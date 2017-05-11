«Получилась товарищеская игра». Что говорили о победе над Данией

Кучерову жалко Овечкина, Третьяк надеется на здоровье Орлова и Кузнецова, Панарин рад за Василевского, а Дадонов не забыл английский.

Сборная России одержала уверенную победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:0.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке россияне отличились трижды в течение 70 секунд. Голы на свой счёт записали Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев.

Сборная России одержала четыре победы в четырёх матчах и занимает первое место в группе А, имея в активе 11 очков. Датчане занимают предпоследнее место, набрав два очка.

Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера.

«С Данией — товарищеская игра, а Овечкина все ждали на ЧМ»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал уверенную победу команды Знарка, а также вызов в сборную Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова и неучастие Александра Овечкина на турнире из-за травмы.

«Товарищеская игра получилась с Данией. Самое главное, что травм не получили. Трудно настроиться после хорошей игры с Германией, сегодня надо было больше забивать, но и вратарь хорошо сыграл. Молодцы, что выиграли.

Овечкин — это, конечно, потеря, игрок такого уровня! Я сегодня давал интервью немецкому ТВ, все его ждут, звезда мирового уровня, но травма не позволяет, человек на обезболивающих доигрывал. Овечкин всегда впишется в любую команду, игроку мирового уровня тренеры нашли бы применение. Дай бог, чтобы Кузнецов и Орлов здоровы были, нужны все три и всего два месяца, они очень подходят нам», — сказал Третьяк.

Отдушина для Великого. Почему Овечкину сборная нужна больше, чем он — ей Александр Овечкин 10 раз приезжал на чемпионаты мира после неудач в Кубке Стэнли. Почему ему нужна сборная, а он ей – нет?

«В сборной России мы все можем играть с любыми партнёрами»

Форварда сборной России Евгения Дадонова в микст-зоне остановили иностранные журналисты. В годы выступления за «Флориду» и «Каролину» 28-летний хоккеист выучил английский язык и теперь без труда отвечает на вопросы американцев.

«Мы старались с самого начала матча, но не использовали много шансов. Было тяжело забивать, но удача повернулась к нам, и мы вырвались вперёд. Мы идём дальше. У нас все хорошие игроки. В сборной России мы можем играть с любыми партнёрами. Я всегда играю с Панариным и Шипачёвым, мне с ними комфортно, друг друга понимаем. Из сборной Словакии я знаю Яна Лацо, играл с ним в «Донбассе». Словакам нужна будет победа с нами, чтобы подняться в таблице, нужно хорошо подготовиться к матчу. Решение по своему будущему сделаю после сезона», — заявил Дадонов.

«Поначалу сборная России играла с Данией без остроты и расхлябанно»

Защитник сборной России Богдан Киселевич забросил свою первую шайбу за национальную команду на чемпионате мира. В беседе же с журналистами хоккеист указал на ошибки, которые допустила команда в матче с Данией.

«Поначалу мы очень много допускали бросков по нашим воротам, а сами играли без остроты. Очень слабо играли в средней зоне, было много потерь, выглядели расхлябанно. Потом произошли изменения и стали играть лучше. Надо было сразу играть острее. Не думаю, что два дня между матчами как-то повлияли. По сути, отдыхали мы всего один день.

После того как забили первую шайбу, получили хороший импульс, пошла игра. В третьем периоде не знаю, что происходило. С одной стороны, мы не имеем права так играть, а с другой — налаживаем связи.

Приятно, когда такие ребята, как Кузнецов и Орлов, вливаются в коллектив. Они привнесут свои коррективы и позитивный настрой в команду», — отметил Киселевич.

Третьяк: Овечкин — это, конечно, потеря, игрок такого уровня! Я сегодня давал интервью немецкому ТВ, все его ждут, звезда мирового уровня.

«Овечкина жалко, а Орлов и Кузнецов станут серьёзным усилением»

Нападающий сборной России Никита Кучеров прокомментировал результаты встречи и выразил сожаление по поводу травмы Александра Овечкина.

«Нам не показалось, что этот матч был простым. Возможно, сказались два дня отдыха. Немножко зацикливались на индивидуальных действиях, старались решить всё сами. Надо отдать датчанам должное, это приличная команда, у них хороший вратарь. Первые полтора периода они нам потрепали нервы. Потом получился взрыв – три гола за небольшой отрезок времени. Как только мы начали играть в свой хоккей, то сразу стали возникать моменты. Что касается перестановок в звеньях, то мы подсказывали друг другу на скамейке. У нас дружная команда, в таком коллективе очень приятно играть. Неважно, с кем конкретно ты выходишь на лёд. Мы – команда, ошибаемся и выигрываем все вместе.

Овечкин не приедет? Жалко Сашу, что он выбыл из плей-офф. У «Вашингтона» хорошая команда, но что-то у них не получилось. Кузнецов и Орлов – серьёзное укрепление для нас. Мы будем только рады их видеть. Они каждый год готовы играть за сборную», — сказал Кучеров.

Форвард сборной России Артемий Панарин отметил выступление голкипера Андрея Василевского, сыгравшего впервые на чемпионате мира—2017 на ноль.

«Сегодня хорошо играл вратарь соперника. Победа есть победа, всегда довольны. Вася молодец, не первый матч должен был так заканчивать, здорово, что не дали им забить. Рады, что приедут Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов», — заявил Панарин.

Панарин: Вася молодец, не первый матч должен был так заканчивать, здорово, что не дали им забить.

«Неважно, с кем будет играть Кузнецов, все знают его уровень»

Нападающий сборной России Сергей Плотников признался, что не знает, с кем на чемпионате мира будет играть Евгений Кузнецов.

«Что-то сегодня явно было не так. Счёт говорит сам за себя. Мы выиграли и идём дальше. Датчане — соперник более серьёзный, чем итальянцы. Они играют агрессивнее, лучше двигаются и контролируют шайбу.

Не знаю, с кем будет играть Кузнецов. Состав троек у нас менялся каждый период, но по большому счёту это неважно. Все и так знают, игроком какого уровня является Кузнецов. Когда забивал, увидел, что Телегин идёт закрывать борт, выкинул в центр Андронову. Успел заметить, что тот на меня смотрел, и он отдал пас», — сказал Плотников.