«Он — герой и козёл отпущения». Реакция Америки на вылет Овечкина

«Выпустите Кросби, и он решит игру. У Овечкина этого нет»

Обозреватель ESPN Крейг Кастенс проанализировал неудачу «Вашингтона», отметив, что не стоит во всём винить одного Овечкина, хотя доля россиянина в нынешнем неудовлетворительном результате достаточно высока.

«После окончания седьмого матча на Овечкина было жалко смотреть. После каждого вопроса была длинная пауза, несколько глубоких вдохов, и лишь затем Александр начинал искать подходящие слова, чтобы ответить. В итоге он их не нашёл. Да и что он мог сказать? «Мы пытались. Мы сделали всё возможное». Для болельщиков «Вашингтона» это, наверное, страшная вещь, но этот год, возможно, был лучшим шансом команды. Этот год был возможностью построить вокруг Овечкина лучший состав, и не исключено, что такого больше не будет. У «Вашингтона» много игроков без контрактов: генеральный менеджер Брайан Маклеллан очень хочет сохранить Ти Джея Оши, но экономические реалии могут заставить с ним расстаться, а Джастину Уильямсу и Карлу Алзнеру будет непросто подписать новый контракт.

Это был шанс, настоящий шанс. Может быть, именно поэтому игроки «Кэпиталз» выглядели в раздевалке, словно контуженые, были намного более злыми. Только-только в этой серии всё начало получаться, но затем всё так же резко оборвалось. Но даже больше, чем решения по составу, вызывает интерес тот факт, что Овечкин больше не может быть Овечкиным. Он прибавил ещё один пункт в длинный список своих разочарований, он стал козлом отпущения, хотя на эту роль должно было быть много кандидатов. Но дело в другом: он не был реальной силой, не был стабилен. Казалось, что Марк-Андре Флёри всегда готов к его щелчку – это бросалось в глаза слишком часто. Даже один из знакомых тренеров НХЛ сказал мне, что удивлён отсутствием у Александра его привычного выстрела. «Раньше его бросок был убийственным. А нынче мне запомнился момент, когда Овечкин подобрал свободную шайбу в большинстве и не стал бросать», — сказал тренер.

Выпустите Кросби в важном матче на важном турнире, и он сделает то, что решит игру. У Овечкина этого нет.

Кросби снова сделал это. Снова и снова! Олимпиада, плей-офф, Кубок мира. Выпустите его в важном матче на важном турнире, и он сделает то, что решит игру. У Овечкина этого нет. Когда Барри Тротца спросили, почему Овечкин не может блеснуть в такие моменты, он ушёл от ответа. «Сейчас слишком много эмоций, чтобы отвечать на этот вопрос», — сказал тренер. Наверное, эта серия намекает на то, что если «Вашингтон» хочет чего-то добиться, то роль Овечкина надо уменьшать. Так или иначе, но в следующем сезоне «столичные» будут выглядеть по-другому. Это произойдёт по многим причинам, но прежде всего потому, что они должны решиться на перемены», — пишет Кастенс.

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Закрытое окно возможностей

«У этой команды было всё, что нужно, но она опять осталась ни с чем. Горькое послевкусие никак не уходит. Все 9 попыток «Вашингтона» вместе с Овечкиным и Бекстрёмом не помогли команде попасть даже в финал конференции, а ведь когда-то казалось, что «Кэпиталз» во главе с двумя такими звёздами обязательно возьмёт кубок Стэнли. Теперь команде предстоят серьёзные перемены. В следующем сезоне Бекстрёму уже 30, Овечкину – 32, у клуба пять неограниченно свободных агентов (Оши, Уильямс, Шаттенкирк, Алзнер и Винник) и шесть ограниченно свободных. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан говорил про окно в два года, чтобы выиграть Кубок Стэнли, и оно захлопнулось вечером в среду, когда «Питтсбург» второй раз подряд выбил «столичных», несмотря на всё сопротивление. На протяжении последних сезонов «Вашингтон» укреплял оборону, добавлял нужных людей в нижнюю шестёрку нападающих и даже пошёл на отчаянную меру, прикупив в дедлайн Шаттенкирка, за которого отдали первый раунд драфта и перспективного форварда Сэнфорда. Казалось, что в регулярном чемпионате все компоненты были протестированы: есть глубина в защите, все четыре тройки нападения могут забить, а вратарь – один из лучших в лиге. Но успех в очередной раз не пришёл, и ни один игрок не смог дать ответа на вопрос, есть ли какое-то непреодолимое психологическое препятствие», — констатировала Изабель Хуршудян из Washington Post.

«Овечкин на данный момент является уникальной и очень странной спортивной фигурой. Даже у своих болельщиков он и герой, и козёл отпущения одновременно. Он справедливо рассматривается как одна из главных причин, по которой «Вашингтон» поднялся на видное место за последние 10 лет, и вместе с этим как причина того, почему команда так неудачно сыграла в самых значимых моментах. Сборная России опубликовала новость, что у Александра была травма и ему необходимы инъекции. Возможно, именно это помешало Овечкину выбросить шайбу из зоны, что привело ко второму голу в ворота «Вашингтона» в седьмом матче серии, но это слишком узкий взгляд на неудачи «столичных». Три «Харт Трофи», три вылета в первом раунде и шесть – во втором. Перевод Овечкина в третье звено может быть предвестником той роли, которую ему придётся играть в будущем. Пусть не сразу, но придётся. Самый одарённый нападающий «Вашингтона» — это Евгений Кузнецов, и теперь пришло время сделать новый шаг. Сможет ли Овечкин быть рядовым бойцом в команде, построенной не вокруг него?» — задаётся вопросом другой корреспондент Washington Post Барри Свлуга.

Овечкин может стать лучшим спортсменом, который никогда не выходил в финал конференции.

«Овечкин может стать лучшим спортсменом, который никогда не выходил в финал конференции. Среди других кандидатов на это звание – бейсболист Брайс Харпер и баскетболист Крис Пол. ФХР отметила, что Овечкин не может выступать за сборную России на чемпионате мира, так как у него травма, но сам хоккеист никогда не говорил, что играет через боль. Не очень понятно, когда он получил травму и насколько она серьёзна. Возможно, это последствия грубого приёма Назема Кадри в пятом матче серии с «Торонто», — отмечает Sports Illustrated.

«Это были похороны большой хоккейной надежды. Когда-то руководство «Кэпиталз» утверждало, что выиграет несколько Кубков Стэнли в эпоху Александра Овечкина. Некоторые из болельщиков «Вашингтона» ушли с трибун во время последнего бессмысленного тайм-аута, но большая часть осталась сидеть на своих местах. Правила хорошего тона не позволяют уходить с похорон раньше времени», — злобно отметил обозреватель National Post Томас Босвелл.

Знарок: звал Овечкина в сборную даже с травмой Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о победе над датчанами и объяснил, почему на ЧМ-2017 не приедет Александр Овечкин.

Нужно ли обменивать Овечкина?

Этот вопрос также был очень популярен и у болельщиков, и у журналистов, но чёткий ответ пока так и не прозвучал.

«Марк-Андре Флёри сделал свой сейв на Овечкине во втором периоде, и в этом состояла разница между равным счётом и матчем на ноль. Если бы «Вашингтон» получил удачный отскок, результат, возможно, был бы другим, но хоккейные боги не допустили такого развития событий. В начале следующего сезона Овечкину будет 32 года. Он по-прежнему один из лучших снайперов в истории лиги, но в нынешнем сезоне его статистика была одной из худших за всю карьеру. Надо ли «Вашингтону» обменивать Овечкина? В этой идее есть и плюсы, и минусы.

Главный плюс состоит в том, что «кэпхит» его контракта составляет $ 9,5 млн в год, и Александр – самый старший из шести хоккеистов лиги со схожими по величине контрактами. Реальная зарплата Овечкина в следующем году составит $ 10 млн, и хоккеистов с таким окладом в лиге 10 человек, из которых лишь Уэбер и Перри старше россиянина. Обмен Овечкина даст возможность подписать Кузнецова и Бураковски, а также сохранить деньги на кого-то из свободных агентов. Это не восполнит потерю таланта, но вряд ли данный факт станет проблемой для человека, решившего обменять Овечкина.

Когда-то руководство «Кэпиталз» утверждало, что выиграет несколько Кубков Стэнли в эпоху Александра Овечкина.

Основной минус в том, что Овечкин – суперзвезда, которой он был с первого дня в НХЛ. Его обмен образует пустоту, оставит клуб без яркого человека. Возможно, в Торонто или Монреале этот фактор не был бы столь важен, но в Вашингтоне это имеет значение. Его появление во многом спасло «столичных», ведь до него у команды было пять выигранных кубковых матчей за шесть сезонов. Даже приобретение Ягра закончилось катастрофой. У Овечкина началась вторая половина карьеры, а у «Вашингтона» есть масса ограничений, связанных с потолком зарплат. У клуба есть игрок, который оказывает влияние и на льду, и вне его, а владелец Тед Леонсис его полностью поддерживает. В этой связи раскол между ними маловероятен. Исходя из этого, «Кэпиталз» может сохранить Овечкина до самого конца. У него осталось четыре года по действующему контракту, и это тот срок, который «Вашингтон» должен продолжать стараться что-то выиграть с Овечкиным в составе», — размышляет обозреватель Sportsnet Рори Бойлен.