Знарок: звал Овечкина в сборную даже с травмой

Сборная России добилась четвёртой победы на чемпионате мира – 2017. Коллектив Олега Знарка оказался сильнее сборной Дании – 3:0. Сразу после встречи Знарок ответил на вопросы журналистов, объяснив, почему в сборную не сможет приехать капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Саша Овечкин всегда приезжает первым играть за Россию»
— Чего я боялся — два дня выходных, не знаю, что это такое. Создавали в матче моменты, которые могли забить. Во втором периоде получилось. Готовимся к следующей игре, — как всегда, Знарок был немногословен.
— Что можете сказать о следующем сопернике — сборной Словакии?
— Все команды на турнире подравнялись, все хорошие. На каждую команду надо серьёзно настраиваться. К игре со Словакией нужно отнестись серьёзно.
— Почему боялись выходных?
— Два дня отдыха обычно сказываются. В КХЛ так же, мы расслабляемся.
— Довольны изменениями в звеньях?
— Доволен, что всё, что я поменял, сработало.
— Как прошли переговоры с ребятами из «Вашингтона» и почему не приедет Овечкин?
— Саша Овечкин всегда приезжает первым играть за Россию. Он играл плей-офф НХЛ на уколах, с травмой колена и задней поверхности бедра. Благодарен ему, что он сказал всё заранее.
— Если бы не травма, вы бы его точно позвали?
— Я его даже с травмой звал. Просто человек чувствует, сможет он помочь в этой ситуации или не сможет. В данном случае потерялось бы заявочное место. Мы сожалеем, что Сашка не сможет нам помочь. Мы его знаем как патриота российского хоккея.
«Есть варианты, что Кузнецов сыграет с краю»
— Кого ещё будете заявлять помимо Орлова и Кузнецова?
— Ещё не определились.
— Когда Орлов и Кузнецов приедут в сборную?
— 13 мая они прилетают.
— Кузнецова видите только центральным?
— Есть варианты, что сыграет с краю.
— Панарина и Кучерова пробовали в двух звеньях. Как вам их игра?
— Всё пошло. Были моменты, которые не забили. В первом периоде они играли пополам, а затем менялись через раз.
«Мозякин плохо себя почувствовал, не сыграет со Словакией»
— Сергей Мозякин готов сыграть со словаками?
— Я думаю, что нет.
— Как его самочувствие?
— Мы ему сегодня дали силовую скорость на велосипеде. У него после шестого отрезка резко изменилось давление. Он себя плохо почувствовал.
— Ткачёв себя неуверенно чувствует…
— Первый раз на чемпионате мира. Наверное, причина в этом.
— Вы решили Гусева вернуть в питерскую тройку. Игра не шла?
— Мы смотрим, решаем, пробуем.
— Плотникова поставили к «армейцам», и это сработало.
— У нас нет «армейцев», СКА, нет динамовцев. У нас сборная России. Они в итоге забили шайбу.