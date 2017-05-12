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175 лет назад 2016
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Владислав Наместников
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Наместников: Знарок порвёт глотку за своих ребят, а они – за него

Нападающий Владислав Наместников рассказал об игре России на ЧМ-2017 и поделился впечатлениями от сезона «Тампы» в НХЛ.
12 мая 2017, пятница. 08:00. Хоккей

24-летний нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Владислав Наместников поделился впечатлениями от дебютного для себя чемпионата мира, рассказал об атмосфере в национальной команде и работе с Олегом Знарком, а также вспомнил регулярный сезон в НХЛ, по итогам которого «молнии» не попали в плей-офф.

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«У России в команде единый кулак»

— Какие первые впечатления от организации чемпионата мира и от Кёльна?

— Всё нравится, Кёльн – красивый город. На велосипедах удалось покататься по центру, походили с ребятами по окрестностям, погуляли. Организация тоже хорошая.

— Велосипеды вы брали в аренду?

— Да они прямо у отеля стоят. Можешь брать и ехать.

— Вы больше общаетесь с партнёрами по «Тампе» Андреем Василевским и Никитой Кучеровым?

— У нас в команде один кулак, все друг с другом общаются. Конечно, с Кучеровым и Василевским чуть больше, но стараемся и других не обделять вниманием.

— Ваше звено с Никитой Гусевым и Никитой Кучеровым сыгранно?

— Гусев для меня не новый человек. Мы в сборной до 18 лет играли в одном звене. Конечно, кое-что приходится вспоминать, но с каждой тренировкой становится всё лучше.

— Как работается с Олегом Знарком?

— Всё хорошо, мне очень нравится. Он за своих ребят глотку порвёт, а ребята — за него. С таким настроем выходим на каждую игру.

— Позиция центрального нападающего всегда накладывает повышенную ответственность. Справляетесь?

— Да, чувствую себя нормально. Я с самого детства играл в центре. Ощущаю себя на этой позиции комфортно. Буду продолжать работать, помогать как в защите, так и в нападении.

— Кто для вас является эталоном?

— Я пытаюсь по чуть-чуть обучаться у каждого центра. Смотреть, как и кто играет. И вносить коррективы в свой хоккей. За Пашей Дацюком всегда наблюдал. Он классный центрфорвард.

— Кросби с Малкиным?

— Безусловно, ведь это лидеры своей команды. За ними тоже смотрю.

Кучеров – элитный нападающий. В начале сезона у него немного не шло, но потом прорвало, его было не остановить.

«Без разницы, с кем играть в финале. Главное там оказаться»

— Болельщики ждут финала Россия – Канада. Вы хотели бы встретиться с «кленовыми листьями», которые возглавляет ваш наставник в «Тампе» Джон Купер?

— Для меня лично без разницы, с кем играть в финале. Самое главное там оказаться. Мы приехали сюда побеждать, хотим обыгрывать любого соперника.

— Матч со сборной США самый сложный из оставшихся игр?

— Не надо подстраиваться под соперников, а просто обыгрывать всех.

— В Париж переезжать не хочется?

— Таковы правила турнира. От нас ничего не зависит. Если такое случится, то придётся ехать.

— Вы оформили дубль в ворота Италии. Это не гранд мирового хоккея, но всё равно приятно.

— Всё равно мне нужно прибавлять во всём. Привыкать к большим площадкам. С каждой игрой у нас в тройке всё больше взаимопонимания.

— Василевский и Кучеров говорили по дискомфорт от игры на больших площадках.

— Так и есть, ведь это совсем другая игра. Но с каждой тренировкой идёт привыкание, становится лучше.

Владислав Наместников

Владислав Наместников

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Отец меня больше всех поддерживает и помогает»

— Кто вас поддерживает на этом турнире? Или все родственники смотрят хоккей по телевизору?

— В Кёльн никто не приехал, но родители действительно смотрят по телевизору. Они живут в Америке, не пропускают ни одной игры. Созваниваемся, обсуждаем. Мой дядя Вячеслав Козлов тоже смотрит, переписываюсь с ним.

— Чем он занимается после ухода из тренерского штаба «Спартака»?

— Вроде бы ничем, взял паузу.

— А ваш отец?

— Он скаут «Торонто Мэйпл Лифс».

— Подсказывает вам в плане хоккейных дел?

— Конечно. Он больше всех подсказывает и поддерживает. После каждой игры разбираем ошибки, мне это сильно помогает.

— Для вас это первый взрослый чемпионат мира, а вот на Кубке мира в Торонто вы играли. Можно ли сравнить два турнира?

— Там маленькая площадка, а здесь большая. Команды другие.

— Такого, как здесь 10:1 с Италией, там точно не будет.

— Да, но чемпионат мира – это новый вызов для меня. Интересно сыграть со всеми командами, впечатления у меня хорошие.

— С защитниками «Тампы» и сборной Швеции Виктором Хедманом и Антоном Строльманом здесь не общались?

— Виделись, только когда играли с ними в первом матче. А так я даже не знаю, где они живут в Кёльне.

У нас в команде один кулак, все друг с другом общаются. Конечно, с Кучеровым и Василевским чуть больше, но стараемся и других не обделять вниманием.

«Кучеров – элитный нападающий НХЛ»

— Как оцените завершившийся сезон для «Тампы»?

— Неприятно, что не попали в плей-офф. Но я считаю, что вторая половина сезона удалась. Не хватило буквально очка. Будем разбирать ошибки, идти дальше. На следующий год ребята приедут собранные, будем бороться за кубок.

— Команду замучили травмы, выпал и капитан Стивен Стэмкос. Это сильно сказалось?

— Травм было много, но ссылаться на них и делать причиной неудач нельзя. Все команды через это проходят. Бывает такое.

— Согласны, что Никита Кучеров тащил «Тампу» и стал звездой НХЛ?

— Конечно! Кучеров – элитный нападающий. В начале сезона у него немного не шло, но потом прорвало, его было не остановить. В НХЛ 20 шайб тяжело забить, а 40 – это вообще другой разговор. Никита — молодец.

— Генерального менеджера «Тампы» Стива Айзермана называли волшебником, так как ему удавалось уговаривать хоккеистов соглашаться на меньшие зарплаты ради того, чтобы остаться в сильной команде. Нет ли опасений, что теперь эта репутация «молний» может несколько пошатнуться?

— Ребята хотят играть в «Тампе» и считают, что у них хороший шанс выиграть Кубок. Поэтому идут на определённые уступки.

Со Знарком работается хорошо, мне очень нравится. Он за своих ребят глотку порвёт, а ребята — за него. С таким настроем выходим на каждую игру.

— В НХЛ появилась новая команда. Обсуждали с партнёрами по «Тампе» предстоящие визиты в Город грехов?

— Ждём драфта расширения. От переходов никто не застрахован. Будем следить. Поездки в Лас-Вегас ещё не обсуждали. Будет интересно там побывать.

— Панарин пошутил, что Шипачёву, подписавшему контракт с «Вегасом», придётся переводить зарплату на карту жены, чтобы не проиграть всё в аппаратах.

— Если ты азартный игрок, то это не место для тебя (улыбается). А кто не играет, тот останется спокоен.

— Вы азартными играми не увлекаетесь?

— Нет, я спокойно к этому отношусь.

— У вас в Тампе много таких развлечений?

— В Тампе ходить особо некуда — маленький город. Арена находится в центре, я живу в минуте от неё. Можно съездить на пляж.

— Тяжело после пляжа выходить на лёд?

— Сперва нужно привыкнуть, а потом никаких проблем не возникает.

Владислав Наместников

Владислав Наместников

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Матчи с «Флоридой» носят принципиальный характер?

— Они в географическом плане находятся внизу, мы чуть выше. У нас с ними битва за Флориду. Когда мы играем в гостях, приезжает много наших болельщиков, поддерживают нас. И наоборот.

«Василевский доказал, что может быть первым номером»

— Андрей Василевский стал первым вратарём команды после обмена Бена Бишопа.

— Он хороший вратарь, в конце года доказавший, что может быть первым номером. На него рассчитывают. Я думаю, что у Андрея всё получится.

— В детстве вы часто посещали Детройт, вдохновлялись игрой «Ред Уингз». Какие впечатления остались?

— Помню, как там играла великая «Русская пятёрка». Был совсем маленький. Коллекционировал карточки, ходил в раздевалку и подписывал их. Собирал коллекцию, до сих пор у меня есть.

— В НХЛ уезжает много россиян. Не пугает даже история с Олимпиадой. С чем это связываете?

— У каждого своя голова на плечах. Это решение ребят. Все хотят попробовать свои силы в НХЛ. Надеюсь, у ребят получится.

— Ваши мысли связаны только с Северной Америкой?

— Да, я играю в НХЛ, а в КХЛ права на меня у «Торпедо».

«В моей игре две школы: американская и российская»

— Как вы отнеслись к решению НХЛ не ехать на Олимпиаду 2018 года?

— А что я могу поделать? Все мечтают сыграть на Олимпиаде, но принято такое решение. Время ещё есть. Может, компромисс всё же будет найден.

— Локаута не будет?

— Я ничего не слышал по этому поводу.

— Если Александр Овечкин поедет на Игры, вы пойдёте вслед за ним?

— Я так не могу сказать, я же не Овечкин (смеётся). Могут дисквалифицировать, поэтому тяжело говорить, что кто-то уедет.

— Родной Воскресенск навещаете?

— Там живут бабушка с дедушкой, гостил у них два года назад. Больше не получалось. Может, после чемпионата мира получится. Город многое дал мне, воспитал. Приятно там быть.

— Вы являетесь гражданином двух стран. Чья школа ближе – американская или российская?

— Когда я был маленьким, то до девяти лет играл в Америке, а потом приехал в Россию. В моей игре обе школы. Могу сыграть в силовой хоккей, где-то побиться, а могу и пас отдать. Из двух школ получилась одна.

Владислав Наместников

Владислав Наместников

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Интервью Кучерова читал, но с ним его не обсуждали»

— Английский язык вам дался легко?

— Свободно. Я ходил в школу, жил в США с раннего возраста. С английским проблем нет.

— От местной прессы не бегаете?

— Нет. Мы когда переехали обратно в Россию, мама всё равно возила меня летом обратно, чтобы я не забыл английский язык.

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— Как отнеслись к нашумевшему интервью Никиты Кучерова?

— Я его читал, но ничего не могу сказать. С ним это интервью не обсуждали.

— Понимаете, что общение с прессой – часть работы для хоккеиста?

— Безусловно. У меня никогда не было проблем с прессой. Я всегда готов к общению.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Тампа-Бэй Лайтнинг Владислав Наместников ЧМ-2017
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