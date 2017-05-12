Россия возглавила группу А, чемпионат мира получил новых звёзд из НХЛ

Лундквист, Драйзайтль, Кузнецов и Орлов едут на ЧМ, Овечкин не поможет России, Латвия потерпела поражение, а Канада одолела Францию.

Когда минута решает всё

Матч сборных России и Дании – именно из этой оперы. Начало встречи, да и весь первый период в целом выдались довольно спокойными. Россияне ожидаемо сыграли первым номером, а датчане оборонялись, причём, делали это успешно. Неплохой момент был у Дадонова, но его бросок с ближней дистанции Сёренсен отбил ловушкой.

Вторая двадцатиминутка началась с убойной ситуации у датских ворот. Андронов прострелил на Телегина, которому оставалось лишь грамотно подстроиться под шайбу и нанести точный бросок, но ни того, ни другого Иван сделать не сумел. Подопечные Олега Знарка давили, и, в конце концов, их старания увенчались успехом. На 35-й минуте Киселевич получил пас от Панарина, бросил со средней дистанции и открыл счёт. И вот тут россиян прорвало. Буквально через пятнадцать секунд после первого гола Плотников, находясь в полном одиночестве у ворот Сёренсена, получил передачу, переиграл вратаря и отправил шайбу в сетку. А ещё через минуту Гусев воспользовался отскоком от вратаря и вогнал снаряд под перекладину.

В третьем периоде существенно ничего не поменялось. Сборная России одержала победу со счётом 3:0 и возглавила таблицу группы А.

Знарок: звал Овечкина в сборную даже с травмой Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о победе над датчанами и объяснил, почему на ЧМ-2017 не приедет Александр Овечкин.

Овечкин не приедет на ЧМ, Кузнецов и Орлов усилят сборную

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2017 года за сборную России. Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе национальной команды.

Команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова «Вашингтон Кэпиталз» дома уступила «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:2 в решающем матче полуфинальной серии Восточной конференции и проиграла в серии —3-4.

Овечкин не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травмы нижней части тела. Штаб сборной связался с тремя российскими игроками «Вашингтона», и все они дали согласие. Однако Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах.

Два других россиянина из «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в ближайшее время присоединятся к национальной команде.

«Жалко Сашу, а Кузнецов и Орлов – серьёзное укрепление для сборной» Кучерову жалко Овечкина, Третьяк надеется на здоровье Орлова и Кузнецова, Панарин рад за Василевского, а Дадонов не забыл английский.

Норвежский гамбит

Куда более упорным получился поединок между командами Чехии и Норвегии. Оба коллектива за 60 минут основного времени так и не смогли открыть счёт. Ожидаемо, к этому гораздо ближе были чехи, в три раза перебросавшие своих соперников, но в их воротах выросла настоящая стена в лице Ларса Хёугена. Бывший вратарь минского «Динамо» выручал своих партнёров в самых невероятных ситуациях, а чешские форварды долгое время не понимали, как же всё-таки пробить поймавшего кураж голкипера.

Первым и единственным, кому это удалось, стал нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж. В начале овертайма чехи убежали в контратаку 2 в 1. Ержабек вывел Пастрняка на рандеву с Хёугеном. Форвард «Бостона» переиграть голкипера не сумел, но сумел подхватить шайбу и отдать её набегавшему Коваржу. С первого раза тот пробить вратаря тоже не сумел, но Ян сыграл на добивании, и шайба буквально заползла в норвежские ворота. Таким образом, Чехия победила и выла на третье место в своей группе.

Французы едва опять не сотворили сенсацию

В главном матче дня в парижской группе хозяева турнира – сборная Франции – принимала команду Канады. И здесь подопечные Дэйва Хендерсона, которые уже преподнесли одну сенсацию на чемпионате, разгромив финнов, едва во второй раз не удивили хоккейную общественность. Счёт вполне ожидаемо открыли родоначальники хоккея – сделал это Райан О`Райлли. Вот только дальше события начали развиваться совсем не по их плану. В середине стартового игрового отрезка Оливье Дам-Малька выровнял положение, а в дебюте второго периода Дамьен Флери и вовсе вывел сборную Пятой республики вперёд. Французы успешно разыграли лишнего.

Бывший вратарь минского «Динамо» выручал своих партнёров в самых невероятных ситуациях, а чешские форварды долгое время не понимали, как же всё-таки пробить поймавшего кураж голкипера.

Сенсационный счёт держался почти что до второго перерыва, пока Клод Жиру с передачи Криса Ли его не сравнял. В начале третьего периода Марк-Эдуард Власич, недавно прибывший в расположение канадской сборной, в третий раз огорчил Флориана Арди. С таким счётом игра и закончилась. Канада возглавила группу В, но французы всего в двух очках от четвёртого места, и это значит, что за плей-офф они ещё поборются.

Реализация большинства подвела Латвию в матче со шведами

Сборная Латвии сумела оказать достойное сопротивление шведам. Ландеског на 10-й минуте открыл счёт, и долгое время он держался именно в таком виде. Причём, у латвийцев было достаточно шансов для того, чтобы его сравнять. Команда Боба Хартли дважды имела преимущество 5 на 3, но реализовать его так и не смогла. В начале третьего периода сборная Швеции почти десять минут отыграла в меньшинстве, но с розыгрышем лишнего у Латвии были явные проблемы. Наказал же их Линдхольм, который удачно сыграл на добивании и поставил точку в матче. 2:0 – Швеция обыграла Латвию и, благодаря этой победе, поднялась в зону плей-офф, заняв четвёртое место в группе А.

Подопечные Дэйва Хендерсона, которые уже преподнесли одну сенсацию на чемпионате, разгромив финнов, едва во второй раз не удивили хоккейную общественность.

Хенрик Лундквист усилит сборную Швеции

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист примет участие в чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации хоккея Швеции.

«Рейнджерс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли, потерпев поражение от «Оттавы Сенаторз» в полуфинале Восточной конференции. Шведы после трёх матчей мирового первенства имеют в активе четыре очка и занимают пятое место в группе А.

Лундквист в последний раз выступал на мировом первенстве в 2008 году. Он является олимпийским чемпионом 2006 года и серебряным призёром ОИ-2014.

Рейтинг вратарей ЧМ-2017. Чехия верит в Мразека, Россия — в молодёжь Чемпионат мира по хоккею стартует уже на этой неделе. Представляем наш рейтинг вратарских линий сборных — участниц ЧМ-2017.

Драйзайтль сыграет за сборную Германии, Макдэвид не приедет на ЧМ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль сыграет за сборную Германии на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Немецкий форвард в регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых набрал 77 (29+48) результативных балла, став восьмым бомбардиром лиги. В 13 матчах плей-офф он отметился 16 (6+10) очками и дошёл со своей командой до полуфинала Западной конференции, где проиграл «Анахайм Дакс» в семи матчах.

Другой лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не поможет сборной Канаде на ЧМ-2017.

Кроме того, защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэди Шей и нападающий Кевин Хейз сыграют за сборную США.