры с ребятами из «Вашингтона» и почему не приедет Овечкин?

— Саша Овечкин всегда приезжает первым играть за Россию. Он играл плей-офф НХЛ на уколах, с травмой колена и задней поверхности бедра. Благодарен ему, что он сказал всё заранее.

— Если бы не травма, вы бы его точно позвали?

— Я его даже с травмой звал. Просто человек чувствует, сможет он помочь в этой ситуации или не сможет. В данном случае потерялось бы заявочное место. Мы сожалеем, что Сашка не сможет нам помочь. Мы его знаем как патриота российского хоккея.

«Есть варианты, что Кузнецов сыграет с краю»

— Кого ещё будете заявлять помимо Орлова и Кузнецова?

— Ещё не определились.

— Когда Орлов и Кузнецов приедут в сборную?

— 13 мая они прилетают.

— Кузнецова видите только центральным?

— Есть варианты, что сыграет с краю.

— Панарина и Кучерова пробовали в двух звеньях. Как вам их игра?

— Всё пошло. Были моменты, которые не забили. В первом периоде они играли пополам, а затем менялись через раз.

«Мозякин плохо себя почувствовал, не сыграет со Словакией»

— Сергей Мозякин готов сыграть со словаками?

— Я думаю, что нет.

Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера.

— Как его самочувствие?

— Мы ему сегодня дали силовую скорость на велосипеде. У него после шестого отрезка резко изменилось давление. Он себя плохо почувствовал.

— Ткачёв себя неуверенно чувствует…

— Первый раз на чемпионате мира. Наверное, причина в этом.

— Вы решили Гусева вернуть в питерскую тройку. Игра не шла?

— Мы смотрим, решаем, пробуем.

— Плотникова поставили к «армейцам», и это сработало.

— У нас нет «армейцев», СКА, нет динамовцев. У нас сборная России. Они в итоге забили шайбу.