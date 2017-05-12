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Россия – Дания
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Король «айс тайма» Панарин и первый гол Киселевича. Оценки сборной России

Василевский отыграл на ноль, Киселевич забил первую шайбу на чемпионатах мира, а Панарин сыграл больше всех.
12 мая 2017, пятница. 11:20. Хоккей

Сборная России выиграла четвёртый матч на чемпионате мира в Кёльне. Со счётом 3:0 повержена сборная Дании. Голкипер Андрей Василевский впервые отыграл на ноль, Панарину доверяли больше всех, а Киселевич записал в свой актив дебютный гол на турнирах подобного ранга.

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Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера.

ВРАТАРЬ

Андрей Василевский – 7,5

Первый раз на чемпионате мира отыграл на ноль. Много работы у Василевского не было, но победный результат и ноль пропущенных шайб говорят сами за себя. Отразил 21 бросок, ошибок не допустил, сыграл надёжно. Видно, что всё больше привыкает к большой площадке.

Василевский отразил 21 бросок, ошибок не допустил, сыграл надёжно. Видно, что всё больше привыкает к большой площадке.

ЗАЩИТНИКИ

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков – 7,5

Киселевич забросил свою первую шайбу за национальную команду на чемпионате мира. Во втором периоде Богдан открыл счёт, отличившись с передач Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Гавриков тоже сыграл уверенно. Эта пара защитников продолжает радовать.

Виктор Антипин – Антон Белов – 6,5

Антипин потерял шайбу в первом периоде при выходе из зоны в результате прессинга соперника. Хорошо, что эпизод не привёл к голу в ворота Василевского. Белов закрывал большинство, играл с капитанской нашивкой в отсутствие Сергея Мозякина. Оба не провалились, как и вся команда целиком.

Иван Проворов — Андрей Миронов – 6,5

Наконец-то Миронов освободился от нервозности. Единственное, чего не хватает Андрею, – результативности. На сей раз их пара с Проворовым ушла со льда без набранных очков и с нулевым показателем полезности. Но в целом картины не испортила. Оба понимают, что к более ответственным матчам придётся прибавлять.

Артём Зуб – 7,0

Помогал звену Шипачёва в атаке, чувствовал себя уверенно, чётко выполнял установку тренерского штаба. Зуб дебютировал на мировых первенствах в этом году, но выглядит на льду не по годам взросло и смело. Не обходится без помарок, но это нормально.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван Телегин — Сергей Андронов — Александр Барабанов (Сергей Плотников) – 7,0

Олег Знарок делал изменения в звеньях, в том числе выпуская с «армейской» связкой Сергея Плотникова. По словам самого тренера, он доволен проведёнными изменениями. Плотников и вовсе стал автором второго гола, Андронов и Телегин ассистировали. А вот Барабанова почти не было заметно на льду, достаточно блёклый матч в исполнении Александра.

Панарин отыграл 24 минуты и 50 секунд. Это больше, чем кто-либо другой из полевых игроков.

Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов – 7,5

Панарин выходил на лёд в двух звеньях, так как сборная России играла в 11 нападающих. Артемий поучаствовал в голе Киселевича, став лидером по чистому игровому времени на льду. Панарин отыграл 24 минуты и 50 секунд. Это больше, чем кто-либо другой из полевых игроков. Шипачёв привычно терроризировал защиту соперника, Вадим и Евгений Дадонов ассистировали в эпизоде с голом Гусева.

Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров — 7,0

Кучеров, как и Панарин, тоже выходил на лёд с Ткачёвым и Плотниковым, меняясь звеньями, отдав один результативный пас и не использовав пару моментов для гола. В свою очередь Гусев отметился результативной атакой и вообще смотрелся вполне достойно. Наместников продолжает играть на высоком уровне, благо партнёры ему хорошо знакомы.

Наместников: Знарок порвёт глотку за своих ребят, а они – за него
Нападающий Владислав Наместников рассказал об игре России на ЧМ-2017 и поделился впечатлениями от сезона «Тампы» в НХЛ.

Сергей Плотников — Владимир Ткачёв — Никита Кучеров/Артемий Панарин — 6,5

Ткачёв пока не может найти себя на этом чемпионате мира. Нет, претензий к Владимиру нет, но своей лучшей игры он явно не показывает. Олег Знарок считает, что связано это с тем, что форвард дебютирует на чемпионате мира. А вот Плотников чувствует себя гораздо увереннее. Даже учитывая ротацию в звеньях.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ЧМ-2017
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